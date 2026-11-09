Посольство подтвердило гибель россиянина в результате нападения в ЮАР

Финал состязания прошел 8 ноября в австралийском городе Голд-Кост. Россиянка получила титул Ms. Summit International 2026, передает ТАСС.
«Не могу поверить, что моя цель – достойно представить Россию на международной арене, показать всему миру, что российские женщины не только самые красивые, но и целеустремленные, успешные, образованные и сильные – достигнута», – заявила Шангареева.
Она добавила, что путь от регионального этапа к победе занял у нее меньше полугода, что доказывает отсутствие невозможного для женщин из России. Шангареева выразила благодарность организаторам с российской и австралийской стороны, а также своим близким.
В мае победительница выиграла региональный этап конкурса «Миссис Россия Мира: Республика Башкортостан – 2026», а в июне получила титул «Классик» на национальном этапе. В финале конкурса в Австралии участвовали 28 победительниц соревнований из разных стран, в том числе США, Японии и Франции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу студентку из Тюмени Александру Сташкевич выбрали для участия в 75-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» в Пуэрто-Рико.
В прошлом месяце россиянка Яна Кривченко вошла в пятерку финалисток международного конкурса красоты «Женщина Вселенной 2026» в Сеуле.
В марте представительница ЮАР Миллисент Холоди Тлоу завоевала титул «Миссис БРИКС» в Казани.