    1 февраля 2026, 13:27 • Новости дня

    Шойгу назвал отношения России и КНР высокоэффективными и доверительными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Высокая эффективность сотрудничества между Россией и Китаем стала результатом прочных доверительных отношений на государственном уровне, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.

    «Уважаемый товарищ министр, хотел подчеркнуть, что высокая эффективность российско-китайского межгосударственного взаимодействия – следствие глубоких, доверительных отношений, базирующихся на принципах равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интереса», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

    Он также отметил, что эти основы зафиксированы в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

    Сергей Шойгу подчеркнул, что в этом году исполняется 25 лет со дня подписания соглашения, и документ по-прежнему актуален. По словам секретаря Совбеза, договор служит важным ориентиром для равноправного и уважительного диалога между двумя государствами.

    В воскресенье Шойгу прибыл в Китай, в ходе визита он обсудит с главой МИД КНР, руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И ситуацию в сфере международной и региональной безопасности.

    31 января 2026, 16:35 • Новости дня
    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ

    Разрабатывавший высокотехнологичное оружие полковник ВСУ убит на Украине

    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ
    @ Matthias Balk/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине при невыясненных обстоятельствах убит начальник испытательного полигона высокотехнологичного вооружения, полковник ВСУ Алексей Филиппенков, сообщили в российских силовых структурах.

    Начальник учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного вооружения и военной техники Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники полковник Алексей Филиппенков был убит на Украине при невыясненных обстоятельствах, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, Филиппенков родился в 1980 году и был одним из ведущих специалистов по передовым видам вооружений.

    Филиппенков ранее занимал должность заместителя начальника факультета противовоздушной обороны Харьковского университета воздушных сил.

    Ранее сообщалось, что в Киеве при невыясненных обстоятельствах умер еще один украинский специалист в области вооружений – капитан Владимир Ракша, который был ученым-радиофизиком и также занимался разработкой вооружений для ВСУ.

    Бывший и.о. председателя правления украинской национальной компании «Укрэнерго» Алексей Брехт погиб от удара током на одной из подстанций компании.

    В Милане обнаружено тело украинского банкира Александра Адарича, в его квартире найдены документы с его фотографией на разные имена.

    31 января 2026, 15:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины масштабного блэкаута на Украине

    Экономист Лизан объяснил причины масштабного блэкаута на Украине

    Эксперт объяснил причины масштабного блэкаута на Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Андрей Резчиков

    Россия основательно ослабила энергетическую систему Украины, лишив ее запаса прочности по генерации и сетям, поэтому сильный мороз и обледенение вызвали проблемы по всей стране, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. В ночь на субботу на Украине произошел масштабный блэкаут, без электричества временно оставалась и соседняя Молдавия.

    «К началу СВО у Украины был двойной запас по генерации и значительный задел по сетям, но в последние годы энергосистема «упрощалась», становилась слабее. Россия основательно ослабила энергетическую систему Украины, лишив ее запаса прочности по генерации и сетям», – отметил экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050.

    Параллельно, подчеркивает собеседник, происходила деградация в сфере управления энергетикой. «За последние десять лет на Украине привыкли к тому, что зим с долгими морозами не бывает, поэтому на национальном уровне, на уровне городов и управляющих компаний к сильным холодам не готовились в принципе. А теперь все сошлось в одной точке в один момент», – пояснил спикер.

    Мороз и обледенение вызвали такие масштабные проблемы на Украине, потому что в ходе СВО «была выведена из строя генерация». «По мере того, как выбивается генерация, увеличивается потребность в перетоках электроэнергии в случае потери электростанций в отдельных регионах. В результате увеличивается нагрузка на сети, по которым тоже наносились удары. Россия выводила из строя украинские трансформаторы сверхвысокого напряжения, в результате дополнительная нагрузка ложилась на менее мощные трансформаторы, которые тоже начинали работать с перезагрузкой», – объяснил экономист.

