Мошенники использовали снегопады для обмана жителей России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники начали использовать обильные снегопады в России для новых схем обмана, передает РИА «Новости». Как рассказал директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук, злоумышленники звонят жителям регионов, где недавно прошли сильные снегопады, и представляются сотрудниками ЖКХ. Они убеждают людей в необходимости срочной помощи с уборкой снега и наледи, чтобы вызвать тревогу и склонить к доверчивости.

Основной целью таких звонков становится получение от граждан так называемых контрольных кодов, якобы для подтверждения заявки. На самом деле эти коды используются для доступа к банковским картам или подтверждения несанкционированных платежей. Эксперты отмечают, что мошенники манипулируют страхами людей за безопасность дома и рассчитывают на невнимательность в условиях плохой погоды.

По словам Бийчука, чтобы не стать жертвой аферы, важно помнить, что настоящие коммунальные службы не запрашивают по телефону секретные коды, пароли или данные банковских карт. Он рекомендует обращаться только по официальным телефонам управляющих компаний или городских служб.

