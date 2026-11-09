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    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной
    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию
    Делегация России вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине
    На Украине сообщили о гибели воевавшего против ВСУ брата советника Зеленского
    МВД: Семь человек лишены гражданства России из-за угрозы нацбезопасности
    Саудовский нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке
    9 ноября 2026, 18:38 • Новости дня

    Замглавы МИД обсудил с послом Катара ситуацию в Персидском заливе

    Замглавы МИД Борисенко обсудил с послом Катара ситуацию в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел переговоры с послом Катара в Москве Ахмедом Бен Насером Аль Тани, обсудив развитие двусторонних отношений и ситуацию в Персидском заливе.

    В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы поступательного развития многоплановых российско-катарских отношений. Обсуждение прошло в контексте договоренностей, достигнутых по итогам рабочего визита в Россию эмира Катара Тамима Аль Тани и его переговоров с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте МИД России.

    Дипломаты обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной повестки. Особое внимание было уделено необходимости политико-дипломатического урегулирования кризиса в зоне Персидского залива на основе международного права и с учетом интересов всех стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе МИД подтвердил готовность России содействовать стабилизации ситуации в Персидском заливе.

    В прошлом месяце эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани высоко оценил роль Москвы в поиске скорейшего решения ближневосточного кризиса.

    Летом министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Катара Мухаммед Бен Абдельрахман Аль Тани провели телефонные переговоры о ситуации на Ближнем Востоке.

    9 ноября 2026, 06:02 • Новости дня
    Зоолог назвал катастрофой ситуацию с медведями в Красноярском крае

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация с массовыми выходами голодных бурых медведей к населенным пунктам в Красноярском крае приобрела катастрофический характер, заявил специалист по конфликтам между крупными животными и человеком кандидат биологических наук зоолог Михаил Кречмар.

    В 2026 году в регионе сложилась сложная обстановка из-за появления хищников вблизи жилья. Основными причинами происходящего эксперты считают рост популяции животных и нехватку корма в тайге, в частности, неурожай кедрового ореха, передает ТАСС.

    «Ситуация, если честно сказать, катастрофическая. Я ее про себя уже сейчас называю красноярской катастрофой», – заявил Кречмар.

    Специалист добавил, что недавно посетил регион для оценки обстановки. Он положительно охарактеризовал работу сотрудников краевого Минприроды, отметив, что ведомство делает все возможное для решения проблемы.

    По состоянию на 3 ноября жертвами нападений хищников в Красноярском крае стали девять человек. Этот показатель превышает данные по любому другому субъекту России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 500 человек в Красноярском крае получили специальные выплаты за отстрел медведей. Ранее Кречмар заявил о вероятности новых случаев появления голодных хищников возле населенных пунктов на юге Сибири весной 2027 года. В четверг выживший в тайге охотник обнаружил тело погибшего от нападения медведя напарника.

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    9 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
    Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Казанский авиационный завод имени Горбунова через три года организует сборку до 20 самолетов ежегодно.

    Руководитель региона отчитался об итогах социально-экономического развития Татарстана и достижениях местного производства, передает РИА «Новости». «По заводу имени Горбунова, мы уже не стапельные, а поточные линии запустили. Ту задачу, которая нам поставлена, 20 самолетов, я думаю, мы через три года должны решить», – заявил Минниханов.

    В августе Объединенная авиастроительная корпорация отчиталась о разработке и проверке модели цеха окончательной сборки Ту-214 на Казанском авиационном заводе. Проект направлен на перепланировку цеха агрегатной и окончательной сборки самолетов под потребности выпуска 20 машин в год, после чего начнется масштабный этап реализации поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель главы Минпромторга Геннадий Абраменков сообщил о гибкой модернизации мощностей предприятия в Татарстане.

    Летом руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха рассказал о начале передачи заказчикам самолетов Ту-214.

    В январе глава Минпромторга Антон Алиханов объявил об обеспечении поточной сборки фюзеляжа самолета Ту-214 за 12 дней.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    Востоковед: Айзенкота нельзя назвать «голубем мира»

    Востоковед Кича: При Айзенкоте Нетаньяху ждет роль «козла отпущения»

    Востоковед: Айзенкота нельзя назвать «голубем мира»
    @ Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Израильский истеблишмент пытается восстановить репутацию страны, сделав Биньямина Нетаньяху «козлом отпущения». В качестве альтернативы ему продвигают фигуру Гади Айзенкота – кадрового военного и бывшего главы Генштаба ЦАХАЛ, которого хотят представить как более удобного для диалога лидера. Однако за этой схемой кроется множество противоречий, сказала газете ВЗГЛЯД востоковед Мария Кича.

