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    9 ноября 2026, 21:50 • Новости дня

    Израильская авиация атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана

    Janoubia: Израильская авиация атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные самолеты нанесли массированные удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в нескольких населенных пунктах на юге Ливана.

    Воздушные рейды пришлись на объекты в Кфар-Тибните, Майфадуне, Маркабе, Таллусе и Эль-Кантаре, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Janoubia.

    По сведениям властей, атаки произошли в разгар дня во время сбора урожая оливок. Среди местных жителей зафиксированы пострадавшие, их точное число выясняется. Израильские беспилотники также выпустили ракеты по наземным целям в Дейр-Мимасе и Эль-Джермаке.

    Израильская артиллерия вела интенсивный огонь по окрестностям ряда поселков на юге страны. Спецподразделения на бронемашинах провели зачистки в Кфар-Шубе и Эль-Хияме, взорвав несколько домов. На протяжении дня над южными и восточными районами Ливана, а также над пригородами Бейрута летали израильские разведывательные дроны.

    В сентябре истребители ЦАХАЛ нанесли серию интенсивных ударов по объектам шиитского движения в ливанской провинции Набатия.

    9 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    Востоковед: Айзенкота нельзя назвать «голубем мира»

    Востоковед Кича: При Айзенкоте Нетаньяху ждет роль «козла отпущения»

    Востоковед: Айзенкота нельзя назвать «голубем мира»
    @ Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Израильский истеблишмент пытается восстановить репутацию страны, сделав Биньямина Нетаньяху «козлом отпущения». В качестве альтернативы ему продвигают фигуру Гади Айзенкота – кадрового военного и бывшего главы Генштаба ЦАХАЛ, которого хотят представить как более удобного для диалога лидера. Однако за этой схемой кроется множество противоречий, сказала газете ВЗГЛЯД востоковед Мария Кича.

    «Израильский истеблишмент крайне заинтересован в отстранении Биньямина Нетаньяху от власти. Ведь смена премьера могла бы помочь восстановить репутацию Израиля на мировой арене», – отметила Мария Кича, востоковед, автор Telegram-канала «Первый ближневосточный».

    По ее словам, логика проста: представить ситуацию так, будто с еврейским государством все в порядке, а проблемы – следствие действий одного человека. «Нетаньяху в таком сценарии отводится роль «козла отпущения»: на него возлагается ответственность за все спорные решения и ошибки», – уточнила собеседница.

    На этом фоне Гади Айзенкот предстает в образе «нового, чистого» политика, с кем, по замыслу, будет проще выстраивать диалог. «Его станут позиционировать как менее радикального лидера по сравнению с Нетаньяху. Более того, как считает израильский истеблишмент, появление Айзенкота на политической авансцене позволит перезагрузить отношения с США», – детализировала Кича.

    Впрочем, отмечает эксперт, характеризовать Айзенкота как «голубя мира» или представителя «мирной умеренной оппозиции» вряд ли уместно. Как напомнила востоковед, Айзенкот в политике всего несколько лет. «Он кадровый военный, ранее занимавший пост главы Генштаба ЦАХАЛ (2015-2019 годы). В Газе погибли его сын и двое племянников. То есть он, как говорят англичане, буквально попробовал собственное лекарство», – напомнила эксперт.

    Айзенкот больше всего известен как «создатель» доктрины «Дахья», согласно которой израильская армия должна целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре на территориях, которые Израиль считает вражескими и расценивает как «оплот террористов». «Доктрина применялась во время Второй ливанской войны (2006), когда Израиль разбомбил Дахью – южный шиитский пригород Бейрута. С 2023 года доктрина применяется в секторе Газа и Южном Ливане», – указала аналитик.

    «Но разумеется, публично напоминать о доктрине «Дахья» никто не станет. В Израиле лидера «Яшара» будут изображать как героя войны, принесшего личную жертву», – считает Кича.

