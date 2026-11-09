Экс-советника РЖД Тайчера этапировали в Москву по новому делу о хищении

Экс-советник РЖД Тайчер этапирован в Москву по делу о хищении 1 млрд рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в правоохранительных органах, бывший совладелец лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» стал фигурантом нового разбирательства, передает ТАСС.

«Экс-гендиректор АО «ФГК» Алексей Тайчер этапирован в Москву для проведения следственных действий в рамках нового уголовного дела в отношении осужденного и других фигурантов (дела) о хищении порядка 1 млрд рублей», – сообщил источник агентства.

Суть нового особо тяжкого преступления, инкриминируемого гражданину России и Израиля, пока не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Московский городской суд оставил в силе приговор бывшему советнику главы РЖД Алексею Тайчеру.

В апреле столичный суд признал экс-совладельца лизинговых компаний виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2025 году правоохранительные органы завершили следствие по делу о хищении около 1 млрд рублей.