    1 февраля 2026, 05:40 • Новости дня

    NYT узнала о новой стратегии инвесторов на Уолл-стрит «Продавай Америку»

    NYT узнала о новой стратегии инвесторов с Уолл-стрит «Продавай Америку»

    Tекст: Катерина Туманова

    Инвесторы всё больше разочаровываются в Соединенных Штатах, о чём свидетельствуют падение курса доллара, стагнация фондового рынка и рост стоимости государственных заимствований, всё это привело к новой стратегии «Продавай Америку», пишет NYT.

    «В начале 2026 года на мировых рынках распространилась новая инвестиционная стратегия, в рамках которой торговые стратегии, долгое время основанные на превосходстве Соединенных Штатов, теперь выбирают новый подход: продавать Америку», – пишет New York Times.

    Газета отмечает, что подобные настроения распространились в финансовых кругах после шока от заоблачных тарифов, обрушивших акции и облигации в апреле 2025 года, но в последнее время они усилились, поскольку администрация президента США Дональда Трампа проводит политику, включающую нападки на независимость Федеральной резервной системы и угрозы новой торговой войны с Европой, которые вызывают беспокойство у инвесторов.

    «Продажа американских активов в большей степени направлена на хеджирование существующих рисков в США, диверсификацию в другие активы и определение направлений инвестирования новых средств, а не на попытку покинуть страну», – пишет NYT.

    Но эти меры в последнее время только ослабили доллар. Тогда как золото и серебро, остающиеся надёжными инвестициями во времена нестабильности, достигли рекордных максимумов.

    После резкого падения 30 января, цены на драгметаллы в первый месяц года выросли на 24% и 19% соответственно, при этом цена золота за последние 12 месяцев выросла на 75%.

    Во вторник Трамп заявил, что сохраняющаяся слабость доллара делает американские товары дешевле для остального мира. Эти комментарии встревожили инвесторов, привыкших к давней политике США по поддержанию силы нацвалюты.

    На следующий день министр финансов Скотт Бессент попытался заверить рынки, что, вопреки заявлениям президента, правительство по-прежнему поддерживает сильный доллар и длительный период американской исключительности, доминировавший в инвестиционных стратегиях более десяти лет, остаётся в силе.

    «Отток капитала из США обусловлен более фундаментальными опасениями: беспокойством по поводу безопасности американских рынков в период геополитических потрясений, угрозами в адрес ФРС, растущим государственным долгом и опасениями по поводу соблюдения основополагающих принципов верховенства права. Некоторые инвесторы также испытывают резкие колебания из-за непоследовательной политики Белого дома», – перечисляет газета инвестопасения игроков фондового рынка.

    Кроме этого, существуют ещё скачки курсов на фоне нереализованных обещаний в Белом доме, слабость доллара и непредсказуемые геополитические игры.

    Как отметил Райан Макинтайр, президент Sprott Inc – крупного инвестора в золото, мир смотрит на США как на маяк демократии и верховенства права, но это начинает немного меняться.

    «Речь идет не о стремлении к риску. Речь идет о диверсификации и переоценке рисков», – завершил он статью NYT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росконгресс назвал вероятных «черных лебедей» для мировой экономики. Bloomberg узнало, что трейдеры сделали максимальные с 2011 года ставки на обвал доллара.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД заметила, что золото становится не по карману мировым центробанкам.

    29 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю

    Трамп заявил о личной просьбе к Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода

    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что лично обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за холодов.

    «Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод», – приводит заявление Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно», – заявил Трамп.

    Также Трамп отметил, что в переговорах по украинскому урегулированию удалось добиться значительного прогресса. Он выразил мнение, что окончание конфликта на Украине «уже близко».

    На следующей неделе на большей части территории Украины прогнозируется существенное понижение температуры. В Киеве ожидается от минус 20 до минус 26 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столица Украины и ряд других городов оказались в крупнейшем коммунальном кризисе в истории страны. Глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщал в конце декабря, что более 70% ТЭЦ и свыше 37% ГЭС выведены из строя. Энергетические мощности Украины снизились более, чем в два раза.