    Примечательно также, продолжила собеседница, что Айзенкот – мизрахи, выходец из Марокко, в то время как во главе еврейского государства до настоящего момента стояли только ашкеназы.

    «Израиль – это в первую очередь ашкеназский проект. Мизрахов (евреев из стран Ближнего Востока) начали целенаправленно и массово завозить в Израиль в 1950-х годах, потому что ашкеназов просто не хватало для заселения захваченных территорий, откуда было изгнано арабское население», – указала востоковед.

    «Просвещенные» ашкеназы смотрели на марокканских, йеменских, иракских и прочих «восточных» евреев презрительно – как на диких, отсталых и «недоразвитых». Мизрахи не имели равных прав с ашкеназами: в сфере труда, социального обеспечения, госслужбы и других областей действовали как гласные, так и негласные ограничения. Такое положение их не устраивало, и в 1970-х годах они создали движение «Черные пантеры», выступив против дискриминации», – напомнила аналитик.

    Первыми, кто разглядел в мизрахах электорат и активную социальную базу, стала партия «Ликуд». Многие мизрахи в итоге примкнули к ней и к фракциям, состоявшим с ней в коалициях. В результате мизрахи добились того, за что боролись, – квот на госслужбу и прочих уступок.

    Однако со стороны ашкеназов, по словам политолога, пренебрежительное отношение к ним сохраняется до сих пор: мизрахов называют арсами (местный аналог слов «гопник» или «быдло»). Именно в этом контексте и следует рассматривать военную карьеру Айзенкота.

    Как бы то ни было, раскол, который и так существует, максимально обостряется на фоне попыток сформировать правительство. «Израильское общество разделено на части, и каждая из еврейских сионистских партий загнала себя собственными заявлениями и собственной политикой в своеобразный вакуум, когда коллаборация с политическими противниками воспринимается как предательство», – отметила Кича.

    «Например, как сотрудничать с арабами и создавать с ними оппозицию, если их голоса фактически стремятся аннулировать, а их участие в выборах подается как «политическое 7 октября»?» – задается она риторическим вопросом.

    Собеседница подчеркнула: Израиль уже не первый год переживает глубокий внутренний кризис – политический, конституционный, экзистенциальный, а поэтому противоречия не удается разрешить простым способом.

    «Это наглядно показал опыт правительства Нафтали Беннета и Яира Лапида: их ключевой целью также было отстранить Нетаньяху от власти. Однако кабинет продержался лишь около года, после чего досрочно сложил полномочия. В результате в стране вновь прошли выборы, где победил Нетаньяху», – напомнила аналитик.

    Востоковед допускает, что ситуация может повториться, но с дополнительными осложняющими факторами. Речь идет о межпартийной борьбе, неспособности сформировать устойчивую коалицию, а также о выдвижении завышенных требований и таких условий потенциальным партнерам, на которые те заведомо не согласятся.

    «Нетаньяху прекрасно понимает происходящее и явно не хочет становиться «козлом отпущения». Поэтому он активно сопротивляется попыткам отстранить его от власти и, безусловно, ведет закулисную игру. Но что именно задумал политик и насколько успешны его действия, будет ясно в ближайшее время», – заключила Кича.

    Ранее президент Израиля Ицхак Герцог вручил председателю оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового правительства по итогам недавних парламентских выборов. Торжественная церемония прошла в воскресенье в резиденции главы государства.

    Герцог считает, что именно у главы «Яшара» больше всех шансов сформировать кабинет министров, который будет служить интересам всех израильтян. «Я от всего сердца желаю, чтобы любое сформированное правительство способствовало единству, сплоченности и примирению во всех частях страны», – сказал президент Израиля.

    В свою очередь Айзенкот заявил о сложном и судьбоносном положении государства, указав на продолжающиеся войны, невыполненные военные задачи, дипломатический кризис. Политик призвал создать правительство «национального чрезвычайного положения». По его словам, для этого потребуются «креативные и нестандартные политические шаги».

