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    9 ноября 2026, 18:56 • Новости дня

    Травма оставила Головина вне состава сборной России на ноябрьские матчи

    Полузащитник «Монако» Головин пропустит игры в ноябре из-за травмы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полузащитник клуба «Монако» Александр Головин не сможет принять участие в ноябрьских товарищеских матчах сборной России по футболу из-за повреждения икроножной мышцы.

    В воскресенье футболист был заменен из-за травмы в матче десятого тура чемпионата Франции против «Ле Мана», который завершился со счетом 1:1, пишет ТАСС. «Александр Головин не попадет в сборную. У него травма правой икроножной мышцы», – сообщил собеседник агентства.

    В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах за французский клуб, забил один гол и отдал три голевые передачи. Ранее он был включен в заявку сборной России на ноябрьские товарищеские встречи.

    Национальная команда 12 ноября сыграет в Ташкенте со сборной Узбекистана, а 17 ноября примет футболистов из Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков вошли в окончательную заявку сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.

    В сентябре Александр Головин отметился голевой передачей в выездном матче «Монако» против «Пари Сен-Жермен».

    В прошлом году Головин и Арсен Захарян попали в расширенный список приглашенных на встречи сборной России после восстановления от травм.

    8 ноября 2026, 08:31 • Новости дня
    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира по хоккею

    SIHF: Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира по хоккею
    @ Livio Baeriswyl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация хоккея (IIHF) разослала участникам молодежного чемпионата мира 2027 года обновленное расписание турнира, в котором российская команда заняла место сборной Норвегии.

    Команда Норвегии в результате этих изменений перейдет в группу А первого дивизиона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).

    «Согласно процедуре реализации, Россия, не участвовавшая в предыдущих розыгрышах, займет 10-е место в рейтинге молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года, заменив Норвегию в расписании игр», – заявили в пресс-службе федерации.

    В организации уточнили, что по новому расписанию молодежная сборная Швейцарии встретится с российскими хоккеистами 27 декабря 2026 года.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, однако федерации хоккея Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование этим вердиктом. Премьер-министр Канады Марк Карни предупредил об отказе выдавать визы российским спортсменам для участия в турнире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международная федерация хоккея сообщила об отсутствии окончательного решения по вопросу возвращения российских сборных к участию в международных соревнованиях.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел недоказанными правовые основания для отстранения команд от международных турниров.

    В среду в IIHF заявили о значительной недооценке трудностей из-за возвращения российских хоккеистов.

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    7 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России

    Адвокат Аграновский: Заставить IIHF выполнить требования через суд едва ли удастся

    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявления Международной федерации хоккея о «несогласии» с вердиктом CAS от 30 октября и затягивание процесса – это не правовая позиция, а откровенный саботаж и попытка сохранить лицо в условиях проигранного суда, законных оснований не пускать Россию больше нет, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский.

    «Ситуация, разворачивающаяся вокруг решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября, имеет мало общего с нормами права. То, что Международная федерация хоккея (IIHF) открыто заявляет о своем «несогласии» и затягивает процесс под предлогом «изучения условий», наиболее точно характеризуется словом саботаж. Это откровенное нежелание выполнять законный вердикт и попытка сохранить лицо в условиях наметившегося международного урегулирования», – считает адвокат Дмитрий Аграновский.

    С юридической точки зрения, подчеркивает юрист, нет ни малейших правовых норм для того, чтобы не допускать российскую и белорусскую сборные к соревнованиям. «Сами по себе односторонние санкции и отстранения изначально противоречили уставу международных хоккейных федераций и международному праву. Если к России у кого-то возникают политические претензии, то совершенно непонятно, каким боком здесь Белоруссия. Более того, налицо политика двойных стандартов: аналогичные претензии почему-то не предъявляются к тому же Израилю, который ведет жесткие и интенсивные боевые действия в секторе Газа», – подчеркнул эксперт.

