  • Новость часаИран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия вернется на Луну с помощью атомной энергии и Китая
    Трамп призвал к аресту Обамы
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    Эксперт объяснил причины масштабного блэкаута на Украине
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими дронами
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками Европы
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    NYT сообщила о новой стратегии на Уолл-стрит «Продавай Америку»
    1 февраля 2026, 10:25 • Новости дня

    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками

    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Парламент Ирана признал вооружённые силы стран-членов Евросоюза террористическими организациями, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Такое решение стало ответом на объявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией со стороны ЕС, передает РИА «Новости».

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил: «Согласно статье 7 закона «Об ответных действиях», в ответ на объявление КСИР террористической организацией вооруженные силы европейских стран считаются террористическими группировками, и последствия этих действий будут лежать на ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    В иранских СМИ ранее распространилась информация о якобы убийстве командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алирезы Тангсири, однако эти сведения опровергнуты агентством Tasnim.

    30 января 2026, 22:15 • Новости дня
    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом

    Bloomberg: ЕС хочет заменить потолок цен на нефть запретом на морские перевозки

    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз обсуждает идею отменить действующий потолок цен на российскую нефть и ввести ограничения на морскую транспортировку, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть из России и введения запрета на морские перевозки, передает ТАСС.

    В сообщении агентства говорится, что обсуждаемый пакет санкций предполагает ограничение транспортных и страховых услуг для перевозки российской нефти вне зависимости от стоимости барреля.

    Bloomberg указывает, что предлагаемые меры могут затронуть европейские компании, предоставляющие страхование и транспортировку, что усложнит экспорт российских нефтепродуктов по морю. В публикации отмечается, что обсуждение ведется в рамках очередного пакета санкций против Москвы.

    Некоторые страны ЕС уже выразили несогласие с данным предложением, подчеркивают источники агентства.

    Ранее Европейский союз собирается предложить новый пакет ограничительных мер против российских банков и нефтяных компаний.

    В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что санкции стран «Большой семерки» привели к тому, что валюты этих государств утратили свою роль в мировой экономике, а их положение на глобальном рынке значительно ухудшилось.

    Комментарии (16)
    30 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    @ Jens Buttner/Pool/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot, объяснив это неоплаченным европейским траншем по программе PURL, предусматривающей ускоренную передачу вооружения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила вовремя ракеты для систем ПВО Patriot из-за задержки оплаты транша Европейским союзом по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает ускоренные поставки вооружений Украине за счет взносов стран НАТО.

    По словам Зеленского, из-за этого в стране остались «пустые дивизионы против баллистических ударов». Президент также подчеркнул, что США не предоставляют ракеты бесплатно, а необходимые средства на их закупку должны поступать из Европы.

    Зеленский добавил, что пропущенный транш не был оплачен вовремя, поэтому поставка ракет задержалась. По его словам, ракеты должны были прибыть еще месяц назад, однако из-за финансовых задержек этого не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot из-за ожидания поставок для собственных нужд. Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Зеленский пожаловался на задержки закупок оружия для ВСУ.

    Комментарии (13)
    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    1 февраля в ОЭА должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 18:54 • Новости дня
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    @ Francis Chung/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры на встрече в Брюсселе согласовали стратегию реагирования на потенциальные угрозы и давление со стороны американского президента Дональда Трампа, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Источники NYT сообщили , что бидеры стран Евросоюза на рабочем ужине в Брюсселе составили план по противодействию угрозам и давлению со стороны президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В документе предлагается сохранять спокойствие при провокациях со стороны Трампа, а также угрожать введением ответных пошлин в случае необходимости.

    План также предусматривает работу по снижению военной и экономической зависимости Европы от Соединенных Штатов, которые были названы ненадежным союзником. Предложения включают продолжение диалога с США, быстрые меры по уменьшению экономического влияния Вашингтона, а также демонстрацию готовности к ответу для завоевания уважения президента Трампа.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за сохранение диалога с Вашингтоном, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к оперативному сокращению экономической зависимости, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость продемонстрировать Трампу способность Европы к самоотверженной защите собственных интересов.

