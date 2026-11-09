Посольство подтвердило гибель россиянина в результате нападения в ЮАР

Tекст: Алексей Дегтярёв

Супруга погибшего россиянина находится в гостинице в Претории, дипломаты оказывают ей необходимое консульское содействие, сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

Там подчеркнули, что рассчитывают на проведение властями ЮАР тщательного расследования убийства туриста и скорейшее установление всех причастных к преступлению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Южно-Африканской Республике неизвестные напали на российских туристов, один человек погиб.

На прошлой неделе генпрокуратура Абхазии возбудила новое уголовное дело на обвиняемого в убийстве российской туристки.