    Аграновский отметил также, что западные сборные имеют право отказываться играть с Россией – это их выбор, но в таком случае им должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:5. «Законных же оснований для изоляции наших команд у самой IIHF не осталось, и сейчас она может лишь пытаться цепляться за формальности или создавать искусственные препятствия – например, чинить проблемы с выдачей виз», – предположил спикер.

    По мнению адвоката, нынешний прецедент уникален: в истории мирового спорта сложно вспомнить случаи, когда международная федерация столь открыто саботировала бы решение высшей спортивной судебной инстанции.

    «Здесь обнажается главная проблема всех международных организаций – так называемое право консенсуса. Стороны добровольно берут на себя обязательства выполнять правила, но если одна из сторон (в данном случае IIHF) сознательно идет на попятную, эффективно заставить ее сугубо правовыми методами крайне сложно. В практике спортивного арбитража жесткие штрафные санкции или механизмы принуждения к международным федерациям за подобные действия практически не применялись», – отметил Аграновский.

    Поэтому заставить IIHF выполнять законные требования только через суды едва ли удастся. «Для преодоления этого тупика необходимо политическое урегулирование и комплексное политическое решение. Сам CAS, вынося решение в пользу России, руководствовался буквой закона, хотя при желании тоже мог бы найти крючкотворные нормы для отказа. Теперь этот юридический успех нужно подкреплять на политическом уровне», – рассуждает юрист.

    Вопрос о том, в какой дивизион должна быть возвращена российская команда, является ключевым. Из-за вынужденного пропуска турниров формальный рейтинг сборной мог снизиться, однако сама ситуация отстранения является беспрецедентной и вызвана действиями непреодолимой силы.

    «Позиция с точки зрения права здесь должна быть однозначной: если сборная России была отстранена незаконно, то при возвращении она должна быть полностью восстановлена в правах и возвращена ровно на то же место – в элитный дивизион. Любой другой вариант будет юридически неправомерным и несправедливым», – считает Аграновский.

    Адвокат напомнил, что Россия не отказывалась играть сама по идеологическим соображениям, уровень хоккеистов не упал, а сборная остается одной из сильнейших в мире. «Попытка заставить российскую команду пробиваться с самых низов (из Первого дивизиона), тратя на это годы, станет откровенным издевательством и нарушением принципа справедливости. Восстановление в правах должно быть полным и безоговорочным», – резюмировал Аграновский.

    В субботу совет IIHF заявил, что федерация по-прежнему не согласна с вердиктом CAS о допуске российских сборных. IIHF предпринимает необходимые шаги, требуемые постановлением суда, и рассматривает условия для обеспечения безопасности чемпионатов и финансовой стабильности.

    Организация намерена обсуждать ситуацию с национальными ассоциациями, включая Федерацию хоккея России (ФХР), для поиска «конструктивного пути, отвечающего интересам мирового хоккея».

    При этом совет IIHF постановил не допускать молодежную и взрослую сборные Белоруссии к участию в чемпионатах мира в 2027 году. Для недопуска были найдены технические причины – билетная программа, календарь и операционное планирование.

    30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27. В суде отметили, что федерация не представила достаточных доказательств для недопуска российских команд. Важно понимать, что этот вердикт CAS касался исключительно ФХР. Хотя обе страны были отстранены одновременно, их дела идут по абсолютно разным юридическим траекториям. Российская сторона оспорила в CAS непредоставление доказательств «угроз безопасности» на сезон-2026/27 и выиграла процесс.

    Белорусская федерация (ФХБ) до этого момента вела споры внутри Дисциплинарного совета самой IIHF. В конце июля совет IIHF не допустил белорусские команды к турнирам, и ФХБ подала апелляцию. Дисциплинарный комитет частично удовлетворил ее, но не нашел правовых оснований для немедленного возвращения команд на лед.

    Таким образом, международные чиновники технически отсекли Минск через внутренние регламенты, тем самым вынуждая Белоруссию подавать отдельный иск в CAS и начинать судебную тяжбу с нуля.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 01:33 • Новости дня
    В Британии сожгли чучело главы ФИФА Инфантино

    В английском Эденбридже сожгли 11-метровое чучело президента ФИФА Инфантино

    Tекст: Денис Тельманов

    В британском городке Эденбридж в честь ночи Гая Фокса сожгли гигантскую фигуру президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за недовольства его политикой.