    «Израильский истеблишмент крайне заинтересован в отстранении Биньямина Нетаньяху от власти. Ведь смена премьера могла бы помочь восстановить репутацию Израиля на мировой арене», – отметила Мария Кича, востоковед, автор Telegram-канала «Первый ближневосточный».

    По ее словам, логика проста: представить ситуацию так, будто с еврейским государством все в порядке, а проблемы – следствие действий одного человека. «Нетаньяху в таком сценарии отводится роль «козла отпущения»: на него возлагается ответственность за все спорные решения и ошибки», – уточнила собеседница.

    На этом фоне Гади Айзенкот предстает в образе «нового, чистого» политика, с кем, по замыслу, будет проще выстраивать диалог. «Его станут позиционировать как менее радикального лидера по сравнению с Нетаньяху. Более того, как считает израильский истеблишмент, появление Айзенкота на политической авансцене позволит перезагрузить отношения с США», – детализировала Кича.

    Впрочем, отмечает эксперт, характеризовать Айзенкота как «голубя мира» или представителя «мирной умеренной оппозиции» вряд ли уместно. Как напомнила востоковед, Айзенкот в политике всего несколько лет. «Он кадровый военный, ранее занимавший пост главы Генштаба ЦАХАЛ (2015-2019 годы). В Газе погибли его сын и двое племянников. То есть он, как говорят англичане, буквально попробовал собственное лекарство», – напомнила эксперт.

    Айзенкот больше всего известен как «создатель» доктрины «Дахья», согласно которой израильская армия должна целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре на территориях, которые Израиль считает вражескими и расценивает как «оплот террористов». «Доктрина применялась во время Второй ливанской войны (2006), когда Израиль разбомбил Дахью – южный шиитский пригород Бейрута. С 2023 года доктрина применяется в секторе Газа и Южном Ливане», – указала аналитик.

    «Но разумеется, публично напоминать о доктрине «Дахья» никто не станет. В Израиле лидера «Яшара» будут изображать как героя войны, принесшего личную жертву», – считает Кича.

    Примечательно также, продолжила собеседница, что Айзенкот – мизрахи, выходец из Марокко, в то время как во главе еврейского государства до настоящего момента стояли только ашкеназы.

    «Израиль – это в первую очередь ашкеназский проект. Мизрахов (евреев из стран Ближнего Востока) начали целенаправленно и массово завозить в Израиль в 1950-х годах, потому что ашкеназов просто не хватало для заселения захваченных территорий, откуда было изгнано арабское население», – указала востоковед.

    «Просвещенные» ашкеназы смотрели на марокканских, йеменских, иракских и прочих «восточных» евреев презрительно – как на диких, отсталых и «недоразвитых». Мизрахи не имели равных прав с ашкеназами: в сфере труда, социального обеспечения, госслужбы и других областей действовали как гласные, так и негласные ограничения. Такое положение их не устраивало, и в 1970-х годах они создали движение «Черные пантеры», выступив против дискриминации», – напомнила аналитик.

    Первыми, кто разглядел в мизрахах электорат и активную социальную базу, стала партия «Ликуд». Многие мизрахи в итоге примкнули к ней и к фракциям, состоявшим с ней в коалициях. В результате мизрахи добились того, за что боролись, – квот на госслужбу и прочих уступок.

    Однако со стороны ашкеназов, по словам политолога, пренебрежительное отношение к ним сохраняется до сих пор: мизрахов называют арсами (местный аналог слов «гопник» или «быдло»). Именно в этом контексте и следует рассматривать военную карьеру Айзенкота.

    Как бы то ни было, раскол, который и так существует, максимально обостряется на фоне попыток сформировать правительство. «Израильское общество разделено на части, и каждая из еврейских сионистских партий загнала себя собственными заявлениями и собственной политикой в своеобразный вакуум, когда коллаборация с политическими противниками воспринимается как предательство», – отметила Кича.

    «Например, как сотрудничать с арабами и создавать с ними оппозицию, если их голоса фактически стремятся аннулировать, а их участие в выборах подается как «политическое 7 октября»?» – задается она риторическим вопросом.

    Собеседница подчеркнула: Израиль уже не первый год переживает глубокий внутренний кризис – политический, конституционный, экзистенциальный, а поэтому противоречия не удается разрешить простым способом.