    В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новые переговоры, назначенные на 1 февраля, состоятся в двустороннем формате без участия спецпредставителя Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, хотя США и могут быть представлены на встрече.

    29 января 2026, 10:40 • Новости дня
    Bloomberg: Россия переходит к «полувоенному» режиму экономики

    Bloomberg: Рост оборонной промышленности России снизится до 4-5% в 2026 году

    Bloomberg: Россия переходит к «полувоенному» режиму экономики
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Темпы роста оборонной промышленности в России в 2026 году ожидаются на уровне 4-5%, что значительно ниже прошлых лет, отмечает Bloomberg.

    Министерство экономического развития России в трехлетнем прогнозе указало, что рост секторов, связанных с госзаказом для обороны, замедлится до 4-5% в год против примерно 30% ранее.

    В 2026 году расходы, связанные с военными нуждами, снизятся почти на 11% после более чем 30-процентного роста годом ранее. Это связано с курсом на экономическую стабильность и сбалансированный бюджет на фоне падения доходов от нефти, сообщает Bloomberg.

    По данным агентства, министр финансов Антон Силуанов переориентировал задачи на устойчивый бюджет, способный справляться с низкими ценами на нефть и санкциями. Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил президенту Владимиру Путину, что доля гражданской продукции на оборонных предприятиях достигла свыше 30% в 2025 году, и правительство планирует расширять гражданские проекты.

    Директор Института экономического прогнозирования РАН Александр Широв заявил: «Государственные расходы достигли уровня, который можно считать близким к пределу для текущего состояния экономики России». В секторе наблюдается замедление: по данным Минэкономразвития, рост выпуска в оптике и электронике снизился до 11% в 2025 году с 28% годом ранее, рост выпуска танков и боевых машин – до 27% с 34%, а готовых металлических изделий – до 14% с 32%.

    За последние три года оборонные предприятия привлекли примерно 800 тыс. новых работников, что усугубило дефицит кадров и конкуренцию с гражданскими отраслями, отмечает Bloomberg. Рост зарплат усилил инфляционное давление. Экономисты отмечают, что ужесточение бюджета может позволить Центробанку активнее смягчать денежную политику.

    По мнению аналитиков, в 2026 году власти России балансируют между продолжением наращивания военных расходов и возвращением к «полувоенному» режиму экономики. Ключевыми факторами остаются исход переговоров и ситуация на фронте.

    Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2026 году экономика России перейдет к устойчивым темпам роста, а по итогам этого года ВВП увеличится примерно на 1%.

    Глава Минфина также заявил, что бюджетное правило помогало России в кризис 2014 года, в период пандемии и продолжает поддерживать экономику сейчас.

    Федеральный бюджет России учтет дополнительные задачи и вызовы безопасности, расходы на оборону в 2026 году останутся на том же уровне, что и в 2025 году.

    31 января 2026, 12:55 • Видео
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    30 января 2026, 21:59 • Новости дня
    Генпрокуратура России отправила в США ответ на иск о выплате «царских долгов»
    Генпрокуратура России отправила в США ответ на иск о выплате «царских долгов»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Генпрокуратура России направила ходатайство в Окружной суд округа Колумбия с просьбой отклонить иск Noble Capital RSD LLC о выплате «царских долгов» в размере 225,8 млрд долларов.

    Генпрокуратура России направила ходатайство в Окружной суд округа Колумбия с просьбой отклонить иск Noble Capital RSD LLC, передает ТАСС. Иск связан с требованиями о выплате 225,8 млрд долларов по так называемым царским долгам. В ведомстве отметили, что Россия обладает юрисдикционным иммунитетом как суверенное государство, а у американского суда отсутствует право рассматривать этот спор в соответствии с Законом США «Об иммунитете иностранных государств».

