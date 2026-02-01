Доцент Леонова напомнила собственникам квартир о штрафах за хлам в подъезде

Tекст: Катерина Туманова

За загрязнение общих зон, оставление мусора или хранение личных вещей в коридорах предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей для физических лиц. Нарушения в области пожарной безопасности, такие как загромождение аварийных выходов или складирование легковоспламеняющихся материалов, могут обойтись в сумму от пяти до 15 тыс. рублей, напомнила Леонова в беседе с агентством «Прайм».

«За самовольную (без согласования в соответствующем органе) перепланировку любого помещения в многоквартирном доме взимается штраф для физлиц от двух до 2,5 тысяч рублей», – добавила она.

К перепланировке относится снос стен, перенос мокрых зон или кухни, а также объединение помещений с газовой плитой без перегородки.

Штрафы предусмотрены и за нарушение режима тишины – например, за проведение ремонтных работ или громкую музыку после 23.00.

Владельцы квартир обязаны своевременно оплачивать имущественный налог, иначе им грозит штраф в размере 20 или 40% от суммы долга в зависимости от наличия умысла. Также собственники должны вовремя оплачивать коммунальные услуги.