    Газета The New York Times охарактеризовала этот план как «относительно смелый, но все еще довольно абстрактный», подчеркнув, что европейские лидеры усилили риторику в адрес Трампа, однако пока пытаются подкрепить заявления реальными действиями.

    СМИ писали, что европейские лидеры используют специальный групповой чат для обсуждения политики Дональда Трампа и укрепления личных связей.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо научиться говорить на языке силы в условиях соперничества крупных держав.

    Также лидеры ЕС задумались о применении против США «торговой базуки».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поинтересовался, поняли ли европейские «болваны» суть слогана Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    Комментарии (6)
    31 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Аракчи пообещал «шокирующий удар» в ответ на атаку США

    Глава МИД Ирана Аракчи пообещал «шокирующий удар» в ответ на атаку США

    Аракчи пообещал «шокирующий удар» в ответ на атаку США
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран заявил о готовности нанести «шокирующий удар» в случае атаки со стороны США, подчеркнув, что обладает достаточной мощью для самообороны, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

    Иран внимательно отслеживает разведданные и принимает необходимые меры безопасности в связи с действиями США, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Аббас Аракчи подчеркнул, что республика готова к любому развитию событий и способна самостоятельно защитить себя, заявив: «У нас есть возможность защитить себя, нам никто не нужен».

    Аракчи предупредил, что в случае нападения на страну ответ Тегерана будет «шокирующим, жестким и очень сильным». Его слова привел телеканал CNN Turk.

    Заявления главы МИД прозвучали на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана. Трамп выразил надежду на то, что Тегеран согласится на переговоры и подпишет сделку, предусматривающую полный отказ от ядерного оружия.

    По словам Аракчи, иранские службы внимательно следят за ситуацией, чтобы принять меры на случай возможного нападения. Официальный Тегеран дает понять, что не намерен уступать давлению и готов к силовому противостоянию.

    Ранее патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon замечен над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов вблизи иранской границы.

    Пентагон и Белый дом разработали совместные планы военной атаки против Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что страна не приемлет войны, но готова к жесткому ответу на агрессию.

    Комментарии (6)
    29 января 2026, 18:54 • Новости дня
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спортивный комментатор и тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал свое попадание в санкционный список Евросоюза.

    Губерниев подчеркнул, что будет поддерживать Россию и российский спорт вне зависимости от санкционных ограничений.

    «Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за Российский Спорт!» – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, Совет ЕС опубликовал решение о введении санкций против российских тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, а также артистов Романа Чумакова и Сергея Полунина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает западные антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми.

    Комментарии (9)
    29 января 2026, 15:35 • Новости дня
    Мерц призвал Европу говорить на языке силы

    Politico: Мерц призвал Европу говорить на языке силы

    Мерц призвал Европу говорить на языке силы
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа должна научиться говорить на языке силы, чтобы выстоять в условиях нарастающего соперничества великих держав, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Politico.

    «Мы сможем реализовать свои идеи в мире только тогда, когда сами научимся говорить на языке силовой политики, когда сами станем европейской державой», – подчеркнул Мерц в выступлении в Бундестаге в четверг, сообщает Politico.

    Мерц отметил, что будущее Европы зависит от ее способности принять логику жесткой военной и экономической силы, чтобы сохранить свой статус силы демократии на мировой арене. Он назвал Евросоюз «нормативной альтернативой империализму и автократии» и добавил, что Европе есть что предложить партнерам во всем мире не только в экономическом, но и в ценностном смысле.

    Канцлер также осудил высказывание президента США Дональда Трампа о том, что союзники по НАТО якобы не участвовали на передовой в Афганистане, напомнив, что за почти двадцатилетнюю миссию в этой стране погибли 59 немецких военных. «Мы не позволим приуменьшать значение этой миссии», – подчеркнул Мерц. Он обратился к немецким военным: «Ваша служба была и остается ценной».

