  • Новость часаСилы ПВО уничтожили за ночь 21 дрон ВСУ над российскими регионами
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней»
    Эксперт объяснил причины масштабного блэкаута на Украине
    Военный эксперт оценил последствия блокировки Маском терминалов Starlink
    В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов
    Уиткофф: США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Власти Украины назвали официальную причину аварии в энергосистеме
    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    1 февраля 2026, 05:25 • Новости дня

    SpaceX намерена запустить 1 млн спутников на орбиту для работы дата-центров

    Tекст: Катерина Туманова

    Компания SpaceX собирается запустить 1 млн спутников на околоземную орбиту, чтобы создать сеть, работающую на солнечной энергии, для сложных вычислительных задач в области искусственного интеллекта.

    Компания SpaceX в своём стремлении намерена реализовать последнюю грандиозную идею Илона Маска о размещении в космосе центров обработки данных для выполнения сложных вычислительных задач в области искусственного интеллекта, передаёт Bloomberg.

    Спутники будут использовать лазерную связь для обмена данными друг с другом и будут выведены на орбиту, обеспечивающую практически постоянный доступ к Солнцу, на высоте от 500 км до 2 тыс. км.

    В пятницу компания подала в Федеральную комиссию связи обращение, в котором заявила о намерении создать сеть, работающую на солнечной энергии, чтобы «удовлетворить взрывной рост спроса на данные, вызванный искусственным интеллектом».

    «Запуск группировки из миллиона спутников, которые будут функционировать как орбитальные центры обработки данных, – это первый шаг к созданию цивилизации Кардашева II, способной использовать всю мощь Солнца, одновременно поддерживая приложения на основе искусственного интеллекта для миллиардов людей уже сегодня и обеспечивая многопланетное будущее человечества среди звезд», – сказано в заявлении SpaceX.

    Согласно представленным документам, эта система, запуск которой может осуществляться с помощью многоразовой ракеты Starship, станет более дешёвой и экологичной альтернативой наземным центрам обработки данных.

    Вместо систем охлаждения, использующих большие объемы воды, как на суше, сеть будет полагаться на радиационное охлаждение, происходящее в космосе, что позволяет рассеивать тепло. Это также уменьшит потребность в батареях, поскольку сеть будет получать энергию от солнца, говорится в документе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, SpaceX предотвратила 300 тыс. угроз столкновения спутников на орбите в 2025 году. Reuters сообщило о переговорах SpaceX с xAI о слиянии перед IPO.

    30 января 2026, 11:39 • Новости дня
    OpenAI пообещал отключить четыре устаревшие модели ChatGPT
    OpenAI пообещал отключить четыре устаревшие модели ChatGPT
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания OpenAI с 13 февраля выведет из эксплуатации четыре устаревшие модели в своем чат-боте ChatGPT, поскольку большинство пользователей уже перешли на новую версию нейросети, сообщила пресс-служба компании.

    С 13 февраля OpenAI завершит эксплуатацию четырех устаревших моделей ChatGPT, передает ТАСС.

    В компании уточнили, что речь идет о GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini и OpenAI o4-mini. По информации пресс-службы, только 0,1% пользователей продолжают работать на GPT-4o, в то время как большинство уже выбрали GPT-5.2.

    На момент выхода GPT-5.1 в ноябре прошлого года поддержка модели GPT-5 также была прекращена. Новейшая версия GPT-5.2, представленная в декабре, по словам разработчиков, эффективнее создает таблицы и презентации, пишет программный код и распознает изображения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава OpenAI Сэм Альтман ввел в компании режим «красного кода».

    OpenAI запретила ChatGPT давать юридические и медицинские советы.

    Глава OpenAI допустил наличие эротического контента в ChatGPT.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Спутники ГТЛК передали первый снимок заснеженной Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три спутника дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М», поставленные ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) для группы компаний «Спутникс» (входит в АФК «Система») в рамках первой отечественной лизинговой сделки в космической отрасли, передали первые снимки с орбиты. На одном из них изображена Москва, сообщили в пресс-службе ГТЛК.

