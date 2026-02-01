Задержана администратор сауны после гибели подростков в Прокопьевске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Администратор сауны в Прокопьевске Кемеровской области задержана по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после пожара, в котором погибли пятеро подростков, передает ТАСС. Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Следователи отмечают, что она подпаливала печь, не контролируя интенсивность горения и температуру, а также допустила в сауну группу несовершеннолетних без взрослых.

По данным Следственного комитета, владельцы сауны не оборудовали помещение необходимыми средствами пожаротушения и эвакуационными выходами. Это, по мнению следствия, создало реальную угрозу для жизни посетителей. Кроме того, сотрудники, в том числе обвиняемая, работали без официального оформления.

Вечером, около 20:30 по местному времени, в помещении начался пожар, причиной которого, как считают следователи, стало нарушение правил эксплуатации печи. Пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет не смогли выбраться из сауны и погибли от отравления угарным газом. Еще одной девушке удалось спастись.

В настоящее время с задержанной проводятся следственные действия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели. Местонахождение владельцев сауны неизвестно, их ищут сотрудники МВД и Следственного комитета.

Следствие назначило судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии, точной причины смерти и очага возгорания. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Кузбасса.