    Лидер «Яшара» также сообщил о готовности сотрудничать со всеми парламентскими фракциями. «Тот, кто попытается сорвать формирование правительства, войдет в историю как человек, который не сумел спасти Израиль в критический для страны момент», – подчеркнул Айзенкот.

    На создание кабинета ему отведено 28 дней. Этот срок может быть продлен еще на две недели с согласия президента. Издание The New York Times называет эту задачу самым сложным испытанием в карьере Айзенкота. Он может привлечь арабские партии с 19 мандатами или ультраортодоксальные фракции с 13 местами.

    Однако, как отмечает газета, первый вариант осложняют разногласия по вопросу признания ХАМАС террористической организацией и сопротивление лидера партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана сотрудничеству с арабскими партиями. Переговоры с ультраортодоксами затрудняет вопрос военной службы.

    Напомним, прошедшие 27 октября выборы в 120-местный парламент Израиля (Кнессет) не выявили явного победителя: ни один политический блок не набрал большинства в 61 мандат. Правящая коалиция во главе с партией «Ликуд» Биньямина Нетаньяху получила 53 места, оппозиционный блок Айзенкота – 48, арабские партии – 19. Политолог Саймон Ципис в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что будущее правительство Израиля рискует оказаться заложником малых фракций.

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    9 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажирский борт Ту-154М российского военного ведомства, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, совершил посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщила газета The Jerusalem Post.

    Борт, находящийся под американскими санкциями с 2023 года, пролетел над Черным морем и через воздушное пространство Турции, после чего зашел на посадку со стороны Средиземного моря, говорится в материале The Jerusalem Post.

    По данным сервиса FlightRadar24, рейс отправился с авиабазы Чкаловский, которая служит основным узлом для перевозки высокопоставленных военных и официальных делегаций. С начала месяца самолет находился в Москве после прибытия из Новосибирска.

    Воздушное судно принадлежит 223-му летному отряду Министерства обороны. В 2023 году США внесли подразделение и 37 связанных с ним самолетов в санкционные списки из-за украинского конфликта, обвинив отряд в транспортировке личного состава и техники для нужд группы «Вагнер» в других странах.

    В посольстве России в Израиле израильскому изданию не прокомментировали цель прибытия пассажиров борта. Представители Армии обороны Израиля и американские правительственные органы также не стали отвечать на вопросы журналистов.

    Ранее Росавиация разрешила рейсы из России в Израиль.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 06:24 • Новости дня
    Американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм

    IRNA: Вооруженные силы США атаковали иранский остров Кешм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские вооруженные силы выпустили несколько снарядов по иранскому острову Кешм, расположенному в Ормузском проливе.

    Американские вооруженные силы выпустили несколько снарядов по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство IRNA.

    По данным агентства, на острове произошло по меньшей мере четыре взрыва, были поражены несколько объектов.

    При этом не исключается, что взрывы были связаны с действиями иранских сил в районе Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt вошел в Малаккский пролив на пути на Ближний Восток.

    В субботу президент США Дональд Трамп сообщил об ударе американских военных по иранской зенитной установке в районе острова Кешм.

    Ранее журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила об ударе военных США по острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета.

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    9 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Либерман отверг сообщения о тайных переговорах с ультраортодоксами

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман назвал ложью сообщения израильского телевидения о его тайных контактах с ультраортодоксальным блоком «Еврейство Торы» по вопросу коалиции без Биньямина Нетаньяху.

    Израильский 13-й канал сообщил о секретных контактах между лидером партии «Наш дом – Израиль» Авигдором Либерманом и руководством ультраортодоксального блока «Еврейство Торы», которые якобы должны были открыть путь к вхождению блока в коалицию анти-Нетаньяху через компромиссы по давним спорам, передает Israel National News.