    Гигантскую 11-метровую фигуру спортивного функционера сожгли на традиционном празднике в честь ночи Гая Фокса на юге Англии, передает РИА «Новости».

    Выбор пал на Инфантино из-за недовольства футбольного сообщества его коммерческими планами. Из ушей чучела торчали денежные купюры, а в руках оно держало золотую статуэтку головы Дональда Трампа вместо кубка ФИФА.

    «Быть может, это конец Инфантино», – прокомментировал акцию представитель Общества костров Эденбриджа. В прошлом году аналогичной участи подверглась фигура бывшего премьер-министра Британии Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент ФИФА Джанни Инфантино запланировал провести переговоры с госсекретарем США Марко Рубио во избежание отставки.

    Попытка продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам лишила его поддержки европейских ассоциаций.

    В мае Инфантино безуспешно попытался организовать совместное фото представителей Израиля и Палестины на конгрессе в Ванкувере.

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    6 ноября 2026, 22:42 • Новости дня
    Китайские зрители встретили российских фигуристов плакатом «Русские, вперед!»

    Болельщики подняли плакат «Русские, вперед!» на Гран-при в Китае

    Tекст: Вера Басилая

    Во время разминки фигуристов Евгения Семененко и Владислава Дикиджи на этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне зрители развернули на трибунах плакат «Русские, вперед!».

    Появление надписи на русском языке стало знаком поддержки отечественных атлетов. Все собравшиеся на ледовой арене зрители тепло встретили спортсменов, передает РИА «Новости».

    Ранее стали известны промежуточные результаты турнира. По итогам короткой программы на китайском этапе серии Евгений Семененко занял третье место. Его соотечественник Владислав Дикиджи показал четвертый результат.

    Во время проката Евгения Семененко на международных соревнованиях в Японии местные зрители тепло встретили спортсмена из Петербурга с российским триколором на трибунах.

    Фигуристка Камилла Нелюбова стала победительницей первого этапа Гран-при России в Казани. Российская спортивная пара – Полина Шешелева и Егор Карнаухов – блестяще выступила на международных соревнованиях в китайском городе, набрав по сумме двух программ 191,84 балла.

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    7 ноября 2026, 14:45 • Новости дня
    IIHF до сих пор не приняла решение о допуске российских сборных до турниров

    Tекст: Мария Иванова

    Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила об отсутствии окончательного решения по вопросу возвращения российских сборных к участию в международных соревнованиях.

    Международная федерация хоккея (IIHF) по-прежнему не приняла решение по допуску российских сборных до участия в соревнованиях, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

    В федерации пояснили, что в настоящее время изучаются все доступные варианты, включая начало обсуждений с затронутыми национальными объединениями, в том числе с Федерацией хоккея России, чтобы определить конструктивный путь вперед в интересах мирового хоккея.

    В субботу IIHF также не допустила сборные Белоруссии до участия в молодежном и взрослом чемпионатах мира 2027 года.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF вернуть российские команды на международные турниры. После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование вердиктом суда, а премьер-министр Канады Марк Карни сообщил об отказе выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира. Ранее в федерации заявляли, что возвращение россиян сопряжено со значительными трудностями, включая проблемы с визами и безопасностью.

    В четверг Спортивный арбитражный суд указал на недостаток доказательств наличия правовых оснований для отстранения российских команд от международных турниров.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о недооценке трудностей возвращения российских команд на международные турниры.

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    6 ноября 2026, 22:24 • Новости дня
    Галактионов уволен с поста главного тренера «Локомотива»

    Нагорных заявил об увольнении Галактионова с поста главного тренера «Локомотива»

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Нагорных объявил о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

    «Локомотив» в пятницу уступил дома казанскому «Рубину» со счетом 0:1 и опустился на 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В 14 матчах чемпионата железнодорожники одержали лишь две победы при пяти ничьих и семи поражениях, передает РИА «Новости».