    Компания Marks & Sokolov, представляющая интересы России, Минфина, ЦБ и ФНБ, пояснила, что истец отказался отзывать иск, поэтому стороны подали ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Noble Capital заявляет, что владеет облигациями военного краткосрочного займа, выпущенными Российской империей в 1916 году на сумму 25 млрд долларов с начислением 5,5% годовых и пятилетним сроком погашения.

    В иске говорится, что в 1918 году власти РСФСР отказались от покрытия внешних долгов Российской империи, и теперь фонд считает себя правопреемником требований к Российской Федерации. Генпрокуратура подчеркивает, что требования необоснованны, а Россия, как суверенное государство, не может быть привлечена к ответственности по этим обязательствам.

    Минфин России заявил об отсутствии у страны обязательств по выплате так называемых «царских долгов».

    Напомним, американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США взыскать с России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям 1916 года.

    Россия отрицает ответственность за долги по облигациям царского периода поскольку те были аннулированы еще в 1918 году, сообщила международная юридическая фирма Marks & Sokolov, представляющая интересы России.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, есть ли связь между юридическим спором России  и депозитария Euroclear, с помощью которого ЕС намерен направить российские активы на поддержку Украины.

    30 января 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»

    Политолог Данилин: Недельный перерыв в ударах по энергетике Украины – результат просьбы Трампа к Путину

    Эксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перерыв России в ударах по украинской энергетике – это результат диалога между Россией и США. Попытки Киева приписать себе «дипломатический успех» тщетны. Однако это не означает остановки атак по инфраструктуре, используемой в военных целях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии Москвы на недельный перерыв в ударах по энергетике Украины.

    «Просьба Трампа к Путину не бить по украинской энергетической инфраструктуре в течение недели на время сильных морозов – это гуманитарная инициатива со стороны президента США, на которую согласилась Москва в рамках поддержки миротворческих усилий Белого дома», – пояснил Павел Данилин, гендиректор Центра политического анализа.

    Он обратил внимание на разницу в отношениях Белого дома к Брюсселю и к Москве. «Если на европейских лидеров Трамп оказывает давление, то с Путиным общается исключительно уважительно, используя термин «просьба» вместо «требование», – отметил спикер.

    «Трамп – один из немногих западных политиков, продвигающих приемлемые для России условия урегулирования украинского кризиса. Поэтому Москва, как побеждающая сторона, согласилась на его нынешнюю инициативу. Но я бы не стал говорить об «энергетическом перемирии». Это перерыв в ударах на короткое время сильных морозов», – уточнил он.

    «Причем перерыв стал результатом договоренности между Россией и США, а не Россией и Украиной, как бы Киев не пытался приписать себе якобы дипломатические успехи в достижении «энергетического перемирия», – заметил собеседник.

    «Более того, согласие Путина в очередной раз показало, кто является настоящим сторонником урегулирования», – подчеркнул политолог. «У российской стороны никогда не было задачи обесточить Киев. Это нам приписывают украинские пропагандисты. Цель Москвы – уничтожение инфраструктуры, так или иначе используемой в военных целях. Нынешний перерыв не означает остановки ракетных атак. На Украине есть ряд иных объектов для наших ударов – по решению военного руководства», – продолжил он.

    «Использовать карту недельной приостановки ударов по энергетике – отличный ход нашей дипломатии. Если нужно будет выбирать между решением территориального вопроса или дальнейшим выводом из строя энергетики, то, на мой взгляд, перспективнее вести переговоры по первому треку», – поделился мнением аналитик.

    «Что касается военного аспекта, то сейчас Россия не ведет крупномасштабных наступлений. Поэтому недельный перерыв не приведет к потере темпа хода СВО. К тому же на Украине уже выведены из строя более 70% ТЭЦ и почти 40% ГЭС», – детализировал спикер.

    «К тому же, думаю, обязательства сторон будут относительно взаимны. Украинскую сторону, скорее всего, принудили тоже воздержаться от ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры. И пусть украинцы всегда нарушали свои соглашения, но это важный шаг в мирном процессе. А возможные провокации ВСУ только подтвердят правоту российской стороны в контексте СВО», – резюмировал Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по энергетике Киева и других городов Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие.