    «Это наглядно показал опыт правительства Нафтали Беннета и Яира Лапида: их ключевой целью также было отстранить Нетаньяху от власти. Однако кабинет продержался лишь около года, после чего досрочно сложил полномочия. В результате в стране вновь прошли выборы, где победил Нетаньяху», – напомнила аналитик.

    Востоковед допускает, что ситуация может повториться, но с дополнительными осложняющими факторами. Речь идет о межпартийной борьбе, неспособности сформировать устойчивую коалицию, а также о выдвижении завышенных требований и таких условий потенциальным партнерам, на которые те заведомо не согласятся.

    «Нетаньяху прекрасно понимает происходящее и явно не хочет становиться «козлом отпущения». Поэтому он активно сопротивляется попыткам отстранить его от власти и, безусловно, ведет закулисную игру. Но что именно задумал политик и насколько успешны его действия, будет ясно в ближайшее время», – заключила Кича.

    Ранее президент Израиля Ицхак Герцог вручил председателю оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового правительства по итогам недавних парламентских выборов. Торжественная церемония прошла в воскресенье в резиденции главы государства.

    Герцог считает, что именно у главы «Яшара» больше всех шансов сформировать кабинет министров, который будет служить интересам всех израильтян. «Я от всего сердца желаю, чтобы любое сформированное правительство способствовало единству, сплоченности и примирению во всех частях страны», – сказал президент Израиля.

    В свою очередь Айзенкот заявил о сложном и судьбоносном положении государства, указав на продолжающиеся войны, невыполненные военные задачи, дипломатический кризис. Политик призвал создать правительство «национального чрезвычайного положения». По его словам, для этого потребуются «креативные и нестандартные политические шаги».

    Лидер «Яшара» также сообщил о готовности сотрудничать со всеми парламентскими фракциями. «Тот, кто попытается сорвать формирование правительства, войдет в историю как человек, который не сумел спасти Израиль в критический для страны момент», – подчеркнул Айзенкот.

    На создание кабинета ему отведено 28 дней. Этот срок может быть продлен еще на две недели с согласия президента. Издание The New York Times называет эту задачу самым сложным испытанием в карьере Айзенкота. Он может привлечь арабские партии с 19 мандатами или ультраортодоксальные фракции с 13 местами.

    Однако, как отмечает газета, первый вариант осложняют разногласия по вопросу признания ХАМАС террористической организацией и сопротивление лидера партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана сотрудничеству с арабскими партиями. Переговоры с ультраортодоксами затрудняет вопрос военной службы.

    Напомним, прошедшие 27 октября выборы в 120-местный парламент Израиля (Кнессет) не выявили явного победителя: ни один политический блок не набрал большинства в 61 мандат. Правящая коалиция во главе с партией «Ликуд» Биньямина Нетаньяху получила 53 места, оппозиционный блок Айзенкота – 48, арабские партии – 19. Политолог Саймон Ципис в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что будущее правительство Израиля рискует оказаться заложником малых фракций.

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    9 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной

    Нюша сообщила о нахождении сестры-чемпионки Марии Шурочкиной в реанимации

    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина находится в реанимации в стабильном состоянии после полученных ожогов, сообщила ее сестра, певица Нюша.

    «Маша сейчас в реанимации. Голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку», – приводит слова артистки ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина получила сильные ожоги при пожаре.

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    9 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажирский борт Ту-154М российского военного ведомства, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, совершил посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщила газета The Jerusalem Post.

    Борт, находящийся под американскими санкциями с 2023 года, пролетел над Черным морем и через воздушное пространство Турции, после чего зашел на посадку со стороны Средиземного моря, говорится в материале The Jerusalem Post.

    По данным сервиса FlightRadar24, рейс отправился с авиабазы Чкаловский, которая служит основным узлом для перевозки высокопоставленных военных и официальных делегаций. С начала месяца самолет находился в Москве после прибытия из Новосибирска.

    Воздушное судно принадлежит 223-му летному отряду Министерства обороны. В 2023 году США внесли подразделение и 37 связанных с ним самолетов в санкционные списки из-за украинского конфликта, обвинив отряд в транспортировке личного состава и техники для нужд группы «Вагнер» в других странах.

    В посольстве России в Израиле израильскому изданию не прокомментировали цель прибытия пассажиров борта. Представители Армии обороны Израиля и американские правительственные органы также не стали отвечать на вопросы журналистов.

    Ранее Росавиация разрешила рейсы из России в Израиль.

