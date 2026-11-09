Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, Европа с остервенением раскручивает маховик милитаризации и продолжает снабжать украинскую армию, передает РИА «Новости». «Европейские власти… продолжают накачивать Киев оружием и деньгами и с остервенением раскручивают «маховик милитаризации», раздувают истерию вокруг мифической российской угрозы и методично приучают собственное население к мысли о неизбежности войны с нашей страной», – сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Дипломат подчеркнул, что Москва не ищет вооруженного противостояния с Евросоюзом. При этом он предупредил, что в случае нападения со стороны европейских государств характер конфликта будет принципиально иным, а события начнут развиваться стремительно.

Постпред призвал политиков, рассуждающих о подготовке к войне в 2029–2030 годах, осознать последствия столь опасного курса. Он посоветовал им помнить об угрозах прямого боевого столкновения с ядерной державой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о раздувании Западом мифа о российской угрозе для отвлечения жителей Европы от внутренних проблем.

В апреле директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян указал на открытое обсуждение европейскими государствами перспективы прямого вооруженного конфликта с Москвой.