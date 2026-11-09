Глава Минобороны Словакии подверг сомнению итоги референдума о вступлении в ЕС

Tекст: Валерия Городецкая

По официальным данным, явка на референдуме о вступлении Словакии в Европейский союз в мае 2003 года превысила 52%, а за присоединение проголосовало почти 94% избирателей, передает РИА «Новости». По закону для признания голосования состоявшимся требовалось участие более 50% граждан.

«Я помню тот день очень точно, внезапно в субботу было созвано заседание президиума парламента, где присутствовал и я. На нем обсуждали, что к 12:00 была низкая явка, где-то 48%», – рассказал Калиняк.

По словам министра обороны Словакии, подозрения вызывает тот факт, что за последние два часа голосования на участки пришли дополнительные 4% избирателей, или около 160 тыс. человек, что и позволило преодолеть необходимый порог явки.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо также подверг критике результаты референдума, назвав заявленную явку чистой выдумкой. Глава правительства отметил факт продолжения незаконной агитации политическими партиями в первый день голосования из-за крайне низкой активности избирателей.

Словакия официально стала членом Европейского союза в 2004 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о корректировке итогов референдума о вступлении республики в Европейский союз.