    Нагорных поблагодарил Галактионова за четыре года работы и отметил, что клубу необходимо в кратчайшие сроки исправлять текущую турнирную ситуацию.

     Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Его контракт действовал до конца 2028-го. В сезоне 2025/26 под его руководством команда заняла третье место в чемпионате России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после разгромного поражения от «Спартака» заявил о намерении прервать серию неудач в матче против «Рубина».

    В воскресенье футболисты «Спартака» обыграли столичный «Локомотив» в матче 13-го тура чемпионата России.

    В прошлом месяце Михаил Галактионов не исключил своего ухода в отставку после поражения от ЦСКА в Кубке России.

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    7 ноября 2026, 17:31 • Новости дня
    В Москве прошел матч-открытие реконструированного стадиона «Торпедо»

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве состоялась церемония официального открытия стадиона футбольного клуба «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова после масштабной реконструкции, на арене прошел матч Первой лиги.

    Мероприятие состоялось перед началом матча Первой лиги между «Торпедо» и нижнекамским «Нефтехимиком», передает ТАСС. До игры также была открыта трибуна чемпиона Европы и СССР в составе московского клуба Валентина Иванова.

    В ходе церемонии зрителям рассказали о ключевых моментах истории клуба с 1924 года.

    С открытием обновленной арены болельщиков поздравили президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов и генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко.

    Символический первый удар по мячу нанесла вдова Валентина Иванова, олимпийская чемпионка по гимнастике Лидия Иванова.

    Объект на Восточной улице был построен в 1959 году как тренировочное поле «Торпедо». В 2020 году было принято решение о реконструкции устаревшего комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин открыл после масштабной реконструкции московский стадион «Торпедо» вместимостью до 15 тыс. зрителей.

    Во вторник Вячеслав Вашкевич стал новым главным тренером московского футбольного клуба «Торпедо».

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    7 ноября 2026, 06:12 • Новости дня
    Глава ФИФА Инфантино отложил расширение чемпионата мира до 64 команд

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино принял решение пока отказаться от планов по увеличению числа участников чемпионата мира с 48 до 64 команд из-за критики.

    Изначально предполагалось, что увеличение числа участников турнира приурочат к столетию проведения первого в истории чемпионата мира в 2030 году. Однако на фоне растущего недовольства эти амбициозные планы решено свернуть, пишет Times.

    Отмечается, что отказ от расширения формата мирового первенства является частью предвыборной кампании действующего руководителя организации. В последнее время он столкнулся с масштабной критикой своей деятельности на посту главы международной федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце УЕФА потребовал от ФИФА ответить на вопросы о планах Инфантино создать коммерческую компанию.

    Летом бывший глава УЕФА Мишель Платини призвал руководителя организации покинуть пост.

    Союз европейских футбольных ассоциаций отказался поддерживать Инфантино на предстоящих выборах.

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    7 ноября 2026, 12:49 • Новости дня
    Российские самбисты завоевали пять медалей в первый день ЧМ в Ташкенте

    Сборная России завоевала три золота в первый день чемпионата мира по самбо

    Tекст: Мария Иванова

    В первый день чемпионата мира по самбо в Ташкенте российская сборная завоевала пять медалей, включая три золотые, сообщило Министерство спорта.

    На чемпионате мира по самбо в Ташкенте сборная России выиграла три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль, сообщает Минспорт в своем канале.

    Чемпионами мира стали Антон Демидов (самбо слепых, до 64 кг), Алсу Насырова (самбо слепых, до 59 кг) и Демид Волков (боевое самбо, до 88 кг), завоевавший свой первый титул в 19 лет.