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    9 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    Лавров назвал естественным участие Рябкова в переговорах по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Участие заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в переговорах в Абу-Даби вполне естественно, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Участие еще одного моего заместителя, кроме Михаила Галузина, участие Сергея Рябкова, который курирует вопросы Северной Атлантики, вопросы контроля над вооружениями в самом широком плане, и который, кстати, значительную часть своей карьеры провел по проблематике ОБСЕ, оно вполне естественно», – заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Перу Карлосом Эспой. Его цитирует РИА «Новости».

    Министр отметил, что предложение переговорщиков, назначенных президентом США Дональдом Трампом, вынести на первый план повестки дня вопросы коллективной безопасности можно только приветствовать.

    Он добавил, что переговоры посвящены согласованию принципов, которые будут одобрены в завершение процесса полноценного урегулирования конфликта.

    Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об исключительно трехстороннем формате предстоящих переговоров в Абу-Даби при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    В воскресенье политолог Владимир Корнилов назвал неуместным участие европейцев в трехсторонней встрече России, США и Украины в Абу-Даби.

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    9 ноября 2026, 18:04 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    @ Сорокин Донат/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для украинской армии в Черном море, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили беспилотными летательными аппаратами логистический центр «Сухой порт» в Одессе, который использовался для хранения и распределения грузов Вооруженных сил Украины, сообщается в канале Минобороны в Max.

    Кроме того, в 141 км к юго-западу от Одессы в акватории Черного моря был уничтожен сухогруз с военным имуществом и вооружением. В ведомстве подчеркнули, что российская армия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим узлам и судам, задействованным в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударе по доставлявшему военное имущество сухогрузу в акватории Черного моря.

    В четверг российские беспилотники поразили перевозившее грузы для украинской армии судно.

    В среду Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы.

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    9 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Особняк Блиновской в Подмосковье перешел в собственность государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный особняк блогера Елены Блиновской в подмосковном коттеджном поселке Миллениум-парк перешел в собственность государства в рамках исполнения приговора.

    Недвижимость площадью 1,7 тыс. квадратных метров сменила владельца около трех недель назад, передают «Вести» со ссылкой на Shot. В материале отмечается, что в доме расположены шесть спален, детская, 11 санузлов, бассейн, хамам, библиотека и гараж на пять автомобилей.

    Изъятие недвижимости состоялось в рамках исполнения приговора, согласно которому в пользу государства также отошли дом в Ялте, автомобили, моторная лодка, мотоцикл и имущество в Марий Эл и Адыгее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кассационная инстанция оставила в силе отказ блогеру Елене Блиновской в отсрочке наказания.

    В прошлом месяце принадлежавшие автору марафонов две квартиры в Москве стоимостью почти 200 млн рублей перешли в собственность государства.

    В сентябре апелляционный суд обязал организаторов проектов вернуть 168 млн рублей в конкурсную массу.

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    9 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Bloomberg: Передача активов JTI в России ударила по бюджету правительства Японии
    Bloomberg: Передача активов JTI в России ударила по бюджету правительства Японии
    @ Белинский Юрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переход российских активов Japan Tobacco под временное управление поставил под угрозу доходы правительства Японии, необходимые премьер-министру Санаэ Такаити для реализации дорогостоящих инициатив, пишет Bloomberg.

    Министерство финансов Японии выступает крупнейшим акционером Japan Tobacco, отмечается в материале Bloomberg. В прошлом финансовом году ведомство получило около 656,4 млн долларов дивидендов, что составило 44% ожидаемых доходов фонда промышленных и инновационных проектов. Сама компания располагала связанными с Россией активами на сумму около 9,5 млрд долларов.

    Акции Japan Tobacco в понедельник упали более чем на 30% на фоне новостей о передаче дополнительных активов. Как отметили аналитики Goldman Sachs Такаси Миядзаки и Мегуми Танигути, инвесторы ожидают изменения дивидендной политики, при этом выплаты могут снизиться на 25%.

    В агентстве S&P Global Ratings указали на достаточный финансовый потенциал производителя сигарет Winston и Camel. Тем не менее с 2023 года дивиденды компании зависели от денежных потоков за пределами России из-за ограничений на использование средств российских подразделений. Сокращение доходов произошло в чувствительный период для Санаэ Такаити, чьи масштабные инвестиционные планы требуют значительного финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин подписал указ о передаче трех российских активов Japan Tobacco во временное управление.

