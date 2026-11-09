Новак и губернатор Красноярского края обсудили обеспечение региона топливом

Tекст: Валерия Городецкая

«В рамках беседы стороны обсудили топливообеспечение региона. В частности, были проанализированы текущие запасы нефтепродуктов, загруженность автозаправочной инфраструктуры, динамика поставок топлива на территорию края», – говорится в сообщении кабмина в Max.

На встрече обсуждалась реализация договоренностей между властями региона и независимыми участниками рынка по насыщению края топливом, а также меры по пресечению нарушений антимонопольного законодательства для стабилизации цен.

Кроме того, Новак и Котюков затронули вопросы социально-экономического развития Красноярского края, улучшения инвестиционной привлекательности и повышения производительности труда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению субъектов страны горючим.

Вице-премьер обсудил вопросы спроса и предложения на топливном рынке Челябинской области с губернатором Алексеем Текслером.

В сентябре Александр Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо в регионах и ликвидировать локальные дефициты.