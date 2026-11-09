Российский турист погиб при нападении вооруженных людей в ЮАР

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел вечером 5 ноября в провинции Мпумаланга. Пара из России направлялась в сторону национального парка Крюгера, когда их автомобиль был вынужден остановиться из-за преднамеренно поврежденного колеса, пишет ТАСС со ссылкой на портал Nova News.

Во время попытки заменить шину на россиян напали злоумышленники. Преступники забрали у туристов личные вещи и выстрелили в водителя, после чего скрылись.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Правоохранительные органы ведут расследование происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре полиция ЮАР сообщила о гибели 27 человек в результате двух вооруженных нападений.

В августе премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения за убийство брата и сестры из России в курортной провинции.

В марте специалист по связям Африки и России Стивен Груздь стал жертвой похищения и убийства в Южно-Африканской Республике.