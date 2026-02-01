В Нижнем Новгороде умер третий пострадавший после взрыва в центре подготовки МВД

Tекст: Дарья Григоренко

Мужчина находился на лечении в Приволжском исследовательском медицинском университете с 21 января, куда был доставлен санавиацией. В Минздраве Коми сообщили: «Сегодня скончался пациент, проходивший лечение в Нижнем Новгороде после происшествия в учебном центре МВД», передает ТАСС.

По данным пресс-службы университета, пострадавший поступил в Институт травматологии и ортопедии в крайне тяжелом состоянии, с серьезными ожогами. Врачи провели сложную операцию, после чего пациент находился в состоянии медикаментозного сна. Лечение согласовывалось с участием министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с помощью ежедневных телемедицинских консилиумов.

Минздрав Коми уточняет, что еще шестеро пострадавших после ЧП продолжают лечение в Москве. Один мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации Центра им. Вишневского, остальные пятеро размещены в пульмонологическом отделении Главного госпиталя МВД России и, по словам врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

24 января в Коми умерла вторая пострадавшая после взрыва в центре подготовки МВД.

Ранее начальнику учебного центра МВД по Республике Коми Антону Дашевскому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, что привело к тяжким последствиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник учебного центра МВД по Коми Антон Дашевский помещен под стражу после взрыва и пожара, в результате которых пострадали 24 человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате нештатного применения учебно-имитационной гранаты в центре МВД Сыктывкара продолжают находиться в больницах 19 человек, еще один пострадавший обратился к медикам в пятницу.