    Первые снимки, сделанные тремя спутниками «Зоркий-2М», были получены и переданы с орбиты, пишет ТАСС. На одном из изображений, полученных с обзорной технологической камеры, запечатлена Москва, которую накрыл снежный циклон, принесший рекордные осадки. Основная камера высокого разрешения передала изображение солнечного Парагвая.

    В ГТЛК сообщили, что сейчас спутники проходят этап испытаний, тестовых съемок и калибровки камер. Запуск аппаратов состоялся с космодрома «Восточный» в декабре 2025 года. Ожидается, что после улучшения погодных условий «Зоркие» смогут передавать более информативные снимки.

    Проект «космического лизинга» реализуется ГТЛК совместно с группой компаний «Спутникс», входящей в АФК «Система» и периметр ВЭБ.РФ. ГТЛК также включена в специальную рабочую группу при Совете при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам, что подчеркивает курс на технологическое лидерство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исследователи из МГУ получили снимки Луны с помощью спутника дистанционного зондирования Земли. Для этого специалисты разработали специальные программы баллистики и планирования.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 12:55 • Видео
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 08:58 • Новости дня
    Китай решил запустить аппарат «Сихэ-2» для изучения Солнца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай планирует запустить аппарат «Сихэ-2» для наблюдения за Солнцем в период с 2028 по 2029 год, передает агентство Синьхуа.

    Запуск космического аппарата «Сихэ-2» для наблюдения за Солнцем намечен на 2028-2029 годы, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа. По данным агентства, аппарат отправят в точку Лагранжа L5 системы Солнце-Земля, что позволит вести наблюдения за Солнцем с нового ракурса и в ранее не использовавшемся волновом диапазоне.

    Отмечается, что «Сихэ-2» будет проводить трехмерные наблюдения, предоставляя уникальные научные данные. Первый китайский спутник солнечного наблюдения «Сихэ» был выведен на орбиту в октябре 2021 года с космодрома Тайюань. С этого момента Китай официально начал собственную эру изучения Солнца.

    По словам академика Фан Чэна из Академии астрономии и космических наук Нанкинского университета, аппарат «Сихэ» уже превысил расчетный срок службы в три года и продолжает работать исправно. Название устройства связано с богиней Сихэ из китайской мифологии, которая, по преданию, родила десять солнц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай вывел на орбиту спутник для картографирования Земли.

    Китай запустил корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами.

    Китай заявил о скором запуске новой пилотируемой миссии к станции «Тяньгун».

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 17:44 • Новости дня
    Студент: Молодежи важно понимать вызовы будущего

    Студент Балясников: В наших силах сделать будущее комфортным и ярким

    Студент: Молодежи важно понимать вызовы будущего
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Современной молодежи необходимо понимать, с какими вызовами ей предстоит столкнуться в будущем. Это автоматизация социальных процессов, новые демографические вызовы, предстоит осознать всю степень влияния на жизнь ИИ, сказал газете ВЗГЛЯД студент Иван Балясников, участник Январских Экспертных диалогов. В пятницу в Москве состоялось первое в 2026 году мероприятие из программы Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», где замглавы администрации президента Максим Орешкин представил доклад о мегатрендах будущего.

    «Я давно слежу за проектом «Открытый диалог». Каждая дискуссия, каждая лекция в его рамках заставляет задуматься о будущем мира и помогает выстроить в голове контуры грядущих изменений», – сказал студент Иван Балясников, участник Январских экспертных диалогов.

    «Особенно ценно, что проект собирает спикеров со всей планеты. Это позволяет взглянуть на глобальные трансформации с разных точек зрения. Да и само общение с представителями арабских, африканских или азиатских стран очень интересно. Здесь особая атмосфера – все эксперты дружелюбны и открыты», – добавил он.

    Собеседник также поделился впечатлениями от лекций. Он отдельно отметил выступление Максима Орешкина, заместителя руководителя администрации президента, посвященное «мегатрендам» – ключевым тенденциям, трансформирующим планету. Таковых, по его мнению, на сегодняшний день – пять.