    Серебряную медаль получила Софья Емелюкова (спортивное самбо, до 50 кг), а бронзовую – Александр Пшеничных (спортивное самбо, до 58 кг). Турнир продлится до 8 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский самбист Демид Волков завоевал золотую медаль чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

    В тот же день президент Международной федерации самбо Василий Шестаков заявил о наличии высоких шансов для включения этого вида спорта в программу Олимпийских игр.

    В мае отечественные борцы выиграли шесть золотых медалей на чемпионате Европы по самбо в Тбилиси.

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    7 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Российские самбисты завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира

    Россияне выиграли семь золотых медалей в предпоследний день ЧМ по самбо

    Tекст: Мария Иванова

    В предпоследний день чемпионата мира по самбо в узбекистанском Ташкенте российские спортсмены завоевали семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медали.

    На проходящем в Узбекистане мировом первенстве отечественные спортсмены выступают с национальной символикой. В спортивном самбо золотую медаль в весовой категории до 88 кг получил Александр Сучков, передает РИА «Новости».

    Серебряным призером турнира стал Степан Солдатенков (свыше 98 кг), а бронзу забрал Александр Зайцев (до 64 кг). В мужском боевом самбо награду высшего достоинства завоевал Артем Тадин (до 98 кг).

    У женщин в боевом самбо победы в своих весовых категориях одержали Валерия Тепышева, Софья Циброва, Вера Лоткова, Карина Черевань и Яна Полякова. Серебряная медаль досталась Мадине Сулеймановой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство спорта сообщило о завоевании российской сборной пяти медалей в первый день чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

    В пятницу отечественный спортсмен Демид Волков завоевал золотую медаль турнир

    а. В мае российские борцы выиграли шесть финальных схваток на европейском первенстве в Тбилиси.

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    8 ноября 2026, 01:51 • Новости дня
    Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

    Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира

    Tекст: Денис Тельманов

    Международная федерация хоккея (IIHF) включила сборную России в обновленное расписание молодежного чемпионата мира вместо команды Норвегии.

    Международная федерация хоккея направила национальным ассоциациям скорректированный план турнира, согласно которому российские хоккеисты выступят в группе B, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию хоккея Швейцарии (SIHF).

    В заявлении швейцарской стороны отмечается, что сборная России, пропустившая предыдущие первенства, займет десятое место в рейтинге. Норвегия в результате изменений будет понижена в классе.

    По новому календарю 27 декабря должен состояться матч между Швейцарией и Россией. Однако швейцарские спортсмены намерены бойкотировать эту встречу, при этом отказываться от дальнейшего участия в турнире команда не станет.

    Турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские команды к соревнованиям в сезоне-2026/27. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил об отказе выдавать визы спортсменам из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    Во вторник шведская мебельная компания AJ Products заявила о прекращении спонсирования чемпионатов мира по хоккею после решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд.

    В начале месяца председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за допуска российских команд.

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    7 ноября 2026, 20:59 • Новости дня
    Гол Батракова помог «Галатасараю» обыграть «Амед» в чемпионате Турции

    «Галатасарай» обыграл «Амед» со счетом 4:3 благодаря голу россиянина Батракова

    Tекст: Мария Иванова

    Футболисты стамбульского «Галатасарая» одержали победу над «Амедом» в 11-м туре чемпионата Турции благодаря результативным действиям российского полузащитника Алексея Батракова.

    Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля, передает ТАСС.

    В составе победителей мячи забили Рафаэл Леау, Барыш Йылмаз и российский полузащитник Алексей Батраков, который поразил ворота соперника на 59-й минуте. В конце первого тайма вратарь «Амеда» Альбан Ляфон забил гол в свои ворота после удара Батракова. Россиянина заменили на 83-й минуте.

    Российский футболист отличился во втором матче подряд. В прошлом туре Батраков отметился голом в гостевой встрече с «Коньяспором». Всего в текущем сезоне чемпионата Турции игрок забил два мяча и отдал три голевые передачи в девяти играх.

    По итогам тура «Галатасарай» с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Амед» с 23 очками располагается на второй строчке. В следующем матче 21 ноября стамбульский клуб примет «Самсунспор».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков попали в окончательную заявку сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.

