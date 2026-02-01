  • Новость часаСилы ПВО уничтожили за ночь 21 дрон ВСУ над российскими регионами
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней»
    Эксперт объяснил причины масштабного блэкаута на Украине
    Военный эксперт оценил последствия блокировки Маском терминалов Starlink
    В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов
    Уиткофф: США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Власти Украины назвали официальную причину аварии в энергосистеме
    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    1 февраля 2026, 04:25 • Новости дня

    Вильфанд объяснил причину сильных морозов без снега в столичном регионе

    Вильфанд объяснил причину морозов без снега в столичном регионе

    Tекст: Катерина Туманова

    Начало последнего месяца зимы отметится в Московском регионе низкими температурами и отсутствием снегопадов из-за антициклона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Нет, снегопадов не будет, потому что антициклон формируется над Кольским полуостровом, давление будет повышаться, поэтому температуры очень низкие. Хорошо выраженные морозы прогнозируются, это приведет к тому, что уже в ближайшую ночь температура в Москве в спальных районах –20... –22 градуса. Вот только в центре будет минус 17-18, что тоже совсем не жарко», – сообщил он ТАСС.

    По словам синоптика, дневные температуры по региону прогнозируются –12...–17 градусов, в Москве –13... –14 градусов, осадков почти не ожидается.

    В воскресенье, 1 февраля, местами будет небольшой снег. Ночные температуры в Москве достигнут –20... –22, по области –25 градусов.

    Вильфанд предупредил, что морозная погода будет сопровождаться северным ветром 6-11 м/с, что усиливает холод.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах. В ЦФО ввели оранжевый уровень опасности из-за морозов. Посол Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал о трудной зиме в Москве.

    31 января 2026, 16:24 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения Берестка российские военнослужащие ликвидировали взвод боевиков «Кракен», обнаружив западное оружие и иностранные медикаменты на позициях противника.

    Российские военнослужащие уничтожили взвод бойцов подразделения «Кракен» (запрещено в РФ) при освобождении населенного пункта Бересток, который примыкает к южной окраине Константиновки в ДНР, передает РИА «Новости».

    Старший стрелок группировки «Южная» с позывным «Орех» рассказал, что бойцы смогли зайти в глубокий тыл противника, где находились позиции украинских сил.

    По его словам, основное столкновение произошло в ходе стрелкового боя: «Контакты у нас были – это «Кракен». Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было – шел стрелковый бой», – сообщил он. Он также отметил, что за всю операцию был уничтожен взвод противника.

    После зачистки позиций российские бойцы обнаружили большое количество медицинских препаратов и снаряжения иностранного производства. Все медикаменты имели англоязычные надписи, а сухие пайки оказались польского происхождения. По словам «Ореха», все вооружение противника было западного образца, в основном американские винтовки М16.

    Позиции ВСУ в этом районе, по его информации, были тщательно укреплены: глубокие окопы, бетонные укрытия с вентиляцией и железными дверями. Захват Берестока позволяет российским подразделениям создавать давление на южные подступы к Константиновке, нарушать логистические потоки противника и обеспечивать условия для дальнейшего наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный состав с бойцами 17-го центра военной службы правопорядка ВСУ был уничтожен в Харьковской области.

    Ранее бойцы подразделения донецкого управления ФСБ уничтожили украинских диверсантов на окраине Димитрова ДНР. А Минобороны России показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    Комментарии (5)
    31 января 2026, 17:18 • Новости дня
    Певица Елка отказалась от украинского гражданства

    Певица Елка отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт

    Певица Елка отказалась от украинского гражданства
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Елизавета Иванцив, более известная как певица Елка, стала гражданкой России после того, как столкнулась с невозможностью обновить украинский паспорт.

    По данным Life, певица Елка официально отказалась от украинского гражданства и оформила российский паспорт. По данным издания, документы артистка получила незадолго до свадьбы с певцом Рожденом Ануси, передает РИА «Новости».

    Ранее Елка сталкивалась с трудностями в ведении бизнеса в России, поскольку ее украинский паспорт утратил актуальность. Источник уточнил, что обновить данные в документе она не смогла из-за начала спецоперации на Украине. Теперь певица, сменив гражданство.

    До этого украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) получила российский паспорт.