    Первый – суверенитет как фактор экономики. «Только страны, обладающие суверенитетом, смогут конкурировать и лидировать в многополярной мировой системе», – подчеркнул Орешкин. Второй – платформизация финансовой системы, при которой современные технологии и автоматизация трансформируют институты и делают «платформенные решениея» основой социальных институтов.

    Третий тренд – уход от традиционной финансовой модели. Развитие экономики будет определяться цифровыми валютами, блокчейном и искусственным интеллектом. Четвертый – глобальный демографический дисбаланс, который приведет к значительному сокращению трудоспособного населения. И, наконец, пятый – трансформация самого человека в технологическую эпоху, что потребует переосмысления процесса даже самого базового образования.

    «Мне понравился этот комплексный взгляд на автоматизацию социальных процессов, демографические вызовы. Очень важно понимать, с чем предстоит столкнуться моему поколению. Конечно, не стоит обольщаться: будущее будет нелегким, но совместными усилиями мы сможем сделать его ярким и комфортным для жителей России и всего мира», – продолжил студент.

    «Также хотел бы отметить лекцию китайского писателя-фантаста Чэнь Цюфаня о потенциале искусственного интеллекта. Его взгляд на технологию оказался глубоким и необычным. Нам еще предстоит осознать всю степень ее влияния на жизнь, но готовность обсуждать это – первый шаг к лучшему миру», – заключил Балясников.

    В пятницу в Москве состоялось первое в 2026 году мероприятие из программы Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». Встреча была организована на площадке Национального центра «Россия» и получила название Январские Экспертные диалоги. Главной темой события стали «мегатренды», определяющие векторы глобального развития.

    Помимо Максима Орешкина и Чэнь Цюфаня, в рамках дискуссий и презентаций также выступили другие эксперты. Представительница ОАЭ Селина Нери, приглашенный профессор «Сколково», сосредоточилась на том, как достичь процветания в новых условиях рынка труда. Основатель и генеральный директор компании AlphaGeo Параг Ханна из Сингапура выделил тему продолжающейся урбанизации в условиях меняющейся глобализации.

    Напомним, главное мероприятие Открытого диалога пройдет в апреле в Национальном центре «Россия».

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 11:59 • Новости дня
    Синоптик объяснил появление эффекта множественной Луны на фото

    Синоптик Леус объяснил появление эффекта «тройной» или «четверной» Луны

    Tекст: Мария Иванова

    Так называемый эффект «тройной» или «четверной» Луны на фотографиях возникает из-за отражений света при съемке через стеклопакеты, а не из-за редкого атмосферного явления, пояснил синоптик Михаил Леус.

    Эффект «тройной» или «четверной» Луны, который активно обсуждается в соцсетях и СМИ последние дни, на самом деле представляет собой оптический обман, передает Telegram-канал Михаила Леуса.

    По словам синоптика, подобные фотографии появляются при съемке Луны через стекло окна с двойным или тройным стеклопакетом.

    Михаил Леус отмечает: «Тройная», «четверная» и более Луна – не более чем оптический обман». Он объяснил, что когда яркий объект, например Луна, снимается через несколько слоев стекла, происходит переотражение света между ними, в результате чего каждый слой создает свой дубликат изображения.

    Существующее в природе явление парселена, или «ложная Луна», также является оптическим эффектом, однако выглядит иначе. В этом случае настоящая Луна находится по центру, а по бокам, на расстоянии примерно 22°, появляются менее яркие двойники из-за преломления света в кристаллах льда в облаках. В случае «тройной Луны» на фото дубликаты Луны расположены рядом, а не по обе стороны, что указывает именно на эффект стеклопакетов, а не на атмосферное явление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 января произошел редкий парад планет. Венера, Марс и Меркурий оказались видимы рядом с Солнцем.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 19:59 • Новости дня
    Nvidia отказалась инвестировать 100 млрд долларов в разработчика ChatGPT

    Tекст: Вера Басилая

    Nvidia собирается вложить в OpenAI рекордную для себя сумму, но итоговые инвестиции будут заметно меньше первоначально обсуждавшихся 100 млрд долларов, сообщил главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

    Хуанг заявил, что корпорация «безусловно» присоединится к текущему раунду финансирования OpenAI, но сумма не достигнет 100 млрд долларов, как это обсуждалось ранее, передает РБК.