    Несмотря на зависимость Германии от военной поддержки США, Мерц призвал к сохранению трансатлантического альянса и предостерег от необдуманных шагов, которые могут поставить под угрозу сложившиеся союзы. В то же время он подчеркнул, что Германия должна стать более самостоятельной в вопросах обороны, и пообещал создать сильнейшую обычную армию в Европе.

    В прошлом году власти Германии задумали увеличить численность армии в 2,5 раза.

    Комментарии (14)
    30 января 2026, 23:11 • Новости дня
    Дмитриев обвинил Каллас в подрыве мирного процесса по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях, препятствующих мирному урегулированию на Украине и успешным переговорам.

    Спецпредставитель президента России Дмитриев заявил, что слова главы европейской дипломатии Каи Каллас мешают мирному процессу по Украине, передает ТАСС.

    Дмитриев отметил, что в любой нормальной организации Каллас уже уволили бы только за одну эту речь, подчеркнув, что подобные заявления подрывают усилия по мирному урегулированию, включая инициативы президента США Дональда Трампа и работу миротворцев.

    Также он добавил, что Каллас одновременно критиковала успешную встречу в Абу-Даби, что, по мнению Дмитриева, выглядит неуместно. По мнению Дмитриева, высказывания главы дипломатии Европы не содержат предложений и нацелены только на срыв диалога.

    Ранее Каллас после встречи глав МИД стран-участниц ЕС заявила, что Евросоюз не будет выступать инициатором возобновления диалога с России. По ее словам, ЕС не собирается предлагать России какие-либо уступки по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон не будут вести переговоры с Каей Каллас до ее смены на посту главы евродипломатии.

    Каллас на встрече с политическими группами в Европарламенте сказала, что из-за сложной мировой ситуации сейчас самое время начать пить.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила вызывать санитаров для Каллас.

    Комментарии (4)
    30 января 2026, 10:42 • Новости дня
    Эстония упрекнула Трампа в медлительности по отношению к Ирану
    Эстония упрекнула Трампа в медлительности по отношению к Ирану
    @ Thomas Traasdahl/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение Евросоюза о включении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в список террористических организаций стало признанием недостаточности американских мер давления на Тегеран, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. По его мнению, ЕС впервые опередил США в давлении на Иран.

    Как пишет Politico со ссылкой на интервью главы эстонского МИД Маргуса Цахкны, «это решение опиралось на осознание того, что давления, оказанного на Иран президентом США Дональдом Трампом, было недостаточно, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров», передает РИА «Новости».

    Цахкна подчеркнул, что Евросоюз впервые продемонстрировал инициативу в этом вопросе. Он добавил: «Наконец-то Европа тоже что-то сделала», отметив важность консолидации западных усилий по оказанию давления на Иран для снижения напряженности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении стран ЕС союза внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру.

    В пятницу Times сообщило, что правительство Великобритании намерено подготовить законопроект о признании иранского Корпуса стражей исламской революции запрещенной организацией.

    Комментарии (10)
    29 января 2026, 12:38 • Новости дня
    Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном

    Политолог Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном

    Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном
    @ Andreas Gora/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры в нынешнем году активизируют попытки «оседлать» проект под названием «вступление Украины в ЕС». Они используют дискурс в своих карьерных интересах. Но о реальном украинском членстве в Евросоюзе речи не идет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил вступление республики в ЕС к 2027 году.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказывает Украине в быстром вступлении в ЕС, поскольку страна действительно не сможет выполнить условия ни за год, ни за два. А по моему мнению, вообще никогда», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Но Брюсселю и не нужно вступление Украины в ЕС ни в какой перспективе. Киев для Европы – расходный материал в рамках нынешней попытки ослабления России. Уверен, в реальности вопрос украинского членства в Евросоюзе среди еврочиновников высокого уровня даже не рассматривается в качестве реалистичного сценария», – признался он.