    «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва пока официально не подтверждала договоренностей. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Отметим, что весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график, и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    30 января 2026, 13:02 • Новости дня
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт Кнутов: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что жители Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского. У Киева есть простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Дональд Трамп заявил о личной просьбе к Владимиру Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода.

    «Дональд Трамп, обратившись к Владимиру Путину с просьбой о перерыве в ударах на время сильных морозов, признал результативность российских атак», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне собеседник напомнил заявления главы Белого дома о том, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    «Эти оценки основаны, вероятно, на докладах Пентагона. Американский президент в курсе эффективности наших ударов и прекрасно понимает, что армия России продвигается в зоне боевых действий и достигает своих целей», – отметил аналитик. Другими словами, Вашингтон попросил побеждающую сторону о гуманитарном шаге. Причем речь идет о договоренности между Россией и США.

    Украинских властей мало заботит благополучие собственных граждан. «То, что киевляне и жители других городов Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского, его окружения и европейских стран. У Киева есть хороший и простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение», – подчеркнул Кнутов.

    «Но вместо этого украинское руководство использует население в качестве «живого щита» и обоснования необходимости неких перемирий. На деле цель офиса Зеленского – обеспечить электроснабжением не гражданских, а военные предприятия, в том числе по производству беспилотников», – добавил спикер.

    По его мнению, хотя Россия и ответила согласием на просьбу Трампа о перерыве в ударах по энергетике, это не означает остановки российских ракетных атак. «У наших военных есть и другие цели, по которым мы сможем ударить, если так решит военное руководство», – указал он.

    Эксперт допустил, что украинская сторона также взяла на себя обязательства не бить по российским энергообъектам, в том числе НПЗ. «Очередные провокации ВСУ в таком случае станут лишь очередным подтверждением для мирового сообщества о том, кто является препятствием к урегулированию», – заключил Кнутов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва официально пока не подтверждала договоренности. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Позже Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не было прямых переговоров и договоренностей об «энергетическом перемирии». В качестве посредника выступила команда Трампа. «Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США», – сказал он.

    Отметим, весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    31 января 2026, 04:14 • Новости дня
    В материалы по делу Эпштейна включили заявление об изнасиловании Трампом девочки
    В материалы по делу Эпштейна включили заявление об изнасиловании Трампом девочки
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство юстиции США заявило, что в опубликованных материалах по делу Джеффри Эпштейна присутствуют «ложные» обвинения в адрес президента США Дональда Трампа. В частности, там говорится об изнасиловании 13-летней девочки.

    В последней партии документов президент упоминается более 3 тыс. раз. Часть упоминаний Трампа в документах – это газетные вырезки или ссылки на президента в электронных письмах. Также Минюст составил список обвинений, выдвинутых против Трампа женщинами, ни одно из которых не было подтверждено.

    В частности, одна из свидетельниц рассказывает, как ее подруга заявляла, что в возрасте около 13 или 14 лет в Нью-Джерси ее якобы заставили совершить оральный секс с Трампом, пишет Times.

    В документе из архива Эпштейна приводится через адвоката обвинение со стороны одной из женщин в том, что Трамп «изнасиловал» ее, когда ей было 13 лет, причем в изнасиловании участвовал и сам Эпштейн. Затем, по версии, изложенной в материалах, они избили ее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское министерство юстиции опубликовало 3 млн страниц документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, введя возрастные ограничения для доступа к материалам, сообщил заместитель генпрокурора США Тодд Бланш, добавив, что на этом публикации материалов по делу закончатся.

    31 января 2026, 18:54 • Новости дня
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    @ Francis Chung/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры на встрече в Брюсселе согласовали стратегию реагирования на потенциальные угрозы и давление со стороны американского президента Дональда Трампа, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Источники NYT сообщили , что бидеры стран Евросоюза на рабочем ужине в Брюсселе составили план по противодействию угрозам и давлению со стороны президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В документе предлагается сохранять спокойствие при провокациях со стороны Трампа, а также угрожать введением ответных пошлин в случае необходимости.