    На бытовом уровне все это приводило к выводу из строя трансформаторных подстанций, от которых электричество поступает к потребителям. «Граждане, которым подают энергию в определенные часы, подключали к сети максимальное количество электроприборов, что дополнительно увеличивало нагрузку. В один момент Россия ужесточила удары и выбила еще больше электростанций и трансформаторов. Система начала работать с еще большей перезагрузкой. Отключения электроэнергии стали более длительными, а пиковые нагрузи на сеть стали еще выше», – добавил эксперт.

    Затем российские военные начали наносить удары по теплоцентралям Украины и в результате «централизованное теплоснабжение стало невозможным». «Как на это отреагировали люди? Они стали согреваться с помощью электроприборов, а одновременно морозы становились крепче, поэтому сети не выдерживают, многоквартирные дома стали быстро остывать», – пояснил Лизан.

    Ситуацию усугубило то, что с 2022 года на Украине активно мобилизовали сотрудников ремонтных бригад, многие увольнялись сами из-за низких зарплат. «Брони никто им не давал, денег адекватных не платили. После 2014 года система управления ЖКХ и тарифы на коммунальные услуги по факту превратились в квазиналоги по выкачиванию денег из населения... Средства в инфраструктуру никто не вкладывал, к ней относились как к вечной. К началу СВО в Киеве в отдельных котельных стояли котлы, полученные по репарациям от нацисткой Германии. А сейчас это оборудование не работает», – отметил эксперт.

    Таким образом, на сегодня сложилась ситуация, при которой не удается полностью восстановить поврежденные объекты и система работает в аварийном режиме, что делает ее сверхчувствительной к любым дополнительным нагрузкам и сбоям, подчеркивает Лизан.

    В субботу из-за технологического сбоя и аварий на линиях электропередач Украины были остановлены атомные энергоблоки, а в Киеве и других регионах введены аварийные отключения.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе остановилось метро из-за низкого напряжения в сети. Жители отмечали перебои с водоснабжением и отоплением в отдельных районах столицы.

    В Одесской области экстренные отключения электричества введены в пяти районах: Подольском, Березовском, Роздольнянском, Белогород-Днестровском и Одесском. По данным ДТЭК, причиной стал обрыв проводов из-за замерзания линий.

    СМИ указывают, что экстренные отключения введены и в других регионах Украины из-за сложностей в работе энергосистемы.

    Власти Молдавии также сообщили, что почти вся страна осталась без света из-за проблем в энергосистеме Украины.

    Неделю назад Россия и Украина прекратили до 1 февраля взаимные удары по объектам энергетики. Первым об этой договоренности сообщил президент США Дональд Трамп, который обращался с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину. В Кремле подтвердили эту информацию, отметив, что «речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров».

    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    31 января 2026, 15:22 • Новости дня
    В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов

    Жители Германии выразили недовольство из-за отправленных в Киев генераторов

    В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов
    @ thw-ratingen.de

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Германии выразили недовольство решением властей отправить генераторы и мобильные теплоэлектростанции на Украину вместо поддержки замерзающего Берлиа, сообщает Berliner Zeitung.

    Издание Berliner Zeitung пишет, что в Германии разгорелся скандал из-за отправки гуманитарной помощи на Украину, передает «Звезда».

    Немецкие граждане оказались недовольны тем, что власти страны передали Киеву генераторы и мобильные теплоэлектростанции, на которые рассчитывали жители Берлина.

    Посол Германии Хайко Томс передал премьер-министру Украины Юлии Свириденко две мобильные теплоэлектростанции. Как уточняет Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии, эти станции способны обеспечить светом и теплом 86 тыс. человек, пять больниц, 25 детских садов, 13 школ и около 200 административных учреждений.

    В начале января в Берлине 45 тыс. домов и более 2 тыс. предприятий остались без электричества из-за поджога кабельного моста на ТЭЦ. Многие системы отопления в городе вышли из строя, и Берлину пришлось обращаться за помощью к другим регионам страны.

