МВД: Семь человек лишены гражданства России из-за угрозы нацбезопасности

Tекст: Дарья Григоренко

Двое из лишенных гражданства проживали в Хакасии и получили российские паспорта в 2007 году в упрощенном порядке, однако позднее выяснилось, что они допускали националистические высказывания и запрещали своим детям разговаривать по-русски в школе, сообщил портал «МВД Медиа».

«После установления ФСБ России фактов совершения жителями республики действий, создающих угрозу национальной безопасности, в соответствии с законодательством МВД России было принято решение о прекращении гражданства указанных лиц. В сентябре 2026 года они выехали за пределы Российской Федерации», – рассказала Волк.

В Тамбовской области гражданства лишился активный член диаспоры, пропагандировавший идеи запрещенного в России экстремистского движения и отбывающий срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В Пермском и Забайкальском краях мужчины призывали к противостоянию с сотрудниками правоохранительных органов и формировали негативное отношение к военной службе.

В Ивановской области паспорта лишили инициатора массовой драки между приезжими и местными жителями. В Тверской области мужчина потерял гражданство из-за использования банковских карт несовершеннолетних россиян для незаконных финансовых операций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Миграционная служба МВД России сообщила о двукратном расширении перечня административных правонарушений для выдворения иностранных граждан.

Летом в Центре общественных связей ФСБ заявили о лишении гражданства восьми выходцев из Центральной Азии и Закавказья за создание угрозы национальной безопасности.

В июне ведомство привело данные о принятии более 4,5 тыс. решений о прекращении российского гражданства по новому закону.