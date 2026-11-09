Губернатор Севастополя анонсировал компенсации жителям за генераторы

Развожаев: Жителям Севастополя выплатят компенсации за покупку генераторов

Tекст: Денис Тельманов

«Со следующей недели запустим программу компенсации затрат на генерирующее оборудование. Сегодня на аппаратном совещании обсудили порядок предоставления этой меры поддержки для жителей, юрлиц и ИП», – заявил Развожаев в Max.

Прием заявок на возмещение затрат начнется с 16 ноября и продлится по 1 апреля 2027 года на портале «Госуслуги». Оборудование должно быть новым и приобретено у российского продавца с 26 июня 2026 года.

Для физических лиц компенсация составит 50% от стоимости оборудования, но не больше установленных лимитов: бензиновый, дизельный, газовый или комбинированный генератор – до 70 тыс. рублей; портативная электростанция – до 150 тыс. рублей; солнечная станция – до 200 тыс. рублей. В многоквартирных домах можно устанавливать только портативные электростанции и солнечные панели.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей компенсация составит 30% от стоимости. Размер выплаты зависит от мощности оборудования: от 15 до 50 кВт – до 200 тыс. рублей; от 50 до 150 кВт – до 420 тыс. рублей; от 150 до 300 кВт – до 1,2 млн рублей; от 300 до 1000 кВт – до 3,2 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения по графику «два часа через шесть».

В среду школьные каникулы в городе продлили на два дня в связи с ограничениями электроснабжения, вызванными ударами ВСУ.

Во вторник ряд районов Крыма и Севастополь остались без света из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.