    Комментарии (16)
    31 января 2026, 12:55 • Видео
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 11:13 • Новости дня
    Эксперт назвала риски при грубости в адрес телефонных мошенников

    Эксперт Колбасина назвала риски при грубости телефонным мошенникам

    Эксперт назвала риски при грубости в адрес телефонных мошенников
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Получив грубость, мошенники способны организовать массовые атаки на номер жертвы, включая сотни звонков и спам-сообщений, отмечают эксперты.

    Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина объяснила РИА «Новости», почему не стоит грубить телефонным мошенникам. Она отметила, что если злоумышленников разозлить, они могут сделать жизнь абонента невыносимой, обрушив на его номер множество звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и спам.

    Эксперт добавила, что не стоит грубить, троллить или пытаться провоцировать мошенников, а также выводить их на чистую воду. По ее словам, лучший способ защиты – просто прекратить разговор, потому что переиграть профессиональных аферистов невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Минэнерго заявили, что мошенники придумали легенду об отключении электричества для получения личных данных граждан.

    До этого стало известно, что аферисты рассылают сообщения о блокировке пенсий и используют поддельный сайт «Госуслуг» для сбора информации.

    А в МВД перечислили основные признаки телефонного мошенничества, среди главных - просьба перевести деньги на «безопасный счет».

    Комментарии (19)
    31 января 2026, 16:00 • Новости дня
    В Москве арестован обвиняемый в убийстве пяти человек вафельницей 30 лет назад

    В Москве арестован подозреваемый в убийстве пяти человек вафельницей 30 лет назад

    В Москве арестован обвиняемый в убийстве пяти человек вафельницей 30 лет назад
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице был заключен под стражу мужчина, которого подозревают в жестоком убийстве пяти человек с применением вафельницы почти тридцать лет назад, сообщили в СК России.

    Мужчина, обвиняемый в убийстве пяти знакомых в 1995 году в Москве, был арестован по решению суда, сообщает столичный главк СК России. В пресс-службе уточнили, что мера пресечения была избрана по ходатайству следователей Следственного комитета.

    По данным следствия, обвиняемый в ходе ссоры в состоянии алкогольного опьянения напал на своих знакомых, используя молотки, нож и вафельницу, после чего скрылся с места преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве спустя десять лет после жестокого убийства женщины и девочки на улице Шаболовке задержали подозреваемого.

    Ранее в Москве задержали обвиняемого в восьми заказных убийствах в Оренбургской области в 2013-2020 годах. А житель Москвы за убийство женщины вместе с приятелем при распитии алкоголя 25 лет назад уже получил 18 лет колонии.


    Комментарии (2)
    31 января 2026, 13:20 • Новости дня
    Арестован забивший до смерти мужчину в метро Москвы

    Арестован забивший до смерти мужчину в метро Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подозреваемый признал, что не помнит события преступления, так как накануне распивал спиртные напитки вместе с погибшим, сообщили в прокуратуре.

    Мужчина, избивший человека до смерти в подземном переходе у станции «Площадь Ильича» в Москве, арестован. Прокуратура столицы сообщила в своем Telegram-канале, что 34-летнему уроженцу города Елец предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

    По данным следствия, ночью 28 января в вестибюле станции метро обвиняемый нанес 41-летнему мужчине множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. Полученные травмы оказались смертельными, пострадавший скончался на месте.

    По словам самого обвиняемого, он познакомился с погибшим накануне и вместе с ним распивал спиртное. Мужчина заявил, что не помнит деталей произошедшего позже преступления. Прокуратура Московского метрополитена держит дело и привлечение подозреваемого к ответственности на особом контроле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в квартире на улице Братеевской в Москве обнаружили тело ребенка с признаками утопления. Ранее в Люберцах в Московской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве трех человек после ссоры и поджога квартиры.

    А до этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства на стройке Москвы, совершенного после конфликта приезжих рабочих из-за зарплаты.


    Комментарии (5)
    31 января 2026, 11:23 • Новости дня
    Депутат заявил о хамском выпаде Зеленского против усилий Трампа

    Депутат Барбашов: Заявления Зеленского - хамский выпад против усилий Трампа

    Депутат заявил о хамском выпаде Зеленского против усилий Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов осудил заявления Владимира Зеленского, назвав их хамской попыткой сорвать переговорный процесс по Украине.

    Заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС России без боя, стали хамским выпадом в сторону переговорных инициатив США и лично президента Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, комментируя недавнее высказывание украинского лидера.