    План также предусматривает работу по снижению военной и экономической зависимости Европы от Соединенных Штатов, которые были названы ненадежным союзником. Предложения включают продолжение диалога с США, быстрые меры по уменьшению экономического влияния Вашингтона, а также демонстрацию готовности к ответу для завоевания уважения президента Трампа.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за сохранение диалога с Вашингтоном, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к оперативному сокращению экономической зависимости, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость продемонстрировать Трампу способность Европы к самоотверженной защите собственных интересов.

    Газета The New York Times охарактеризовала этот план как «относительно смелый, но все еще довольно абстрактный», подчеркнув, что европейские лидеры усилили риторику в адрес Трампа, однако пока пытаются подкрепить заявления реальными действиями.

    СМИ писали, что европейские лидеры используют специальный групповой чат для обсуждения политики Дональда Трампа и укрепления личных связей.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо научиться говорить на языке силы в условиях соперничества крупных держав.

    Также лидеры ЕС задумались о применении против США «торговой базуки».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поинтересовался, поняли ли европейские «болваны» суть слогана Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    30 января 2026, 10:23 • Новости дня
    Трамп назвал сближение Британии с Китаем очень опасным шагом
    Трамп назвал сближение Британии с Китаем очень опасным шагом
    @ NEIL HALL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что попытки Лондона выстроить более тесные отношения с Пекином могут представлять серьезную угрозу для страны.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер на днях встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине и заявил о необходимости «более сложных» отношений между двумя странами, пишет Politico.

    Во время визита Стармер договорился о безвизовом въезде для британских граждан в Китай сроком до 30 дней и снижении китайских пошлин на шотландский виски.

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал курс Британии на сближение с Китаем. «Это очень опасно для них», – заявил он, добавив, что еще опаснее, по его мнению, для Канады начинать бизнес с Китаем. Трамп подчеркнул, что хорошо знает председателя Си, назвав его своим другом, но предостерег Лондон и Оттаву от чрезмерной экономической зависимости от Пекина.

    Власти Британии заранее уведомили США о целях визита Стармера и его планах по развитию отношений с Китаем, отметили в британском правительстве. Сам Стармер в ответ на вопросы журналистов заявил, что сотрудничество с США остается одним из приоритетов для Лондона – в сферах обороны, разведки и торговли.

    Премьер-министр Британии отметил, что разрыв контактов с Китаем был бы невыгоден для страны. По его словам, важно строить диалог с Китаем, не поступаясь национальной безопасностью, и именно такой последовательный подход сейчас реализует британское правительство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава британского правительства Стармер призвал укрепить отношения между Британией и Китаем.

    Лидер Китая Си Цзиньпин отметил необходимость диалога между двумя странами ради мира во всем мире.

    Си Цзиньпин также выразил готовность развивать партнерство с Британией.

    31 января 2026, 00:58 • Новости дня
    Гутерреш предупредил об угрозе финансового коллапса в ООН из-за неплатежей

    Tекст: Антон Антонов

    ООН сталкивается с угрозой финансового коллапса из-за нехватки средств, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.

    «Либо все государства-члены будут полностью и своевременно выполнять свои обязательства по взносам, либо им придется кардинально пересмотреть финансовые правила, чтобы предотвратить надвигающийся финансовый коллапс», – заявил Гутерреш в письме.

    По его словам, организация оказалась в сложной ситуации из-за двойного давления: неуплата взносов совпала с обязательством вернуть средства, которые ООН не получила. В 2025 году задолженность достигла рекордных 1,6 млрд долларов, что вдвое превышает показатель предыдущего года, передает РИА «Новости».

    Гутерреш также отметил, что если ситуация с поступлениями не улучшится, ООН не сможет выполнить одобренную в декабре бюджетную программу на 2026 год. Организация планирует сократить расходы на миротворческие операции, что приведет к необходимости вернуть в июле 2027 года 900 млн долларов. Также в следующем году ООН должна вернуть 1,3 млрд долларов непотраченных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Организация Объединенных Наций неправильно расходует средства, предоставляемые Соединенными Штатами. ООН сталкивается с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов рядом стран, в том числе Соединенными Штатами, которые являются крупнейшим донором организации.

