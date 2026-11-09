Кабмин одобрил договор с Белоруссией о единой аграрной политике

Tекст: Дарья Григоренко

Инициатором заключения договора выступило Министерство сельского хозяйства России, которому теперь поручено провести соответствующие переговоры с Минском, передает ТАСС.

Соглашение предполагает унификацию законодательства двух стран в аграрной сфере для эффективного использования ресурсов и формирования единого рынка. Кроме того, Москва и Минск намерены достичь паритета цен на сельскохозяйственную продукцию и обеспечить ее высокое качество.

Стороны планируют защитить общий рынок от недобросовестной конкуренции и обеспечить продовольственную безопасность путем развития кооперации и обмена научными исследованиями. В случае окончательного одобрения договора в течение 30 дней будет создана профильная рабочая группа во главе с заместителями министров сельского хозяйства обеих стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил увеличить экспорт белорусского продовольствия с 10 до 20 млрд долларов.

В прошлом месяце министерства энергетики России и Белоруссии подписали соглашение об утверждении правил функционирования объединенного рынка электроэнергии.

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин анонсировал скорое подписание соглашения о единой аграрной политике.