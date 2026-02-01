Порчу памятника павшим в годы войны героям Нальчика объяснили непогодой

Tекст: Катерина Туманова

Там пояснили, что специалисты администрации Нальчика после зимы по всем памятникам города составляют ведомость объема работ для приведения соответствие памятников героям Великой Отечественной войны.

«Первичный осмотр Памятника нальчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, показал, что частичное разрушение облицовки произошло в результате циклического расширения и сжатия материалов, которое привело к образованию трещин и разрушению защитных слоёв», – сказано в сообщении.

Там пояснили, что по данному памятнику готовится локально-сметный расчет, а при наступлении благоприятных погодных условий будут проведены реставрационные работы.

