Мещанский суд в Москве отправил в СИЗО россиянина по делу о госизмене

Tекст: Катерина Туманова

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Качкуркин А. М. по статье 275 УК РФ (госизмена)», – приводит ТАСС данные судебной картотеки.

Там отмечается, что защита подозреваемого жалобу на принятое решение суда не подавала. Материалы по делу рассматриваются в закрытом режиме, и представители суда воздержались от комментариев по делу.

По статье о государственной измене обвиняемому может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Детали уголовного дела в открытых источниках не приводятся, так как заседания по таким вопросам проходят без участия публики и СМИ.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, тамбовчанин получил 18 лет за подготовку диверсии и госизмену. Крымчанка получила 15 лет колонии за шпионаж в пользу Украины. На Урале экс-полицейский получил 18 лет за диверсию и госизмену.