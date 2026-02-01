Число водителей-нарушителей в России достигло минимума

Tекст: Катерина Туманова

Количество водителей, нарушивших правила дорожного движения в России в 2025 году, составило 11 447 895 человек, что на 376 тыс. меньше, чем зафиксировали в 2024 году, передает ТАСС.

В 2023 году число нарушителей превышало 12,1 млн, а в 2022 году – 12,8 млн. В 2021 и 2020 годах показатель составлял 14,1 млн и 14 млн соответственно.

Согласно данным МВД, снижение числа нарушителей дорожных правил среди водителей наблюдается с 2012 года, когда их количество превышало 17 млн. В 2011 году показатель достигал почти 38 млн человек.

Число нарушителей среди пешеходов также снизилось: в 2025 году выявлено почти 969 тыс. таких случаев. При этом в 2024 году этот показатель превышал 1 млн, а в 2023 году составлял 1,2 млн человек.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России зарегистрировали 128 тыс. ДТП с пострадавшими по итогам 2025 года. Число ДТП с пострадавшими в России стало минимальным с 2022 года. Статистика выявила регионы России с наименьшим числом ДТП за год.