    Хуанг отказался раскрыть, будет ли инвестиция значительно больше или меньше первоначально обсуждавшейся суммы, однако допустил, что вложение может стать крупнейшим в истории Nvidia. WSJ ранее сообщала, что планы Nvidia по вложению ста млрд долларов застопорились из-за сомнений внутри компании, а переговоры с OpenAI не продвинулись за начальную стадию.

    В сентябре 2025 года Nvidia и OpenAI заключили предварительное соглашение о стратегическом партнерстве и инвестициях до ста млрд долларов для создания инфраструктуры нового поколения, однако обязательной силы у этих договоренностей не было. Источники WSJ рассказали, что обсуждение сейчас идет о возможном вложении в капитал OpenAI в размере «десятков миллиардов долларов».

    Представители Nvidia и OpenAI подчеркивают важность многолетнего партнерства между компаниями и выразили намерение продолжить сотрудничество. OpenAI, в свою очередь, продолжает подготовку к выходу на биржу к концу 2026 года, заключая новые соглашения с производителями чипов и облачными компаниями для масштабирования своих разработок.

    Ранее Nvidia заключила крупнейшую сделку на рынке искусственного интеллекта на сумму 20 млрд долларов. Компания получила права на технологию Groq. Американский производитель планирует интегрировать энергоэффективные чипы Groq в архитектуру своих ИИ-центров.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 10:49 • Новости дня
    Орешкин назвал ИИ «хайповой темой»

    Замглавы администрации президента Орешкин назвал ИИ частью мегатрендов мира

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин назвал искусственный интеллект важной, но слишком «хайповой темой», оказывающей влияние на ключевые мировые тренды.

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что искусственный интеллект является «хайповой темой» в настоящее время, передает ТАСС.

    Он высказался об этом на открытии январских экспертных диалогов на площадке Национального центра «Россия». Орешкин отметил, что хотя ИИ не выделяется в отдельный глобальный мегатренд, его влияние ощущается во всех ключевых изменениях современного общества.

    «Сегодня у нас январские экспертные диалоги. Сегодня будет очень много интересных рассказов про то, как меняется наш мир. Мы поговорим о глобальных трендах вместе с коллегами», – заявил Орешкин.

    Он подчеркнул, что искусственный интеллект уже присутствует во всех сферах жизни и меняет их. По его словам, в каждом из обсуждаемых мегатрендов можно увидеть заметное влияние ИИ.

    Ранее видеохостинг YouTube начал удалять низкокачественный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

    Президент России Владимир Путин поручил утвердить нацплан внедрения искусственного интеллекта в экономику, соцсферу и государственное управление.

    До этого Путин предупредил о риске деградации из-за искусственного интеллекта.

    Он также заявил, что искусственный интеллект не только будет заменять людей на их рабочих местах, но и будет создавать новую работу.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 12:28 • Новости дня
    Космонавт Платонов отказался раскрыть личность заболевшего члена Crew Dragon

    Платонов отказался раскрыть имя заболевшего астронавта Crew Dragon

    Tекст: Мария Иванова

    Космонавт Олег Платонов сообщил, что не будет называть имя заболевшего члена экипажа миссии Crew-11, вернувшейся досрочно на Землю.

    Космонавт Роскосмоса Олег Платонов не стал называть имя члена экипажа Crew Dragon, из-за состояния здоровья которого миссия Crew-11 досрочно завершилась, передает ТАСС.

    Он отметил: «Я думаю, очевидный ответ, что, конечно же, я не приоткрою завесу тайны, потому что, во-первых, у нас экипажная этика, и это понятно. Никто бы, наверное, не хотел, чтобы про него знали какие-то медицинские тайны, поэтому ничего я сказать не могу. В принципе сейчас все члены экипажа чувствуют себя хорошо».