    По его словам, подобная риторика Зеленского, озвученная во время переговорного процесса, фактически подрывает дипломатические усилия США. Барбашов также отметил, что Зеленский и стоящие за ним глобалисты намеренно демонстрируют Трампу бесплодность его попыток повлиять на позицию Украины.

    Депутат считает, что глобалисты стремятся не дать Трампу вывести США из украинского кризиса и сделать невозможным прекращение финансирования боевых действий против России.

    Ранее Зеленский в разговоре с журналистами заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки по Донбассу и Запорожской АЭС. Хотя АЭС с начала СВО находится под контролем России, которая обеспечивает ее безопасность, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны украинской армии.

    В Кремле поинтересовались, можно ли считать такие слова намерением атаковать Запорожскую АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Зеленского «бредом сумасшедшего».

    А председатель Госдумы Вячеслав Володин счел единственным выходом для Зеленского договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.


    Комментарии (0)
    31 января 2026, 14:15 • Новости дня
    Тело задушенной девушки обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы
    Тело задушенной девушки обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В квартире на улице Совхозной в Москве обнаружили тело девушки с признаками удушения, одной из ключевых версий следствия считается убийство, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    Тело девушки с признаками насильственной смерти было найдено 31 января в квартире на улице Совхозной на юго-востоке Москвы. Пресс-служба ГСУ СК по Москве сообщила, что у погибшей диагностировали следы удушения, передает РИА «Новости».

    Следствие предварительно установило, что смертельные повреждения девушке мог нанести ее знакомый, рганизована доследственная проверка по признакам преступления по статье «Убийство».

    В настоящее время в квартире продолжают работать следователи и криминалисты, выясняются обстоятельства произошедшего.

    Ранее в Москве обнаружили тела мужчины и женщины после пожара в квартире.

    В квартире на улице Братеевской в Москве нашли тело ребенка с признаками утопления.

    В Люберцах в Московской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве трех человек после ссоры и поджога квартиры.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 19:27 • Новости дня
    Источник: Встречу по Украине в Абу-Даби не отменяли
    Источник: Встречу по Украине в Абу-Даби не отменяли
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Информации об отмене запланированной на 1 февраля встречи по Украине в Абу-Даби нет, сообщил источник.

    Источник сообщил, что встреча по урегулированию ситуации на Украине, которая должна пройти 1 февраля в Абу-Даби, остается в расписании, передает ТАСС.

    По его словам, что на данный момент нет информации об отмене этих переговоров.

    Ранее Владимир Зеленский высказывал опасения, что запланированные переговоры могут быть перенесены из-за роста напряженности между США и Ираном.

    Кремль оценил старт прямых контактов в Абу-Даби положительно.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД России пока не комментирует предстоящую встречу по Украине в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 23:15 • Новости дня
    Следователи показали обстановку у сауны в Прокопьевске, где погибли подростки

    СК показал видео сауны в Прокопьевске, где погибли подростки

    Следователи показали обстановку у сауны в Прокопьевске, где погибли подростки
    @ Скриншот с видео СУ СК РФ по Кемеровской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи и криминалисты СК России по Кемеровской области – Кузбассу работают на месте происшествия в Прокопьевске, где группа подростков отмечала день рождения, когда возник пожар.

    По словам старшего помощника руководителя управления, тела пяти несовершеннолетних были обнаружены пожарными по завершении тушения помещения сауны. Единственным спасшимся человеком оказалась именинница, которая смогла выбраться из горящего здания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате пожара в одной из частных саун Прокопьевска в Кемеровской области погибли пятеро подростков, возбуждено уголовное дело, сообщили в МЧС России. Очевидец пожара рассказал о спасении именинницы при пожаре в сауне в Прокопьевске.



    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    ТАСС: ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО
    ТАСС: ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала 2026 года российские военнослужащие взяли под контроль 24 населённых пункта в различных областях зоны спецоперации, включая Запорожскую и Донецкую, следует из сводок Минобороны России.

    На основе сводок Минобороны, российские военные с начала 2026 года освободили 24 населённых пункта, десять из которых – в Запорожской области. Там бойцы группировок «Восток» и «Днепр» взяли под контроль Терноватое, Новояковлевку, Речное, Прилуки, Павловку, Жовтневое, Белогорье, Новобойковское, Зеленое и Петровку, согласно подсчетам ТАСС.

    В Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцы группировок «Центр» и Южной группировки войск освободили шесть населенных пунктов: Бересток, Закотное, Приволье, Новопавловка, Бондарное и Торецкое.

