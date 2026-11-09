Экс-зампреда московского отделения «Динамо» отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО экс-зампреда московского отделения «Динамо» Михалевского

Tекст: Вера Басилая

Михалевский, обвиняемый в мошенничестве со столичной недвижимостью на сумму почти 1,2 млн долларов, самовольно покинул частную клинику, где отбывал домашний арест, передает ТАСС.

«Только что столичный суд удовлетворил представление начальника одного из филиалов УФСИН России по Москве и изменил Михалевскому меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», – сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

По его словам, обвиняемый не исполнял установленные судом запреты и продолжал затягивать процессуальные сроки рассмотрения уголовного дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье представители потерпевшей стороны потребовали перевести Михалевского в СИЗО из-за пропусков судебных заседаний.

В прошлом месяце следствие завершило расследование его третьего уголовного дела о мошенничестве.