    «Украина близка к выработке своего ресурса. Боевые действия «до последнего украинца» никто в Брюсселе не отменял. Когда страна перестанет быть нужной в этом контексте, ЕС оставит ее один на один со своими проблемами. Впрочем, возможно Европа даже начнет давить на украинскую сторону. Тем более, что «финансовая узда» на Киев уже накинута», – заметил спикер.

    «Но до тех пор Брюссель будет тянуть время. Думаю, в этом году еврочиновники активизируют «политический туризм» на Украину. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также представители европейских стран будут регулярно приезжать в Киев, одобрительно кивать, говорить, что реформы «идут в нужном направлении», но этим все и ограничится», – продолжил эксперт.

    «К процессу урегулирования украинского кризиса происходящее тоже не будет иметь никакого отношения. Брюссель не может дать Киеву никаких гарантий безопасности – ни в обмен на территориальные уступки, ни на что-то еще», – детализировал Скачко.

    «Нынешнее выступление Мерца объясняется еще и внутриевропейской борьбой за статус регионального лидера. Канцлер ФРГ, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и ряд других акторов пытаются в своих карьерных интересах «оседлать» проект под названием «вступление Украины в ЕС», – резюмировал политолог.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. «Этого не произойдет», – подчеркнул он, напомнив, что каждая страна-кандидат должна сначала выполнить «Копенгагенские критерии», а этот процесс обычно занимает не один год.

    В то же время Мерц отметил, что республика должна иметь перспективу стать членом ЕС. «На этом пути мы можем постепенно приблизить Украину к Евросоюзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть», – сказал политик.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова стать членом в ЕС в следующем году. «Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 год – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров».

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Зеленский назвал такие сроки. «Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – отмечал эксперт.

    Кроме того, 2027 год упоминается в этом контексте и в проекте мирного соглашения, подготовленном украинскими и европейскими чиновниками и представленном Вашингтону. Как сообщала Financial Times, Киев согласится на урегулирование кризиса и территориальные уступки России, только если Украина станет полноценным членом ЕС.

    В 1993 году на саммите Евросовета в Копенгагене были приняты критерии для стран, планирующих вступить в ЕС. Основные пункты: создание институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона и защиту меньшинств, а также конкурентоспособная рыночная экономика. Еще одно условие: способность страны интегрировать в свое правовое пространство так называемые Acquis communautaire – базу европейского права.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 07:55 • Новости дня
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Портал Strategic Culture Foundation в аналитическом материале назвал реальной угрозой Евросоюзу внутренние распри главы евродипломатии Каи Каллас и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    «Страны ЕС, следуя примеру Америки, создают бесчисленное множество врагов, чтобы замаскировать свою некомпетентность на мировой арене», – пишет автор материала на портале Strategic Culture Foundation (SCF).

    В этом вопросе ЕС рабски следует политике Трампа о мире без правил, в то время как, по мнению тех же политиков и СМИ, Трамп, наряду с российским коллегой Владимиром Путиным, является самым большим врагом либеральных политиков ЕС.

    «Но внутри самого Европейского союза происходит нечто новое и примечательное: отношения между фюрерин Урсулой фон дер Ляйен и ярым критиком России Каей Каллас испортились. Таким образом, внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец блока, организации или страны», – указывает автор.

    По данным Politico, отношения фон дер Ляйен с Каллас ухудшились и стали сложнее, чем с предшествующим ей Жозепом Боррелем. При этом основная причина всему – конфликт из-за власти и влияния.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года Euractiv сообщал, что Каллас начала борьбу с фон дер Ляйен за деньги и власть. Между фон дер Ляйен и Каллас  вспыхнул личный конфликт из-за Мартина Зельмайера, которого считают одним из влиятельных чиновников ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, почему между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание.