    Когда власти Германии спросили, почему столь необходимые ресурсы были отправлены на Украину, а не использованы для ликвидации последствий аварии в Берлине, официальных ответов от руководства страны не последовало, подчеркивает издание.

    Ранее власти Германии заявили, что не нашли доказательств причастности России к поджогу кабельного моста, который привел к отключению электричества в Берлине.

    Власти Берлина объявили режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на кабельном мосту.

    Анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, который привел к отключению электричества в нескольких районах города.

    В результате десятки тысяч жителей и предприятия остались без электроснабжения.

    31 января 2026, 16:24 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения Берестка российские военнослужащие ликвидировали взвод боевиков «Кракен», обнаружив западное оружие и иностранные медикаменты на позициях противника.

    Российские военнослужащие уничтожили взвод бойцов подразделения «Кракен» (запрещено в РФ) при освобождении населенного пункта Бересток, который примыкает к южной окраине Константиновки в ДНР, передает РИА «Новости».

    Старший стрелок группировки «Южная» с позывным «Орех» рассказал, что бойцы смогли зайти в глубокий тыл противника, где находились позиции украинских сил.

    По его словам, основное столкновение произошло в ходе стрелкового боя: «Контакты у нас были – это «Кракен». Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было – шел стрелковый бой», – сообщил он. Он также отметил, что за всю операцию был уничтожен взвод противника.

    После зачистки позиций российские бойцы обнаружили большое количество медицинских препаратов и снаряжения иностранного производства. Все медикаменты имели англоязычные надписи, а сухие пайки оказались польского происхождения. По словам «Ореха», все вооружение противника было западного образца, в основном американские винтовки М16.

    Позиции ВСУ в этом районе, по его информации, были тщательно укреплены: глубокие окопы, бетонные укрытия с вентиляцией и железными дверями. Захват Берестока позволяет российским подразделениям создавать давление на южные подступы к Константиновке, нарушать логистические потоки противника и обеспечивать условия для дальнейшего наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный состав с бойцами 17-го центра военной службы правопорядка ВСУ был уничтожен в Харьковской области.

    Ранее бойцы подразделения донецкого управления ФСБ уничтожили украинских диверсантов на окраине Димитрова ДНР. А Минобороны России показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    31 января 2026, 19:44 • Новости дня
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился своими впечатлениями о первой встрече с так называемым «шушпанцером» в зоне спецоперации.

    Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился своими впечатлениями о первой встрече с так называемым «шушпанцером» на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, сообщает «Комсомольская правда».

    По словам журналиста, к 2024 году танки без дополнительной защиты стали легкой мишенью для дронов, поэтому бойцы с обеих сторон вынуждены модернизировать технику с помощью подручных средств.

    Стешин рассказал, что российские военные накрывают бронемашины экранами из транспортерной ленты, сосновых бревен, горбыля и металлических сеток. В результате, как пишет журналист, «на выходе получался эталонный «шушпанцер» – уродливая, но эффективная самодельная бронетехника, предназначенная для защиты от беспилотников.

    Сам военкор впервые увидел такую машину под Марьинкой в ДНР в конце марта 2024 года.

    «Я, например, при первой встрече с «шушпанцером» испытал натуральный культурный шок… Мимо нас по дороге промчалось нечто гигантское и бесформенное», – вспоминает военкор

    Военные объяснили Стешину, что конструкция основана на обычном МТЛБ, который был покрыт экранами и металлическими решетками – так называемыми «мангалами». Журналист также узнал, что этот «шушпанцер» выдержал уже десятки попаданий дронов, но продолжал выполнять боевые задачи.

    Позже Стешин вновь встретил необычную бронемашину, когда та вывозила с линии фронта раненого бойца. По его словам, не возникало сомнений, что, несмотря на свой внешний вид, техника быстро доставит пострадавшего к медикам и вновь отправится к передовой.

    В преддверии Дня инженерных войск Минобороны получило партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной антидроновой и радиоэлектронной защитой.

