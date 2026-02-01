В России вступил в силу закон о Российском Красном Кресте

Tекст: Дарья Григоренко

Федеральный закон «О Российском Красном Кресте» вступил в силу 1 февраля 2026 года. Принятый единогласно Госдумой и Совфедом и подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, документ закрепляет особый статус старейшей гуманитарной организации страны, устраняя более чем двухдесятилетнюю правовую неопределённость и открывая новые возможности для расширения и повышения эффективности её работы.

Ранее Российский Красный Крест функционировал в рамках законодательства для некоммерческих организаций, что не отражало масштаб гуманитарной деятельности. Новый закон даёт организации исключительный статус и закрепляет её роль как общественного института, выполняющего вспомогательные функции государства в гуманитарной сфере, а также фиксирует приверженность международным принципам нейтральности, независимости и беспристрастности.

«В 100 странах мира действуют законы о Национальных обществах Красного Креста и Красного полумесяца. Федеральный закон о Российском Красном Кресте формирует прочную правовую основу для усиления и развития нашей деятельности во всех регионах. Это позволит нам существенно повысить объемы помощи для людей, обращающихся в наши отделения по всей стране – от оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и психологической поддержки до системной реализации медико-социальных программ, и оказания адресной помощи. В конечном счёте для людей это означает одно: помощь придёт своевременно, в необходимом количестве и с гарантированным качеством», – заявил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

С 2021 по 2025 год организация оказала поддержку более 8,2 млн человек, а ежегодно различные виды помощи получают более 2 млн россиян.

«Российский Красный Крест – старейшая гуманитарная организация нашей страны, и с 1 февраля она обретает особый статус: это единственная некоммерческая организация, деятельность которой регулируется отдельным законом. Этот закон был поддержан и утвержден президентом России Владимиром Путиным. Это открывает огромные возможности, но, безусловно, налагает серьезную ответственность на всю организацию и её членов. Мы видим, что ваша работа уже сегодня вносит колоссальный вклад – в том числе в помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это касается и вопросов донорства крови и костного мозга, и профилактики ВИЧ-инфекции», – отметил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Совместно с Минздравом Российский Красный Крест продолжает обучение населения навыкам первой помощи и развитие комплексной поддержки для уязвимых групп.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков подчеркнул, что организация берёт на себя часть забот по надомному уходу за пожилыми и инвалидами, ежегодно поддерживая порядка 5,6 тыс. граждан. Только в 2025 году более 50 тыс. человек прошли обучение правилам ухода за близкими в образовательных центрах Российского Красного Креста.

Вступление закона в силу знаменует новый этап в развитии организации как современной и устойчивой гуманитарной структуры, способной оперативно реагировать на кризисы и работать в тесном партнёрстве с государством, бизнесом и обществом. Законодательное закрепление статуса Российского Красного Креста создаёт основу для дальнейшего расширения программ, направленных на поддержку уязвимых категорий населения и укрепление гуманитарного потенциала страны.