    По данным телеканала, одна из ключевых идей заключалась в немедленном принятии закона, полностью прекращающего аресты уклоняющихся от службы учащихся ешив, с одновременным созданием специального комитета по пересмотру системы военной и гражданской службы для всех групп населения Израиля и выработке нового законодательно оформленного механизма вместо нынешних соглашений.

    Сообщалось также, что стороны обсуждали распределение портфелей в возможном будущем правительстве, в рамках которого «Еврейство Торы» могло получить министерства строительства и жилья, а также внутренних дел. Параллельно, по сведениям издания, премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытается помешать переходу «Еврейства Торы» в коалицию под руководством Гади Айзенкота, направляя соратников к раввинам партии для разубеждения.

    Авигдор Либерман в ответ заявил в сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Все сообщения о посредниках, действующих от моего имени, и упомянутых именах, таких как Моше Лион, Ави Абухацеира и другие, – это ложь и выдумки. То же самое касается сообщений о якобы обсуждениях заморозки закона об арестах. Все это ложь и фальшь. Никаких таких обсуждений никогда не было – ни напрямую, ни косвенно». Он добавил, что «в сообщениях об отступлении по закону о призыве нет ни слова правды», и назвал публикации «организованной и скоординированной кампанией» по дискредитации и подготовке почвы для «правительства меньшинства с поддержкой ХАМАС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Еврейский институт JPPI сообщил о недовольстве почти двух третей израильтян итогами выборов и о предпочтении коалиции с участием «Ликуда» и «Наш дом – Израиль». В тот же день президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру оппозиции Гади Айзенкоту попытаться сформировать новое правительство вместо Биньямина Нетаньяху. Во вторник председатель партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман призвал к созданию стабильного правительства без участия арабских партий для предотвращения новых выборов.

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    9 ноября 2026, 19:50 • Новости дня
    Саудовский нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке

    Минэнерго Саудовской Аравии: Нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Магистральный нефтепровод Восток – Запад в районе саудовского города Медина подвергся атаке, возгорание ликвидировано, сообщил источник в министерстве энергетики королевства.

    В результате атаки на трубопровод в районе Медины возникло ограниченное возгорание, которое устранили аварийные бригады, передает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

    Инцидент обошелся без жертв и не повлиял на работу магистрали. Специалисты приняли необходимые меры для обеспечения безопасности объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об ударах по станциям перекачки нефти вдоль трубопровода Восток – Запад в Саудовской Аравии.

    В сентябре Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти с использованием магистрального нефтепровода после ударов беспилотников.

    В том же месяце МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке на нефтепровод запущенных из Ирака беспилотников.

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    9 ноября 2026, 10:55 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали после заявления Трампа об Иране

    WSJ: Цена нефти упала ниже 100 долларов из-за слов Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мировые цены на нефть продолжили падение, а стоимость марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп заявил об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,3% – до 97,01 доллара за баррель, а марка West Texas Intermediate снизилась в цене на 0,7% – до 90,17 доллара за баррель, пишет Wall Street Journal.

    Котировки снизились, несмотря на сохраняющиеся риски для поставок ближневосточной нефти из-за недавних атак на объекты в Саудовской Аравии и инцидентов с танкерами в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость барреля марки Brent поднялась выше 100 долларов из-за возможных угроз безопасности на Ближнем Востоке.

    Депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о вероятном росте цен на нефть до 150 долларов в случае атаки США.

    На прошлой неделе мировые цены на энергоносители снизились в ожидании урегулирования конфликта между Ираном и США.

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    9 ноября 2026, 02:10 • Новости дня
    Рубио допустил невозможность дипломатического соглашения с Ираном

    Госсекретарь США Рубио назвал невозможным соглашение с Ираном

    Рубио допустил невозможность дипломатического соглашения с Ираном
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио усомнился в возможности достижения дипломатического соглашения с Ираном из-за выдвижения Тегераном нереалистичных и возмутительных требований.

