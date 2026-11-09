Число жертв взрыва на металлургическом заводе в Турции достигло 16

Поставки трубопроводного газа в Турцию выросли в четыре раза

В начале ноября поставки российского газа в Турцию выросли почти в четыре раза

Tекст: Мария Иванова

За первые пять дней ноября объем газа, поставленного потребителям в Турции, почти в четыре раза превысил значения за аналогичные периоды октября и сентября, сообщает «Газпром».

Совокупные поставки компании в республику за октябрь выросли по отношению к сентябрю на 78%. При этом увеличение показателей происходит на фоне недавних заявлений Турции о сокращении закупок российского газа.

Одновременно в Европе из-за похолодания продолжается серия антирекордных отборов сырья из подземных хранилищ. 5 ноября был зафиксирован новый исторический максимум для этой даты, причем поднятый объем оказался на 34% выше предыдущего суточного рекорда, уточнили в корпорации со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу объем отобранного европейскими странами газа из подземных хранилищ с начала отопительного сезона превысил 2 млрд кубометров.

В четверг темпы расхода европейских запасов в два раза обогнали средние показатели за последние пять лет.

Во вторник страны Европы установили рекорды по отбору сырья в начале отопительного сезона.