    30 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Трамп выдвинул Уорша на пост главы ФРС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о выдвижении бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша на пост главы ФРС.

    По словам Трампа, он знаком с Уоршем давно и уверен в его исключительных качествах, передает РИА «Новости».

    «Я рад объявить, что выдвигаю кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя совета управляющих Федеральной резервной системы... Я знаю Кевина уже давно и не сомневаюсь, что он войдет в историю как один из великих председателей ФРС, а может быть, и как лучший», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

    Ранее глава ФРС Пауэлл объявил об угрозе уголовным делом со стороны Минюста США.

    В прошлом году газета Wall Street Journal писала о намерении Трампа досрочно сменить главу ФРС.

    29 января 2026, 17:19 • Новости дня
    Комик сравнил заявления Трампа о Гренландии с испортившей ковер собакой

    Комик Махер жестко высмеял Трампа за угрозы захватить Гренландию

    Комик сравнил заявления Трампа о Гренландии с испортившей ковер собакой
    @ Evan Agostini/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский телеведущий и комик Билл Махер в резкой форме высмеял президента США Дональда Трампа из-за его заявлений о возможном «силовом» получении контроля над Гренландией. Он сравнил действия главы Белого дома с собакой, которую стошнило на ковер, а она потом все съела.

    «Гренландия – я думал, он о ней забыл, – иронизировал Махер. – Помните, в начале срока он тоже говорил про Гренландию? А потом я подумал: "Ок, иногда проблемы с мозгом проходят"». Но на этой неделе Трамп снова заговорил: «Мы возьмем ее силой!»

    Махер пошутил, что министр обороны Пит Хегсет от волнения даже запустил дрон по собачей упряжке гренландцев, сообщает TV Insider.

    Махер также рассказал, что Трамп во время встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе несколько раз путал Гренландию с Исландией, что, по словам комика, выглядело неловко. Он пошутил, что это похоже на ситуацию, когда «занимаешься сексом с одной страной, а выкрикиваешь название другой».

    Комик также отметил, что Трамп сначала угрожал применить силу против Гренландии, а затем отказался от этой идеи. Махер назвал это «победой над проблемой, которой не было, пока он ее не создал». «Собаку стошнило на ковер – и она сама все съела. Проблема решила сама себя», – пошутил он на эту тему.

    Махер также подверг сомнению заявления президента о наличии «рамочного соглашения» по Гренландии, назвав их абстрактными и не подкрепленными деталями. Ведущий иронизировал, что США и раньше имели базы и возможность добычи полезных ископаемых в Гренландии, но теперь «их все ненавидят». «То, что Fox News называет «искусством сделки», – заключил комик.

    Агентство Bloomberg писало, что Трамп и генсек НАТО Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии.

    31 января 2026, 11:23 • Новости дня
    Депутат заявил о хамском выпаде Зеленского против усилий Трампа

    Депутат Барбашов: Заявления Зеленского - хамский выпад против усилий Трампа

    Депутат заявил о хамском выпаде Зеленского против усилий Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов осудил заявления Владимира Зеленского, назвав их хамской попыткой сорвать переговорный процесс по Украине.

    Заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС России без боя, стали хамским выпадом в сторону переговорных инициатив США и лично президента Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, комментируя недавнее высказывание украинского лидера.

    По его словам, подобная риторика Зеленского, озвученная во время переговорного процесса, фактически подрывает дипломатические усилия США. Барбашов также отметил, что Зеленский и стоящие за ним глобалисты намеренно демонстрируют Трампу бесплодность его попыток повлиять на позицию Украины.

    Депутат считает, что глобалисты стремятся не дать Трампу вывести США из украинского кризиса и сделать невозможным прекращение финансирования боевых действий против России.