    В пятницу источник в посольстве России в Токио опроверг информацию о заявленном Японией протесте.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал падение акций компании фразой о вреде курения.

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    9 ноября 2026, 15:45 • Новости дня
    ВСУ потеряли два взвода при обороне села Васильковое в Запорожской области

    Балицкий: ВСУ потеряли два взвода при обороне Василькового в Запорожской области

    ВСУ потеряли два взвода при обороне села Васильковое в Запорожской области
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о переходе села Васильковое под контроль российских военных и значительных потерях украинских войск при обороне населенного пункта.

    По его словам, украинские военные понесли тяжелые потери при попытке удержать село Васильковое в Запорожской области. «Противник понес существенные потери – свыше двух взводов живой силы и значительное число техники. Наши воины, проявляя мужество и героизм, вытесняют противника с запорожской земли», – написал Балицкий в своем канале в Max.

    Он отметил, что подразделения украинской армии выстраивали систему обороны населенного пункта на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее бойцам российской группировки войск «Восток» удалось прорвать укрепления и взять Васильковое под свой контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны сообщило об освобождении села Васильковое в Запорожской области.

    В тот же день военное ведомство заявило о разрушении укрепленных позиций Вооруженных сил Украины в лесополосах региона расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация».

    На прошлой неделе военный эксперт Андрей Марочко рассказал о начале наступления российских военных у Юрковки на широком фронте около 30 км.

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    9 ноября 2026, 06:24 • Новости дня
    Американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм

    IRNA: Вооруженные силы США атаковали иранский остров Кешм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские вооруженные силы выпустили несколько снарядов по иранскому острову Кешм, расположенному в Ормузском проливе.

    Американские вооруженные силы выпустили несколько снарядов по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство IRNA.

    По данным агентства, на острове произошло по меньшей мере четыре взрыва, были поражены несколько объектов.

    При этом не исключается, что взрывы были связаны с действиями иранских сил в районе Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt вошел в Малаккский пролив на пути на Ближний Восток.

    В субботу президент США Дональд Трамп сообщил об ударе американских военных по иранской зенитной установке в районе острова Кешм.

    Ранее журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила об ударе военных США по острову Кешм в ответ на обстрел американского самолета.

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    9 ноября 2026, 18:45 • Новости дня
    МВД: Семь человек лишены гражданства России из-за угрозы нацбезопасности
    МВД: Семь человек лишены гражданства России из-за угрозы нацбезопасности
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о прекращении гражданства России семи выходцам из Центральной Азии и Закавказья за создание угрозы национальной безопасности страны.

    Двое из лишенных гражданства проживали в Хакасии и получили российские паспорта в 2007 году в упрощенном порядке, однако позднее выяснилось, что они допускали националистические высказывания и запрещали своим детям разговаривать по-русски в школе, сообщил портал «МВД Медиа».

    «После установления ФСБ России фактов совершения жителями республики действий, создающих угрозу национальной безопасности, в соответствии с законодательством МВД России было принято решение о прекращении гражданства указанных лиц. В сентябре 2026 года они выехали за пределы Российской Федерации», – рассказала Волк.

    В Тамбовской области гражданства лишился активный член диаспоры, пропагандировавший идеи запрещенного в России экстремистского движения и отбывающий срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В Пермском и Забайкальском краях мужчины призывали к противостоянию с сотрудниками правоохранительных органов и формировали негативное отношение к военной службе.

    В Ивановской области паспорта лишили инициатора массовой драки между приезжими и местными жителями. В Тверской области мужчина потерял гражданство из-за использования банковских карт несовершеннолетних россиян для незаконных финансовых операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Миграционная служба МВД России сообщила о двукратном расширении перечня административных правонарушений для выдворения иностранных граждан.

    Летом в Центре общественных связей ФСБ заявили о лишении гражданства восьми выходцев из Центральной Азии и Закавказья за создание угрозы национальной безопасности.

    В июне ведомство привело данные о принятии более 4,5 тыс. решений о прекращении российского гражданства по новому закону.

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    9 ноября 2026, 06:20 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности ко встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не станет уклоняться от возможности проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях декабрьского саммита Группы двадцати (G20) в Майами.

    «В политике приходится разговаривать и с теми людьми, у которых совершенно иное мнение, чем у вас», – заявил Мерц, слова которого передает ТАСС со ссылкой на Westfalenpost.

    Отвечая на вопрос о возможных переговорах с российским президентом, канцлер ФРГ отметил, что «это не исключено».