    Комментарии (5)
    31 января 2026, 15:25 • Новости дня
    «Лик» Мелони нашли при реставрации в римской базилике

    В базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме нашли ангела с чертами Мелони

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе реставрации древней римской базилики на одном из ангелов заметили черты, напоминающие премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

    Реставрационные работы в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме привели к появлению изображения ангела, который поразительно напоминает премьер-министра Италии Джорджу Мелони, пишет РИА «Новости».

    По данным издания, речь идет о композиции над мраморным бюстом последнего короля Италии Умберто II Савойского, где до этого были два херувима с обобщенными чертами. Теперь один из ангелов обладает женскими чертами и светлыми вьющимися волосами, явно напоминающими Мелони.

    «У одного из них знакомое, поразительно современное лицо. Мы видим его каждый день в новостях, потому что это лицо премьер-министра Джорджи Мелони. Присмотритесь, вы не поверите, но это она. До реставрации там был обычный херувим. Сегодня – это лицо самой влиятельной женщины страны. Крылатая, она держит свиток с изображением итальянского сапога», – говорится в публикации Repubblica.

    Журналисты отмечают, что автором изменений, вероятно, стал не профессиональный реставратор, а волонтер и декоратор Бруно Валентинетти, чью подпись обнаружили на свитке у ангела. В приходе его называют человеком, проводящим много времени в храме, а также автором других декоративных работ, в том числе в одной из резиденций Сильвио Берлускони.

    После появления изображения в историческом здании газета Repubblica подняла вопрос о контроле реставрационных работ и деятельности надзорных органов, указывая на необходимость более строгого надзора за подобными проектами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в центре Рима два обрушения при реставрации разрушили часть башни Торре-деи-Конти. До этого в столице Италии археологи во время реставрации дворца императора Нерона обнаружили потайное помещение с фресками.


    Комментарии (7)
    1 февраля 2026, 03:25 • Новости дня
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопрос ограничения военного потенциала Киева становится актуальным на фоне заявлений о скором вступлении Украины в Евросоюз, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Могу сказать, что с учётом всех анонсированных планов ускоренного приема Украины в милитаризирующийся стремительно Евросоюз, особое значение имеет ограничение военного потенциала самой Украины», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что Киев будет технически готов к вступлению в Евросоюз в первом полугодии 2026 года, а полностью – в 2027 году. Он выразил желание закрепить конкретную дату вступления Украины в ЕС в мирном договоре по итогам конфликта.

    По словам Зеленского, Украина ведёт переговоры по открытию необходимых кластеров для подготовки к членству и рассчитывает на поддержку европейских стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз. Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО может привести к войне с Россией. Минобороны Украины заявило о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества.

    Комментарии (4)
    29 января 2026, 13:19 • Новости дня
    ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами

    Politico: ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами

    ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз рассматривает возможность признания Корпуса стражей исламской революции террористической организацией после жестких разгонов протестующих в Иране.

    Как передает Politico, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении стран союза внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

    Она подчеркнула: «Если вы действуете как террорист, вас должны считать террористом». Каллас добавила, что решение требует единогласной поддержки всех 27 государств ЕС и связано с сообщениями о массовом подавлении протестов по всей стране.

    По словам Каллас, включение этой структуры в террористический список станет сигналом для тех, кто подавляет протестующих, что такие действия будут иметь последствия и повлекут санкции. В случае одобрения это усилит давление ЕС на Тегеран. Запланировано также введение санкций против более чем двух десятков лиц и организаций, причастных к жесткому разгону протестов и поддержке Москвы в конфликте на Украине.

    В последние дни Франция сняла свои возражения против признания КСИР террористической организацией. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что «мужество иранцев не должно остаться напрасным», и анонсировал санкции против причастных к репрессиям. К инициативе присоединилась и Италия, а также Испания, о чем сообщил МИД страны.

    Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел отметил, что новые видеоматериалы из Тегерана с жестокими разгонами демонстрантов стали для ЕС «переходом черты». По его словам, число жертв может достигать 6 тыс. человек, а точные данные затруднены из-за отключения интернета.

    США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру. Президент США Дональд Трамп предупредил о том, что «время для режима на исходе» и в сторону страны движется «массивная армада».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового удара по Ирану после неудачных переговоров по ядерной программе. США рассматривают проведение превентивной операции против Ирана и усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке.

    Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана.

    Комментарии (3)
    29 января 2026, 18:32 • Новости дня
    Глава МИД Польши предложил создать европейский легион быстрого реагирования

    Сикорский предложил создать европейский легион быстрого реагирования из стран ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского МИД Радослав Сикорский высказал идею формирования бригады быстрого реагирования в рамках Евросоюза с привлечением военных стран-членов и стран-кандидатов.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать в Евросоюзе так называемый европейский легион. Он отметил, что речь идет о формировании подразделения в виде бригады, в которую смогут входить военнослужащие как стран-членов ЕС, так и стран-кандидатов, пишет ТАСС.

    Сикорский пояснил, что для подобной бригады должны быть прописаны правила использования оружия, а политическое управление осуществлялось бы Советом ЕС по иностранным делам. По его словам, подобная структура сможет реагировать на угрозы, включая терроризм в Северной Африке.

    Глава польского МИД добавил, что идея создания федеративной армии Евросоюза, по его мнению, нереалистична. Напомним, что еще в ноябре 2023 года Жозеп Боррель, занимавший пост главы дипломатической службы ЕС, объявил, что силы быстрого реагирования Евросоюза численностью 5 тыс. человек будут полностью готовы к 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Европу говорить на языке силы. Однако председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне выступил против инициативы по формированию европейской армии и подчеркнул важность альянса с США.

    До этого глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила о необходимости срочно изменить подход ЕС к безопасности и взять на себя большую ответственность за собственную оборону.


    Комментарии (0)
    29 января 2026, 17:52 • Новости дня
    СМИ: США намерены нанести точечный удар по руководству Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент анализирует возможность атаки по ключевым структурам Ирана, чтобы поддержать протестующих и ослабить позиции властей, пишут западные СМИ.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает различные сценарии действий против Ирана, включая точечные удары по службам безопасности и руководству страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    По информации агентства, обсуждается идея вдохновить протестующих и создать условия для смены власти в Тегеране. Несколько источников сообщили, что целью могут стать командиры и учреждения, которые Вашингтон считает ответственными за насилие против демонстрантов.

    По словам источников, удары должны придать протестующим уверенность для захвата правительственных зданий и объектов служб безопасности. Израильские и арабские чиновники считают, что только воздушных атак недостаточно для существенного ослабления позиций иранских властей.

    Официального решения по этому вопросу Вашингтон пока не принял, подчеркнули источники. Также обсуждается вариант более масштабного удара, который может иметь долгосрочные последствия, включая уничтожение иранских ракет, способных угрожать союзникам США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль следит за развитием событий вокруг Ирана. Переговорные механизмы по ситуации вокруг Ирана сохраняют свою актуальность, а применение силы может привести к хаосу в регионе, отметили в руководстве России.

    Ранее CNN сообщил о намерении США нанести по Ирану серьезный удар. Телеканал отметил, что американский президент Дональд Трамп рассматривает такую возможность. А причина в том, что предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном о ядерной программе не принесли результатов.

    Комментарии (2)
    Главное
    Госдолг Германии достиг исторического максимума
    Сальдо призвал освободить умы жителей правобережной Украины
    На Украине власти и военные не поделили землю под кладбище для солдат ВСУ
    В Латвии умер канадский артиллерист
    Следователи перечислили рабочие версии пропажи семьи Усольцевых
    Боксер Муртазалиев впервые проиграл бой и лишился титула чемпиона IBF
    Гидрометцентр объяснил сильные морозы без снега в Московском регионе