    Ранее Зеленский в разговоре с журналистами заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки по Донбассу и Запорожской АЭС. Хотя АЭС с начала СВО находится под контролем России, которая обеспечивает ее безопасность, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны украинской армии.

    В Кремле поинтересовались, можно ли считать такие слова намерением атаковать Запорожскую АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Зеленского «бредом сумасшедшего».

    А председатель Госдумы Вячеслав Володин счел единственным выходом для Зеленского договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.


    29 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Лавров заявил об удивлении Трампа на запреты всего русского на Украине

    Лавров: Трамп был удивлен запрету всего русского на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на информацию о запрете русского языка и деятельности РПЦ на Украине.

    Лавров в интервью турецким СМИ сообщил, что Дональд Трамп был удивлен запретом русского языка и канонической Украинской православной церкви на Украине, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, во время встречи на Аляске Владимир Путин рассказал Трампу о сложившейся ситуации, и тот не мог поверить услышанному.

    «Президент США Дональд Трамп не поверил. Он несколько раз переспросил государственного секретаря США Марко Рубио, действительно ли на Украине приняты такие законы», – рассказал Лавров.

    В последние годы украинские власти начали крупнейшую за новейшую историю страны кампанию против Украинской православной церкви Московского патриархата. Запрет деятельности УПЦ был принят во многих регионах Украины, а против священнослужителей возбуждали уголовные дела и проводили обыски в храмах и монастырях.

    Служба безопасности Украины организовала «контрразведывательные мероприятия» в отношении духовенства, а некоторые священники были арестованы и получили обвинительные приговоры. По данным Лаврова, давление на крупнейшее объединение верующих в стране продолжается.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что суть проблемы заключается в существовании нацистского режима на Украине.

    Министр иностранных дел России подчеркнул, что этот режим стремится уничтожить все русское, что формировалось на этих территориях веками.

    30 января 2026, 23:40 • Новости дня
    Цена золота опустилась ниже 4,9 тыс. долларов за унцию

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость золота в ходе торгов опустилась ниже 4,9 тыс. долларов за тройскую унцию, стоимость серебра – ниже 80 долларов, свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

    Цена апрельского фьючерса на золото снизилась на 8,75%, составив 4 886,5 доллара за тройскую унцию и впервые с 22 января опустилась ниже отметки в 4 900 долларов. В абсолютных цифрах падение составило 468,30 доллара относительно предыдущего закрытия.

    Цена мартовского фьючерса на серебро упала на 32,26%, достигнув 75,510 доллара за тройскую унцию, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды.

    30 января 2026, 22:55 • Новости дня
    На Кубе объявлено чрезвычайное положение из-за «угрозы США»

    МИД Кубы объявил чрезвычайное положение из-за угрозы США

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Кубы объявили чрезвычайное положение, указав на действия США как на «экстраординарную угрозу» для страны, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья.

    Объявление о чрезвычайном положении сделал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что позиция Соединенных Штатов представляет собой «необычную и экстраординарную угрозу» для Кубы, а также для международного мира и безопасности.

    «Народ Кубы при солидарности международного сообщества приходит к выводу, что ситуация в свете действий правительства Соединенных Штатов представляет собой необычную и экстраординарную угрозу», – заявил глава МИД Кубы.

    Министр также отметил, что угроза исходит от «антикубинского неофашистского правого крыла США» и направлена против национальной безопасности и внешней политики разных государств.

    Глава кубинского МИД резко осудил возможный ввод США пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, заявив, что они могут привести к «тотальной блокаде поставок топлива» на остров, нарушают принципы международной торговли и создают экстремальные условия для жизни кубинского народа.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о возможности введения дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу.

    СМИ писали, что США готовят полную морскую блокаду Кубы, чтобы усилить давление на Гавану.

    Вашингтон рассматривает вариант полной изоляции Кубы с моря с целью прекращения импорта энергоносителей и смены политического руководства.

    Американская администрация пытается найти в кубинском руководстве людей для смены власти в 2026 году.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял об угрозе для всех стран региона после вторжения США в Венесуэлу.