    Платонов рассказал, что за время миссии Crew-11 провели около 30 научных экспериментов. Ему особенно запомнился эксперимент «Сепарация» по получению чистой воды из урины. Также экипаж активно занимался мониторингом поверхности Земли из космоса.

    Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем Crew-11, в который входят Платонов, американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, а также японский астронавт Кимия Юи, вернулся на Землю после отстыковки от МКС 15 января. Изначально планировалось, что экипаж пробудет на станции до конца февраля, однако досрочное возвращение было связано с медицинским инцидентом у одного из участников.

    НАСА не раскрывает личность заболевшего и детали диагноза, однако подчеркивает, что его состояние стабильное. Представители агентства уточнили, что причиной инцидента не стали ни служебные обязанности на станции, ни подготовка к выходу в открытый космос, ни травма.

    Кроме того, Платонов опроверг слухи о конфликтах внутри экипажа, заявив, что «конфликтов не было, ссор тоже. В экипаже были товарищеские отношения без всяких напряжений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж миссии Crew-11 с космонавтом Олегом Платоновым досрочно вернулся с МКС на Землю.

    Научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт отметил, что причиной экстренного возвращения могли стать психологические проблемы.

    Глава НАСА ранее сообщил о хорошем самочувствии экипажа Crew-11.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Ученые РАН сообщили об установлении геомагнитного штиля на несколько дней

    Ученые РАН сообщили о сохранении полного геомагнитного штиля до февраля

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитосфера Земли полностью стабилизировалась, и в ближайшие два-три дня ученые прогнозируют сохранение спокойной космической погоды без значимых возмущений.

    Геомагнитная обстановка стабилизировалась и останется спокойной как минимум до начала февраля, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным специалистов, остаточные возмущения, вызванные корональной дырой, уже завершились, и сейчас геомагнитная активность находится на минимальном уровне.

    Эксперты отмечают, что температура и скорость солнечного ветра остаются немного выше нормы, однако это не влияет на ситуацию. «В ближайшие 2-3 дня, как минимум до начала февраля, ожидается полный штиль», – подчеркнули в лаборатории.

    Вспышечная активность на Солнце в целом остается очень низкой, хотя за последние десять часов было зарегистрировано уже пять небольших вспышек, что больше, чем в предыдущие сутки. Ученые связывают это с появлением новых активных областей на обратной стороне Солнца, однако их размеры и энергетический потенциал значительно ниже обычного.

    Специалисты полагают, что солнечная активность продолжит снижаться и может перейти в длительную фазу депрессии, которая продлится до двух месяцев. О развитии ситуации в лаборатории пообещали сообщить дополнительно.

    При этом накануне ученые прогнозировали рост солнечных вспышек в ближайшие сутки.

    Ранее ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце.

    Также ученые сообщали о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 19:25 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали вспышки класса X на Солнце

    Ученые РАН предупредили о формировании крупной активной области на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На северо-восточной части Солнца стремительно формируется крупная активная область, уровень рентгеновского излучения уже увеличился примерно на 500%, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    На Солнце зафиксированы резкие изменения, связанные с формированием крупной активной области на северо-восточном краю, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН РАН.

    Исследователи отмечают, что с утра поток рентгеновского излучения вырос примерно на 500% и приблизился к порогу вспышек M-класса.

    В лаборатории предупреждают, что если рост площади солнечных пятен продолжится с прежней скоростью, то в течение суток возможны вспышки высочайшего класса X. Это может повлиять на запуск лунной миссии Artemis 2, запланированный на первые числа февраля.

    Американское агентство NOAA ранее сообщило, что занимается информированием НАСА о рисках солнечных радиационных бурь в даты запуска миссии.

    Решение о старте остается за NASA, которое будет учитывать все факторы, включая возможные вспышки и угрозу для техники и экипажа.

    При этом накануне ученые РАН сообщали об установлении геомагнитного штиля на несколько дней.