    Вашингтон по-прежнему готов изучать дипломатические пути урегулирования девятимесячного конфликта, однако переговоры оказались непродуктивными из-за позиции Тегерана, передает Anadolu слова Рубио.

    «Ряд стран продолжают взаимодействовать с ними, предлагая различные идеи, но я бы не сказал, что мы стоим на пороге прорыва», – заявил госсекретарь США перед отъездом в Париж на встречу министров иностранных дел стран «Большой семерки».

    Он выступил в защиту действий американской администрации, отметив, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия остается приоритетом для национальной безопасности. Он также прокомментировал недавние удары американских сил по иранским системам ПВО на острове Кешм в Ормузском проливе.

    По словам Рубио, эти военные действия носили исключительно оборонительный характер. Американские войска имеют право на защиту в случае возникновения явной угрозы.

    «Поэтому, если существует явная и непосредственная угроза судоходству или нашим силам в регионе, мы имеем право защищаться», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация президента США  обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В субботу американские власти объявили награду в размере до 20 млн долларов за данные об иранской ядерной программе.

    Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

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    9 ноября 2026, 00:14 • Новости дня
    При обрушении дюны на палатки беженцев в Газе погибли пять человек

    При обрушении дюны в Газе пять человек погибли и шесть пострадали

    Tекст: Катерина Туманова

    В Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа при обрушении песчаной дюны на палатки перемещенных лиц погибли пять человек, включая троих детей, еще шесть получили ранения.

    Тела пяти погибших и шесть раненых были извлечены после обрушения песчаной дюны на две семьи в убежище к югу от города, пишет агентство Safa. Некоторые из пострадавших – в критическом состоянии.

    Гражданская оборона Газы сообщила о продолжении поисков пропавших без вести. Инцидент произошел на фоне проливных дождей, сильного ветра и области низкого давления, которые привели к затоплению десятков тысяч палаток.

    Ранее сообщалось, что во время шторма было затоплено около 70 тыс. палаток, сотни семей остались без крова из-за смытого имущества.

    «При этом ощущается острая нехватка ресурсов из-за разрушения инфраструктуры, продолжающейся израильской осады и невозможности доставки временного жилья и материалов для ремонта», – передает корреспондент информагентства с места трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в секторе Газа начали эвакуацию жителей из лагерей беженцев из-за затопления. ОАЭ 2 ноября отправили корабль с 4,3 тыс. тонн гуманитарной помощи для сектора Газа.

    В сентябре в результате трех прямых ударов израильских военных по Хан-Юнису и Дейр-эль-Балахе погибли четыре жителя палестинского полуэксклава.

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    9 ноября 2026, 06:21 • Новости дня
    Авианосец ВМС США USS Theodore Roosevelt направился на Ближний Восток

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt, возглавляющий авианосную ударную группу ВМС США, вошел в Малаккский пролив и следует в Индийский океан на пути на Ближний Восток.

    Американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt вошел в Малаккский пролив и двигается в сторону Индийского океана. Корабль возглавляет ударную группу ВМС США, направляющуюся на Ближний Восток, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ресурса MarineTraffic.

    На прошлой неделе авианосец заходил в Сингапур, что стало его последней остановкой перед прибытием в зону ответственности Центрального командования американских вооруженных сил. Ожидается, что корабль достигнет места назначения в середине ноября, пишет Axios.

    Авианосную группу дополняют ракетный крейсер USS Chosin, эсминцы USS Paul Hamilton и USS Decatur, а также беспилотное судно Seahawk. Последнее используется для радиоэлектронной разведки и наблюдения за обстановкой.

    В Аравийском море к юго-востоку от Ирана сейчас дежурят ударные группы во главе с авианосцами USS George Washington и USS George Bush, на каждом из которых размещены по 48 истребителей. Их сопровождают крейсер, 11 эсминцев и экспедиционная база USS Miguel Keith. Еще по два американских эсминца находятся в Красном и Средиземном морях.