    В четверг Батраков вошел в число претендентов на звание лучшего футболиста четвертого тура Лиги чемпионов.

    В среду российского полузащитника признали лучшим игроком матча Лиги чемпионов против немецкого «Штутгарта».

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    9 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    Чешские хоккеисты НХЛ осудили главу МИД за слова о «мужеподобных» россиянках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Игроки команд Национальной хоккейной лиги из Чехии Адам Клапка, Мартин Нечас и Лукаш Достал раскритиковали чешского министра иностранных дел Петра Мацинку после его заявления о женском хоккее и оскорбительных слов в адрес российских спортсменок.

    В воскресенье глава чешского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала CNN Prima News заявил, что считает хоккей мужским видом спорта. Обсуждая возможное участие сборной России в юниорском чемпионате мира в Остраве, министр назвал российских спортсменок «мужеподобными» и подчеркнул, что турнир обойдется без них, передает РИА «Новости».

    «Хватит уже этого идиота, пожалуйста», – написал нападающий клуба «Калгари Флэймз» Адам Клапка в социальных сетях.

    Форвард «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас также возмутился словами министра и задался вопросом о допустимости подобных публичных высказываний. Вратарь «Анахайм Дакс» Лукаш Достал в комментарии порталу iSport отметил разочарование заявлением политика, представляющего Чехию за рубежом, и назвал хоккей спортом для всех.

    Чемпионат мира среди хоккеисток до 18 лет пройдет в чешской Остраве в январе 2027 года. Мацинка сообщил о намерении обсудить недопуск российской сборной с главой Федерации хоккея Чехии Алоисом Гадамчиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус назвал фактически невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии из-за отказа ряда хоккейных ассоциаций от матчей со сборной России.

    Во вторник власти Чехии запланировали отказать российским спортсменкам в выдаче виз для участия в юниорском чемпионате мира по хоккею.

    Чешский хоккейный союз допустил бойкот матчей против национальной команды России.

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    7 ноября 2026, 08:08 • Новости дня
    Россиянка Исакова победила на этапе Кубка мира по триатлону в Гонконге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская спортсменка Диана Исакова заняла первое место на этапе Кубка мира по триатлону в Китае.

    Россиянка Диана Исакова одержала победу на этапе Кубка мира по триатлону на спринтерской дистанции в Гонконге, передает РИА «Новости».

    Спортсменка финишировала с результатом 55 минут 39 секунд. Второе место заняла представительница Люксембурга Жанна Леэр (55 минут 39 секунд), третьей стала китаянка Хуан Аньци (55 минут 40 секунд). Россиянка Валентина Рясова заняла четвертое место с результатом 55 минут 42 секунды.

    Международная федерация триатлона (World Triathlon) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Диана Исакова пришла первой на этапе Кубка мира по триатлону.

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    7 ноября 2026, 15:59 • Новости дня
    Футболисты «Динамо» обыграли «Факел» и вышли на первое место в РПЛ

    Московское «Динамо» победило воронежский «Факел» со счетом 2:1 в матче РПЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Московское «Динамо» одержало победу над воронежским «Факелом» со счетом 2:1 в гостевом матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

    В составе победителей голами отметились Даниил Фомин и Константин Тюкавин, забивший решающий мяч в компенсированное время. У хозяев поля единственный гол на счету Вячеслава Якимова, передает РИА «Новости».

    Обе команды завершали встречу в неполных составах. В конце первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий «Динамо» Артур Гомес, а во втором тайме после двух предупреждений игру покинул защитник воронежского клуба Дарко Тодорович.

    По итогам матча московское «Динамо» набрало 31 очко и поднялось на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Факел» с шестью баллами остался на последней, 16-й строчке.

    В следующем туре воронежская команда 21 ноября сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном», а москвичи 22 ноября примут «Краснодар».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Хасанби Биджиева назначили главным тренером воронежского клуба.

    Московское «Динамо» ранее одержало победу над грозненским «Ахматом».

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