    В Харьковской области подразделения «Запад» и «Север» взяли под контроль Купянск-Узловой, Старицу, Симиновку и Подолы.

    В Сумской области группировка войск «Север» освободили Грабовское, Комаровку и Белую Березу. Также усилиями бойцов группы «Восток» под контроль российских сил перешёл населённый пункт Братское в Днепропетровской области.

    Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 15 января заявил, что в первые две недели января российские войска освободили около восьми населенных пунктов и взяли под контроль более 300 кв. км.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Терноватого в Запорожской области. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бересток в ДНР, а группировка «Восток» завершила зачистку Терноватого. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 10:28 • Новости дня
    Анонсирован запрет на госзакупки импортной рыбы и морепродуктов в России

    С 1 июля в России запретили госзакупки импортных рыбных продуктов и батарей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 1 июля для государственных нужд нельзя будет закупать импортную свежую и консервированную рыбу, икру и морепродукты, сообщается в документах правительства.

    Свежая и консервированная рыба, икра, моллюски и другие морепродукты иностранного происхождения будут полностью запрещены для закупки государственными и муниципальными структурами России, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы правительства.

    Соответствующие изменения внесены в перечень иностранных товаров, работ и услуг, на которые распространяется запрет на госзакупки. Новые правила начнут действовать с 1 июля.

    Изменения также затронут отдельный список товаров, на которые распространяются ограничения при госзакупках. С июля туда будет включен новый пункт – литий-ионные аккумуляторные батареи иностранного производства. Ранее в отношении ряда морепродуктов, закупаемых за рубежом, действовали только ограничения.

    Запрет коснется закупки свежей, охлажденной и мороженой рыбы, рыбного филе, консервированной, сушеной, соленой, вяленой и копченой рыбной продукции. Кроме того, ограничения распространятся на икру и ее заменители, моллюсков (включая устриц, гребешков и мидий), ракообразных, таких как омары, крабы и креветки, а также другие иностранные морепродукты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг составил перечень служебных автомобилей для чиновников, куда попали российские марки Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и китайская Haval.

    Ранее прокуроры добились возврата государству 13 млрд рублей, которые были необоснованно потрачены при государственных закупках.


    Комментарии (0)
    31 января 2026, 09:35 • Новости дня
    Тридцатиградусный мороз зафиксировали минувшей ночью в Подмосковье

    Минувшей ночью в Клину зафиксировали мороз минус 30,1 градуса

    Tекст: Мария Иванова

    В подмосковном Клину минувшей ночью температура опустилась до минус 30 градусов, что почти на 12 градусов ниже климатической нормы для этого времени года.

    В ночь на 31 января в подмосковном Клину был зафиксирован тридцатиградусный мороз, передает ТАСС.

    По данным Гидрометцентра, температура воздуха опустилась до минус 30,1 градуса. В Москве самой холодной точкой стала главная метеостанция на ВДНХ – здесь столбики термометров показали минус 18,3 градуса, а в центре города, в районе гостиницы «Балчуг», – минус 16,5 градуса.

    В Гидрометцентре напомнили, что для Москвы и Подмосковья до 23/00 мск 3 февраля объявлен оранжевый погодный уровень опасности из-за аномальных холодов.

    «Это связано с аномально холодной погодой со среднесуточной температурой воздуха, которая ниже климатической нормы на 7-12 градусов», – сообщили специалисты. Среднесуточная температура в этот период обычно составляет минус 6-8 градусов.

    По прогнозам на последний день января, температура воздуха в столице ожидается на уровне минус 12-14 градусов, в Подмосковье – от минус 12 до минус 17 градусов. Ожидается северный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, на дорогах возможно образование гололедицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие двое суток погода в Москве обгонит по суровости Хабаровск.

    Высота сугробов в столице ранее достигла рекордных за тридцать лет отметок.

    Афанасьевские морозы снизили температуру в Москве.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 19:19 • Новости дня
    Станцию МЦК «Нижегородская» закрыли после проседания платформы

    Tекст: Вера Басилая

    Часть платформы на станции «Нижегородская» в Москве просела, поэтому поезда МЦК временно проходят мимо без остановок, обеспечивая безопасность пассажиров.

    Движение поездов МЦК через станцию «Нижегородская» временно организовано без остановок, передает РИА «Новости».

