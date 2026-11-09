При пожаре в жилом доме на западе Москвы погибли два человека

В Москве при пожаре в квартире на Очаковском шоссе погибли два человека

Tекст: Денис Тельманов

Тело второго погибшего обнаружено на девятом этаже жилого дома на западе Москвы, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. До этого сообщалось, что в результате происшествия погибла пожилая женщина. Из здания эвакуировали 21 человека.

Ранее стало известно о возгорании в двухкомнатной квартире на седьмом этаже дома на Очаковском шоссе. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, в настоящее время он ликвидирован.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в результате пожара в квартире многоэтажного дома на Уральской улице в Москве погибла женщина.

В Олимпийской деревне на западе Москвы в результате возгорания погибли мужчина и женщина.

Летом в многоэтажном доме на Криворожской улице один человек погиб, спасатели эвакуировали 11 жильцов.