    31 января 2026, 17:42 • Новости дня
    Депутаты предложили пожизненно запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью

    ЛДПР предложила пожизненно запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью

    Депутаты предложили пожизненно запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким собралась внести в Госдуму законопроект, который предусматривает пожизненный запрет на въезд в Россию иностранным гражданам и лицам без гражданства с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.

    Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект о пожизненном запрете на въезд в Россию для иностранцев с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, передает ТАСС.

    Слуцкий заявил,что безопасность россиян должна быть в приоритете, а также подчеркнул невозможность гарантии того, что человек, однажды нарушивший закон, не совершит подобное преступление снова.

    В пояснительной записке к инициативе отмечается, что сейчас действующее законодательство предусматривает временный запрет на въезд для осужденных иностранных граждан. Депутаты обращают внимание на рост числа преступлений, совершаемых мигрантами, и подчеркивают необходимость ужесточения мер.

    Слуцкий также указал, что российские граждане не должны опасаться оказаться вечером на одной улице с мигрантом, имеющим судимость за такие преступления, как грабеж, разбой или убийство. По его словам, это особенно важно для родителей, которые хотят быть уверены в безопасности своих детей.

    Ранее правительственная комиссия поддержала инициативу обязать соискателей российского гражданства и вида на жительство предоставлять справку об отсутствии судимости, выданную в стране происхождения.

    31 января 2026, 17:18 • Новости дня
    Певица Елка отказалась от украинского гражданства

    Певица Елка отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт

    Певица Елка отказалась от украинского гражданства
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Елизавета Иванцив, более известная как певица Елка, стала гражданкой России после того, как столкнулась с невозможностью обновить украинский паспорт.

    По данным Life, певица Елка официально отказалась от украинского гражданства и оформила российский паспорт. По данным издания, документы артистка получила незадолго до свадьбы с певцом Рожденом Ануси, передает РИА «Новости».

    Ранее Елка сталкивалась с трудностями в ведении бизнеса в России, поскольку ее украинский паспорт утратил актуальность. Источник уточнил, что обновить данные в документе она не смогла из-за начала спецоперации на Украине. Теперь певица, сменив гражданство.

    До этого украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) получила российский паспорт.

    31 января 2026, 20:47 • Новости дня
    Военкор Коц рассказал о дерзкой операции морпехов с угоном двух Humvee
    Военкор Коц рассказал о дерзкой операции морпехов с угоном двух Humvee
    @ Maciej Luczniewski/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал об операции морпехов 61-й бригады Северного флота, которые смогли угнать два американских бронеавтомобиля Humvee в тылу противника.

    Подробности дерзкой операции морпехов 61-й бригады Северного флота рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.

    По его словам, российские военные не только захватили два американских бронеавтомобиля Humvee, но и успешно использовали их для рейда в тыл противника.

    Ранее сообщалось о захвате одного «Хамви», однако стало известно, что морпехи угнали сразу две машины Вооружённых сил Украины. В ходе операции они уничтожили группу противника и вывезли трофейную технику на свою территорию.

    Один из участников операции рассказал, что командир группы лично сел за руль первой машины, а ему было приказано вести вторую.

    «Командир, у меня прав нет. Но долго думать времени не было, сели да поехали», – приводит слова бойца журналист.

    Александр Коц отмечает, что военные переоделись в украинскую форму и использовали трофейные бронемашины для сбора разведданных, проникнув на ту сторону передовой в районе Доброполья. По его словам, благодаря этому рейду удалось получить ценные сведения о расположении противника.

    Военкор Александр Сладков рассказал о подвиге танкистов Пятой бригады 51-й армии ВС России, которые угнали танк ВСУ, мешавший прорыву на Курахово.