    Решение принято после того, как накануне была зафиксирована просадка части платформы, однако габарит пути при этом сохранился. В МЖД сообщили, что все защитные механизмы сработали штатно, обеспечив целостность конструкции и безопасность пассажиров.

    На месте создан межведомственный штаб, работает комиссия ОАО «РЖД». Сейчас ведется разработка восстановительных мероприятий с привлечением проектных институтов и строительных организаций ОАО «РЖД». Посадка и высадка пассажиров на станции «Нижегородская» временно не осуществляется, пересадка на МЦК в составе транспортного хаба также закрыта.

    Пассажирам рекомендовано пользоваться станциями Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, МЦД-4, а также автобусными маршрутами от «Таганской» и «Рязанского проспекта». На станции и прилегающей территории дежурят сотрудники ЦОМП, которые помогают выбрать альтернативные маршруты, а информирование пассажиров организовано на станциях и в поездах метро, МЦК и МЦД. О возобновлении остановки поездов на станции «Нижегородская» будет объявлено дополнительно. Движение на МЦК осуществляется в штатном режиме.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 12:02 • Новости дня
    Три человека погибли при таране дома машиной в Архангельской области

    Машина протаранила дом в Архангельской области, три человека погибли

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате аварии в Красноборском округе Архангельской области погибли трое, включая подростка, еще двое мужчин были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, сообщили в ГАИ региона.

    В селе Черевково Красноборского муниципального округа Архангельской области автомобиль врезался в забор и частный дом. В результате погибли три человека, включая подростка, сообщает региональная Госавтоинспекция. Авария случилась поздно вечером 30 января напротив дома №7 по улице Северная.

    По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Great Wall, не справился с управлением на прямом участке дороги и съехал на обочину, после чего машина протаранила деревянный забор и жилой дом. На месте происшествия погибли сам водитель, его 16-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье по центру, а также 49-летняя женщина, которая сидела сзади слева.

    Еще два пассажира, мужчины 1987 и 1979 годов рождения, получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняются специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на трассе между Архангельском и Северодвинском в результате аварии с участием автобуса и двух легковых автомобилей пострадали шесть человек.

    За неделю до этого в Холмогорском округе Архангельской области при столкновении двух легковых автомобилей получили травмы девять человек, среди которых были пятеро несовершеннолетних.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 15:52 • Новости дня
    В России утвердили список анализов для выявления рисков раннегостарения

    Правительство утвердило перечень анализов для выявления рисков раннего старения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В стране начнут проводить бесплатные обследования для раннего выявления рисков преждевременного старения на основе утвержденного правительством перечня анализов.

    Правительство утвердило перечень бесплатных обследований для россиян с целью выявления рисков раннего старения, передает РИА «Новости».

    Согласно постановлению, обследования включают клинический анализ крови с определением СОЭ, общий анализ мочи, а также биохимическое исследование крови для оценки уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка, магния и фактора некроза опухоли. Такие анализы будут проводиться, если биологический возраст пациента превышает календарный минимум на пять лет.

    Кроме того, предусмотрено исследование крови на уровень инсулина, глюкозы, гликозилированного гемоглобина, тестостерона (для мужчин) и эстрадиола (для женщин). Это поможет определить риски нарушений углеводного обмена и гормонального баланса.

    Дополнительно у пациентов будут проверять показатели кальция, фосфора и щелочной фосфатазы – для ранней диагностики возможных проблем опорно-двигательной системы. В рамках обследования планируются и тесты для выявления рисков развития психоэмоциональных нарушений, обменных расстройств, ожирения, а также признаков снижения когнитивных функций.

    Все обследования будут проводиться в специализированных центрах медицины здорового долголетия. Инициатива направлена на своевременное выявление возрастных изменений и профилактику хронических заболеваний.

    Также с 2026 года операции по трансплантации почки будут проводиться бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. А Минздрав сократил перечень препаратов для лечения гриппа.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как в 2026 году россияне могут получить бесплатные лекарства и льготные препараты по новым правилам.


    Комментарии (0)
    Главное
    Дмитриев оценил встречу с делегацией США
    Военкор Коц рассказал о дерзкой операции морпехов с угоном двух Humvee
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    ВС признал законным лишение прав за катиноны за рулем
    Маск заявил об изменении баланса сил в мире
    Гладков обратил внимание на поведение птиц во время ракетной опасности
    Певица Елка отказалась от украинского гражданства