    Ранее ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце.

    Также ученые сообщали о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 05:58 • Новости дня
    Reuters сообщило о переговорах SpaceX с xAI о слиянии перед IPO

    Tекст: Антон Антонов

    Компании Илона Маска SpaceX, производитель космической техники, и xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, обсуждают возможность объединения перед первичным публичным размещением (IPO) акций SpaceX, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, в результате объединения под единым управлением могут оказаться такие проекты, как ракеты Маска, спутниковая сеть Starlink, социальная сеть X (ранее Twitter, заблокирована в России), а также чат-бот Grok AI, передает РИА «Новости».

    По информации агентства, в рамках обсуждаемого слияния акции xAI планируется обменять на акции SpaceX. Некоторым руководителям xAI может быть предложено получить денежные выплаты вместо акций. Для упрощения возможной сделки 21 января в Неваде были зарегистрированы две организации.

    Reuters указывает, что объединение способно усилить позиции SpaceX в создании орбитальных дата-центров, что важно для конкуренции на рынке искусственного интеллекта с такими компаниями, как Google, Meta (запрещена в России как экстремистская организация) и OpenAI. Выступая в Давосе, Маск заявил, что «самым дешевым местом для размещения ИИ будет космос».

    Окончательное соглашение между сторонами пока не подписано, а сроки и структура потенциальной сделки остаются неопределенными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX планирует провести крупнейшее IPO в истории. По данным СМИ, SpaceX рассчитывает привлечь более 30 млрд долларов при оценке рыночной капитализации около 1,5 трлн долларов.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 15:54 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о готовности Федяева к полёту на Crew Dragon

    Комиссия допустила Андрея Федяева к полёту на МКС с экипажем Crew-12

    Tекст: Мария Иванова

    Андрей Федяев получил допуск к участию в экспедиции на Международную космическую станцию на борту американского корабля Crew Dragon по программе перекрёстных полётов.

    Российский космонавт Андрей Федяев признан готовым к полету на Международную космическую станцию в составе экипажа Crew-12 на американском корабле Crew Dragon, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

    Специальная комиссия, в которую вошли представители Роскосмоса, Центра подготовки космонавтов, корпорации «Энергия», Центра Хруничева, Института медико-биологических проблем и других организаций, признала Федяева годным к выполнению предстоящей миссии.

    Сейчас Андрей Федяев находится в США, где проходит последние приготовления к полету. Его экспедиция состоится в рамках соглашения о перекрёстных полётах, подписанного между Госкорпорацией «Роскосмос» и НАСА.

    Перелет Федяева на МКС станет частью совместной космической программы, направленной на развитие сотрудничества между Россией и США по обеспечению бесперебойной работы Международной космической станции.

    Ранее Роскосмос сообщил, что космонавт Андрей Федяев отправился в США для подготовки к полету на корабле Crew Dragon.

    НАСА назвало дату запуска миссии Crew-12 к МКС с участием Федяева.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 17:15 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о самых ярких астрономических событиях 2026 года

    Роскосмос опубликовал даты самых ярких астрономических событий 2026 года

    Tекст: Мария Иванова

    В этом году жители России смогут наблюдать редкие астрономические события – например, в августе можно будет одновременно увидеть парад шести планет, полное солнечное затмение и метеорный поток Персеиды, сообщили в Роскосмосе.

    Календарь астрономических явлений опубликовал Telegram-канал Роскосмоса.

    В январе уже были отмечены Земля в перигелии, пик метеорного потока Квадрантиды, а также противостояние Юпитера – момент, когда планета максимально близко подходит к Земле и особенно хорошо видна.

    Роскосмос подготовил специальный астрономический календарь, в котором собраны все главные события года, доступные для наблюдения невооружённым глазом. Помимо этого, в календаре отмечены даты смены сезонов, чтобы можно было заранее спланировать наблюдения за небом.

    Особое внимание специалисты советуют обратить на два события. Во-первых, 28 февраля на небе будет большой парад планет – одновременно будут видны Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венера и Меркурий.