    31 января 2026, 21:21 • Новости дня
    Власти Украины назвали официальную причину аварии в энергосистеме

    Власти Украины объяснили аварию на энергосистеме сильным обледенением

    Tекст: Мария Иванова

    Ледяной дождь и обледенение линий электропередачи стали причиной масштабных отключений электроэнергии в семи областях, заявил первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    Предварительную причину масштабной аварии в энергосистеме Украины озвучил первый вице-премьер и министр энергетики страны Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

    По его словам , внешнее вмешательство или кибератака не подтвердились. Министр заявил: «Аария произошла из-за обледенения линий и оборудования».

    Шмыгаль сообщил, что сначала произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом, после чего последовали каскадные отключения в семи областях. Особо тяжелая ситуация, по его словам, сложилась на севере, в центре страны и в Одесской области.

    Министр заверил, что ремонтные работы будут продолжаться и ночью, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии и тепла. Он добавил, что электроснабжение уже удалось вернуть во всех затронутых регионах.

    Украинские эксперты ранее отмечали, что стабилизация работы атомных станций и всей энергосистемы может занять до полутора суток. По их данным, дефицит электроэнергии в момент аварии превышал 7 ГВт.

    Экономист Иван Лизан заявил, что энергетическая система Украины существенно ослаблена Россией и не имеет запаса прочности.

    Украинские власти ранее назвали причинами масштабной аварии в энергосистеме страны сильные морозы и обледенение.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней».

    31 января 2026, 13:39 • Новости дня
    Водоснабжение во всех районах Киева полностью отключилось

    В Киеве полностью прекратили подачу воды из-за аварии в энергосистеме

    Tекст: Мария Иванова

    В связи с аварией в энергосистеме жители Киева остались без воды, сроки восстановления водоснабжения пока не определены.

    Водоснабжение полностью прекращено во всех районах Киева, передает ТАСС.

    По данным «Киевводоканала», отключение связано с аварией в энергосистеме города. В официальном сообщении организации говорится: «В связи с аварией в энергосистеме отсутствует водоснабжение во всех районах Киева. На данный момент энергетики совместно со специалистами „Киевводоканала“ работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства».

    При этом точные сроки восстановления подачи воды пока не называются. Представители компании не уточнили, сколько времени потребуется для устранения последствий аварии.

    Ранее украинские СМИ со ссылкой на «Укрэнерго» сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии почти во всех регионах страны. На фоне этого киевские коммунальные службы перешли на работу в экстренном режиме, чтобы стабилизировать ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Харькове остановилось метро из-за отключения электричества.

    Между тем авария на Молдавской ГРЭС и непогода также вызвали перебои со светом в Приднестровье. При этом Минэнерго Молдавии связало блэкаут с аварией на Украине.

    31 января 2026, 20:35 • Новости дня
    Дмитриев оценил встречу с делегацией США

    Дмитриев назвал конструктивной встречу с делегацией США

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча с американской делегацией, занимающейся урегулированием украинского кризиса, прошла в конструктивном ключе, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Встреча с делегацией из США, которая занимается вопросами урегулирования ситуации на Украине, прошла в конструктивном ключе, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев отметил, что обсуждение было продуктивным и охватило вопросы как миротворчества, так и американо-российской экономической рабочей группы.

    Ранее Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым по Украине продуктивными.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев встретился с представителями США в Майами.

    31 января 2026, 21:55 • Новости дня
    Гладков обратил внимание на поведение птиц во время ракетной опасности

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео массового скопления птиц над городом в момент ракетной тревоги.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился в Telegram-канале наблюдением за необычным поведением птиц во время ракетной тревоги.

    Он опубликовал видео того, как огромные стаи птиц кружат над городом в момент включения сирены. По словам Гладкова, «ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности».

    На опубликованных кадрах запечатлены тысячи птиц, совершающих скоординированные и стремительные маневры прямо под звук сирены. Птицы образуют в небе динамичные и постоянно меняющиеся фигуры, создавая необычное и завораживающее зрелище.

    В субботу Гладков объявил угрозу ракетного обстрела для жителей Белгорода, а также Белгородского и Шебекинского округов.

    Ранее силы ПВО сбили девять беспилотников над Белгородской областью.

