Вильфанд объяснил причину сильных морозов без снега в столичном регионе

Вильфанд объяснил причину морозов без снега в столичном регионе

Tекст: Катерина Туманова

«Нет, снегопадов не будет, потому что антициклон формируется над Кольским полуостровом, давление будет повышаться, поэтому температуры очень низкие. Хорошо выраженные морозы прогнозируются, это приведет к тому, что уже в ближайшую ночь температура в Москве в спальных районах –20... –22 градуса. Вот только в центре будет минус 17-18, что тоже совсем не жарко», – сообщил он ТАСС.

По словам синоптика, дневные температуры по региону прогнозируются –12...–17 градусов, в Москве –13... –14 градусов, осадков почти не ожидается.

В воскресенье, 1 февраля, местами будет небольшой снег. Ночные температуры в Москве достигнут –20... –22, по области –25 градусов.

Вильфанд предупредил, что морозная погода будет сопровождаться северным ветром 6-11 м/с, что усиливает холод.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах. В ЦФО ввели оранжевый уровень опасности из-за морозов. Посол Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал о трудной зиме в Москве.