    «Если он [Путин] там будет, я не стану уклоняться от возможности побеседовать», – добавил Мерц.

    В этом году в «двадцатке» председательствуют США. Финалом мероприятий по линии этого объединения станет саммит, который пройдет 14–15 декабря в Майами (штат Флорида).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами относительно поездки Владимира Путина на саммит G20.

    В среду канцлер Германии Мерц потребовал пригласить на саммит Владимира Зеленского в случае участия российского лидера.

    При этом премьер Британии заявил, что Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году.

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    9 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    Италия возмутилась незаявленным фингигантом BlackRock на переговорах по Украине

    Il Fatto Quotidiano: BlackRock тайно участвовала в переговорах по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский финансовый гигант BlackRock принял непубличное участие в международной встрече в Брюсселе, посвященной восстановлению Украины после завершения конфликта, однако Италия этим возмутилась.

    В Брюсселе состоялась международная встреча, на которой присутствовали делегации из США, Великобритании, Германии и Украины. В переговорах о будущих экономических возможностях восстановления страны непублично участвовал финансовый гигант BlackRock, пишет Il Fatto Quotidiano.

    «Бизнес есть бизнес, особенно когда речь идёт о войне. Будь то владение крупными долями в компаниях, находящихся на передовой и поддерживающих израильские операции в Газе, или попытка получить долю в будущем восстановлении Украины, только такие компании, как BlackRock, не упускают такой возможности», – отмечает издание.

    Инвестиционная компания уже оказывает поддержку израильским операциям в секторе Газа, а теперь присматривается к экономическим выгодам на Украине. В официальных сообщениях по итогам встречи участие фонда старались не раскрывать.

    После завершения мероприятия премьер-министр Италии Джорджа Мелони направила председателю Европейского совета Антониу Коште письмо с критикой переговорных инициатив объединения.

    «Пусть раз и навсегда будет определено, кто сидит за столом переговоров от имени Европейского союза и с какими полномочиями. Беспорядочные действия и инициативы, которые следуют одна за другой и пересекаются, не помогут нам ни в отношениях с нашими партнерами, ни в том, чтобы убедить наших противников прекратить бессмысленную агрессию», – приводит заявление Мелони ИноСМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мелони призвала страны Евросоюза обсудить кандидатуру представителя на переговорах по Украине. Глава Минобороны Италии Крозетто призвал продлить военную помощь Украине на год.

    В начале года глава инвесткомпании BlackRock Ларри Финк стал консультантом Вашингтона по экономическим вопросам в рамках группы по украинскому урегулированию.

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    9 ноября 2026, 03:21 • Новости дня
    Блэкаут и остановка трех ТЭЦ вызвали коллапс инфраструктуры в Киеве

    Жители Киева остались без света и тепла из-за остановки ТЭЦ

    Tекст: Катерина Туманова

    Масштабный блэкаут парализовал работу транспорта и предприятий в Киеве, оставив большинство районов без света, воды и тепла после остановки крупнейших ТЭЦ, сообщили в пророссийском подполье.

    Масштабный блэкаут привел к настоящему коллапсу в украинской столице, парализовав работу городского транспорта и предприятий. Большинство районов Киева практически лишились электричества, водоснабжения и отопления после серии ударов, в результате которых ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 перестали вырабатывать энергию, передает ТАСС со ссылкой на источник из пророссийского подполья.

    По прогнозам, даже после проведения ремонтных работ городские теплоэлектроцентрали смогут выдавать лишь 10–15% от прежнего объема энергии. Местные жители несколько суток находятся без постоянного электроснабжения.

    «На этом фоне в городе вспыхнули стихийные протесты – недовольные из районов, в которых проблемы ощущаются наиболее остро, перекрыли несколько крупных транспортных артерий столицы. А власть вместо решения проблемы устроила публичную перепалку», – сообщил источник.

    Он уточнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и мэр города Виталий Кличко устроили публичную перепалку, пытаясь переложить друг на друга ответственность за неготовность Киева к отопительному сезону. Кличко назвал обвинения в свой адрес политически мотивированными.

    «Зеленский говорит, что «видел, как люди перекрыли дорогу», и приказал полиции «привести всех электриков к объекту». Кличко в ответ развел руками и обвинил Зеленского», – добавили в подполье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам энергетики в Киеве. Мэр украинской столицы Кличко заявил о критических проблемах с обеспечением города электричеством и теплом. В пятницу он отметил ухудшение ситуации с электроснабжением из-за повреждения энергобъекта в Житомире.

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