    Планируется, что USS Theodore Roosevelt заменит авианосец USS George Washington, который несет службу в регионе с 19 августа. При этом пока неизвестно, оставят ли США временно все три авианосные группы на Ближнем Востоке одновременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее атомный авианосец Theodore Roosevelt в сопровождении ударной группы направился на базу в Японии.

    Также авианосец покинул базу в Сан-Диего и взял курс на Ближний Восток.

    Кроме того, ВМС Ирана захватили американский подводный боевой робот в Ормузском проливе.

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    9 ноября 2026, 06:15 • Новости дня
    В Ираке остановили добычу газа после удара беспилотника по месторождению

    Добыча газа в Иракском Курдистане остановилась после атаки беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь министерства электроэнергетики регионального правительства Курдистана Омид Ахмед сообщил, что атака беспилотника на газовое месторождение Хор-Мор приведет к сокращению выработки электроэнергии почти на 2,8 гигаватта.

    Добыча на газовом месторождении Хор-Мор в провинции Сулеймания экстренно остановлена после взрыва в результате удара дрона, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные службы безопасности. О возможных жертвах и масштабах ущерба информации нет.

    После атаки прекратилась подача газа на электростанции в Эрбиле, Сулеймании, Базиане, Чамчамале и Дахуке. Хор-Мор служит одним из основных источников топлива для питания этих энергообъектов в Иракском Курдистане. Месторождение ранее подвергалось атакам, из-за которых временно останавливалось производство.

    «Чтобы предотвратить полное отключение электроэнергии, министерство электроэнергетики работает над тем, чтобы обеспечить электричеством стратегически важные объекты, такие как больницы и водоочистные сооружения, за счет использования гидроэлектростанций на плотинах Докан и Дарбандихан, а также станций, которые могут работать на других видах топлива», – заявил Ахмед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военнослужащие Ирана применили ударные дроны для поражения объектов курдских группировок на территории Ирака.

    Также на месторождении Хор-Мор в Иракском Курдистане остановили добычу газа из-за обострения ситуации с безопасностью в регионе.

    Кроме того, атака неизвестного беспилотника на это газовое месторождение привела к отключению электроэнергии.

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    9 ноября 2026, 12:18 • Новости дня
    МИД Ирана назвал нелепыми сообщения о планах Тегерана применить химоружие

    МИД Ирана назвал ложью данные о планах Исламской республики применить химоружие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал нелепой публикацию американских СМИ о намерениях Тегерана использовать химическое оружие.

    Американское издание опубликовало материал, что Израиль передал Соединенным Штатам разведданные о возможном использовании иранской стороной химического оружия против своих противников, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times.

    «Они привыкли врать снова и снова. Это настолько нелепо, что даже нет смысла комментировать», – заявил Багаи.

    В конце февраля Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по иранским объектам, на что последовал симметричный ответ. В настоящее время в конфликте наблюдается затишье, однако существуют риски возобновления активных боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Белом доме заявили о контроле президента США Дональда Трампа над ситуацией в противостоянии с Тегераном.

    В субботу Центральное командование ВС США создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    В пятницу депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о риске роста мировых цен на нефть до 150 долларов в случае возобновления боевых действий со стороны США и Израиля.

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    9 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Число погибших при взрыве на заводе в турецком Измире выросло до шести

    Star: Число погибших при взрыве на заводе в турецком Измире выросло до шести

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество погибших в результате взрыва на металлургическом заводе Habaş в турецкой провинции Измир увеличилось до шести человек.

    Об увеличении числа жертв инцидента в районе Алиага передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Star. Ранее издание Akşam сообщало, что взрыв прогремел на металлургическом заводе Habaş. По данным телеканала A Haber, ссылавшегося на губернаторство региона, было известно о трех погибших и 14 раненых, еще десять человек оставались под завалами.