    1 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими ударными дронами
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими ударными дронами
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские ударные беспилотники БМ-70 с системой спутникового управления нанесли точечные удары по аэродрому украинских войск в районе Миргорода Полтавской области.

    В Telegram-канале «Северный ветер» уточнили, что «инновационные дроны БМ-70 на спутниковом управлении работают в тылу врага».

    «Наши расчеты ударных БпЛА навели шороху на вражеском аэродроме в районе Полтавской области. Точными ударами уничтожены РЛС П-18, а также самолеты F-16 и Су-27 противника», – говорится в сообщении.

    В субботу военный эксперт Юрий Кнутов сказал газете ВЗГЛЯД, что возможное отключение терминалов Starlink не будет иметь кардинального значения на фронте, у ВС России есть другие возможности для навигации беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink.

    Во вторник министр обороны Украины Михаил Федоров заявил об использовании Россией дронов с системой Starlink.


    31 января 2026, 18:54 • Новости дня
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    @ Francis Chung/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры на встрече в Брюсселе согласовали стратегию реагирования на потенциальные угрозы и давление со стороны американского президента Дональда Трампа, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Источники NYT сообщили , что бидеры стран Евросоюза на рабочем ужине в Брюсселе составили план по противодействию угрозам и давлению со стороны президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В документе предлагается сохранять спокойствие при провокациях со стороны Трампа, а также угрожать введением ответных пошлин в случае необходимости.

    План также предусматривает работу по снижению военной и экономической зависимости Европы от Соединенных Штатов, которые были названы ненадежным союзником. Предложения включают продолжение диалога с США, быстрые меры по уменьшению экономического влияния Вашингтона, а также демонстрацию готовности к ответу для завоевания уважения президента Трампа.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за сохранение диалога с Вашингтоном, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к оперативному сокращению экономической зависимости, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость продемонстрировать Трампу способность Европы к самоотверженной защите собственных интересов.

    Газета The New York Times охарактеризовала этот план как «относительно смелый, но все еще довольно абстрактный», подчеркнув, что европейские лидеры усилили риторику в адрес Трампа, однако пока пытаются подкрепить заявления реальными действиями.

    СМИ писали, что европейские лидеры используют специальный групповой чат для обсуждения политики Дональда Трампа и укрепления личных связей.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо научиться говорить на языке силы в условиях соперничества крупных держав.

    Также лидеры ЕС задумались о применении против США «торговой базуки».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поинтересовался, поняли ли европейские «болваны» суть слогана Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    31 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Аракчи пообещал «шокирующий удар» в ответ на атаку США

    Глава МИД Ирана Аракчи пообещал «шокирующий удар» в ответ на атаку США

    Аракчи пообещал «шокирующий удар» в ответ на атаку США
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран заявил о готовности нанести «шокирующий удар» в случае атаки со стороны США, подчеркнув, что обладает достаточной мощью для самообороны, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

    Иран внимательно отслеживает разведданные и принимает необходимые меры безопасности в связи с действиями США, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Аббас Аракчи подчеркнул, что республика готова к любому развитию событий и способна самостоятельно защитить себя, заявив: «У нас есть возможность защитить себя, нам никто не нужен».

    Аракчи предупредил, что в случае нападения на страну ответ Тегерана будет «шокирующим, жестким и очень сильным». Его слова привел телеканал CNN Turk.

    Заявления главы МИД прозвучали на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана. Трамп выразил надежду на то, что Тегеран согласится на переговоры и подпишет сделку, предусматривающую полный отказ от ядерного оружия.

    По словам Аракчи, иранские службы внимательно следят за ситуацией, чтобы принять меры на случай возможного нападения. Официальный Тегеран дает понять, что не намерен уступать давлению и готов к силовому противостоянию.

    Ранее патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon замечен над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов вблизи иранской границы.

    Пентагон и Белый дом разработали совместные планы военной атаки против Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что страна не приемлет войны, но готова к жесткому ответу на агрессию.