    Во-вторых, 12 августа станет главным астрономическим днём года: перед рассветом в одном секторе неба можно будет увидеть сразу шесть планет, а днём на севере России пройдёт полное солнечное затмение. Вечером того же дня ожидается пик звездопада Персеиды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 января произошел редкий парад планет, когда Венера, Марс и Меркурий были видимы рядом с Солнцем.

    Между тем синоптик Михаил Леус объяснил появление эффекта множественной Луны на фотографиях.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 09:10 • Новости дня
    Роскосмос рассказал о перегрузках космонавтов при спуске с МКС

    Роскосмос сообщил о перегрузках 8g при баллистическом спуске с МКС

    Tекст: Мария Иванова

    Во время возвращения с орбиты космонавты сталкиваются с перегрузкой, которая при баллистическом спуске может превышать их обычный вес в восемь раз, сообщили в Роскосмосе.

    Космонавты, возвращающиеся с Международной космической станции, испытывают перегрузки, которые ощущаются как увеличение веса их тела в восемь раз, передает Роскосмос/

    Во время спуска с МКС, особенно при баллистической траектории, перегрузка может достигать 8g.

    По словам специалистов, важна не только величина перегрузок, но и их направление: оно может быть поперечным – от груди к спине, либо продольным – от головы к тазу. Для проверки устойчивости космонавтов к подобным нагрузкам проводят специальные обследования с использованием центрифуги.

    Так, при вращениях по направлению грудь-спина космонавты выдерживают перегрузку 4g в течение одной минуты и 8g – 30 секунд. При нагрузках по направлению голова-таз испытания проходят с перегрузками 3g и 5g по полминуты на каждую.

    Общее время обследования составляет 60 минут, что позволяет оценить готовность и физическую устойчивость членов экипажа к реальным условиям возвращения на Землю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пилот миссии Crew–11 Майк Финке отметил важность наличия аппарата УЗИ на борту космических кораблей.

    В середине января экипаж миссии Crew-11 завершил полет на МКС досрочно из-за медицинского инцидента с одним из астронавтов.

    Между тем в НАСА сообщили об изменении формы мозга у астронавтов после космических полетов.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 07:40 • Новости дня
    Эксперт Воротников рассказал об использовании ИИ в условиях Арктики

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование искусственного интеллекта (ИИ) поможет проводить исследования и развивать ключевые отрасли Арктики, включая образование и геологоразведку, считает координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

    «В Арктике вечная мерзлота, сложные погодные условиях. При этом по-настоящему разведана достаточно незначительная часть Арктики – не более 30% в зависимости от региона. И вот как раз применение искусственного интеллекта даёт возможность проводить исследования, не находясь непосредственно на месте», – рассказал он РИА «Новости».

    По мнению эксперта, ИИ может существенно повысить эффективность здравоохранения, образования и геологоразведки, а также использоваться для анализа рисков и выбора технологий при освоении месторождений.

    Воротников отметил, что ИИ способен выявлять связи между геологическими элементами и давать выводы о богатстве конкретных районов.

    Он также отметил важную роль создания цифровых двойников муниципалитетов и предприятий, позволяющих моделировать развитие территорий, оценивать влияние новых налогов или транспортных проектов.

    «Искусственный интеллект поможет более надежно и компетентно управлять трансарктическим транспортным коридором», – пояснил Воротников, добавив, что технология позволит просчитывать подвижки льдов и силу ветра.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия запланировала построить десять новых океанологических судов. К спасению флоры и фауны в Арктике ученые привлекли ИИ. Эксперты рассказали, как России получить максимальную выгоду от ИИ и избежать рисков.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дмитриев оценил встречу с делегацией США
    Военкор Коц рассказал о дерзкой операции морпехов с угоном двух Humvee
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    ВС признал законным лишение прав за катиноны за рулем
    Маск заявил об изменении баланса сил в мире
    Гладков обратил внимание на поведение птиц во время ракетной опасности
    Певица Елка отказалась от украинского гражданства