    «К сожалению, число погибших выросло до шести», – заявил представитель властей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу сообщил о гибели трех человек в результате взрыва на металлургическом заводе в провинции Измир.

    Местные телеканалы заявили о жертвах при детонации на территории комбината в городе Алиага.

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    9 ноября 2026, 11:44 • Новости дня
    МИД назвал сроки проведения следующего конкурса «Интервидение»

    МИД: Следующее «Интервидение» пройдет осенью 2027 года в Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Следующий Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет осенью 2027 года в Саудовской Аравии, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

    «Следующий Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет осенью 2027 года в Саудовской Аравии», – заявил замглавы МИД России Александр Алимов.

    По его словам, точные даты и город, который примет состязание исполнителей, будут определены в предстоящий период. Дипломат добавил, что этот инициированный Россией долгосрочный проект базируется на уважении к культурам и традиционным ценностям разных стран, объединяя голоса мира на одной сцене, передает РИА «Новости».

    «Российский организатор «Интервидения» Фонд «Традиции искусства» в режиме регулярных встреч с представителями Королевства Саудовская Аравия ведет подготовку шоу в этой стране», – сказал Алимов.

    Впервые после долгого перерыва возрожденное «Интервидение» прошло в 2025 году в Москве на площадке «Live Арена». Россию представлял певец Shaman (Ярослав Дронов), который отказался бороться за призовое место, а победу одержал артист из Вьетнама Дык Фук. В финале первого конкурса организаторы объявили, что следующее мероприятие состоится в Саудовской Аравии в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил о проведении второго конкурса «Интервидение» в 2027 году.

    В прошлом месяце заместитель главы МИД России Александр Алимов исключил перенос второго конкурса из Саудовской Аравии.

    Проведение мероприятия в Саудовской Аравии отложили из-за комплекса различных обстоятельств.

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    9 ноября 2026, 08:26 • Новости дня
    Инфраструктура Кешма избежала ущерба от удара США

    Mehr: Удары США по острову Кешм не нанесли ущерба критической инфраструктуре

    Tекст: Ольга Иванова

    США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе, однако критическая инфраструктура повреждений не получила, передает агентство Mehr.

    Удары пришлись по объектам за пределами жилых и коммерческих зон, что позволило избежать ущерба критической инфраструктуре острова, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr.

    В настоящее время ситуация на острове находится под контролем, все службы экстренной помощи переведены в состояние готовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на иранском острове Кешм в Ормузском проливе прозвучали четыре взрыва.

    В субботу президент США Дональд Трамп сообщил об ударе по иранской зенитной установке в районе Кешма.

    ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили о поражении супертанкера в Ормузском проливе.

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    9 ноября 2026, 15:49 • Новости дня
    Глава МИД Сирии опроверг отправку войск в Йемен

    МИД Сирии опроверг сообщения об отправке вооруженных сил республики в Йемен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани заявил об отсутствии планов по направлению военнослужащих республики для участия в йеменском конфликте.

    По его словам, Сирия не планирует отправлять свои вооруженные силы в Йемен для участия в боевых действиях, передает ТАСС. «Мы не заключали соглашений с законным правительством Йемена относительно размещения там сирийских вооруженных сил. Если мы предпримем такой шаг, то это не будет сделано тайно», – заявил Асаад аш-Шейбани.

    В субботу агентство France Presse со ссылкой на йеменские источники распространило информацию о предполагаемом размещении тысяч сирийских военных в Йемене. Сообщалось, что они якобы будут участвовать в конфликте против мятежного движения «Ансар Аллах» на стороне сил, поддерживаемых Саудовской Аравией.

    Позднее сирийский дипломатический источник в комментарии агентству SANA назвал эти сообщения не соответствующими действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минобороны Сирии опровергло информацию об отправке военнослужащих в Йемен.

    В сентябре телеканал Al Mayadeen сообщил о намерении властей Саудовской Аравии договориться с хуситами о временном прекращении огня.

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