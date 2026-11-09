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    Новый вид крылатых ракет становится стратегическим преимуществом России
    Шойгу объяснил европейский миф о российской угрозе
    Востоковед: При Айзенкоте Нетаньяху ждет роль «козла отпущения»
    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной
    Делегация России вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине
    Политолог: Провал попыток изоляции России – результат стратегии Путина
    Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
    Лавров назвал естественным участие Рябкова в переговорах по Украине
    Санду назвала сроки завершения переговоров о вступлении Молдавии в ЕС
    9 ноября 2026, 17:55 • Новости дня

    Воспитательницу детсада во Владикавказе уволили из-за ожогов ребенка

    Воспитательницу детсада во Владикавказе уволили из&#8209;за ожогов ребенка

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Северной Осетии освобождена от должности воспитательница детского сада во Владикавказе, пролившая кипяток на ребенка, сообщило министерство образования республики.

    «По результатам служебной проверки воспитатель освобождена от занимаемой должности, руководителю детского сада объявлен выговор», – сообщило ведомство в Max.

    Отмечается, что при первичной проверке в детсаду нашли нарушения требований безопасности, создававшие угрозу жизни и здоровью воспитанников. Официальное представление направлено в управление образования Владикавказа.

    Местные СМИ писали, что инцидент произошел 30 сентября. По данным журналистов, воспитатель вскипятила в чайнике воду, столкнулась с мальчиком и пролила на него кипяток, передат РИА «Новости». Ребенок получил ожоги 15% поверхности тела. Мальчика госпитализировали во Владикавказе, а затем перевели в ДГКБ имени Г. Н. Сперанского в Москве. Он перенес несколько операций, включая пересадку кожи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце следователи организовали проверку после выявления признаков острой кишечной инфекции у семи воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске.

    В июне СК начал разбирательство после травмирования ребенка в одном из частных воспитательных учреждений Брянска.

    В мае в Махачкале уволили заведующую и трех сотрудниц детского сада после получения трехлетней воспитанницей тяжелой травмы стопы.

    8 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Политолог Корнилов: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби не подразумевает участие европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. При этом, по его мнению, Франция может надеяться заранее поговорить с украинской стороной, чтобы та с ее идеями пришла на переговоры. Ранее глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ.

    «Видимо, во Франции давно не учили геометрию. Поэтому забыли, как выглядит треугольник, и думают, что при добавлении сторон он все равно останется трехсторонним», – сыронизировал политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт отметил, что пока сложно понять, что именно имел в виду глава французского МИД, говоря об участии европейцев в переговорах в Абу-Даби.

    «Между тем мы слышали позицию российской стороны, в частности – господина Ушакова: глобально Москва не против приезда европейцев в ОАЭ. Но на переговорный трек в данный период времени их никто пускать не планирует», – продолжил аналитик.

    Собеседник допустил, что французы могут надеяться «разжалобить американцев», чтобы их допустили в зал. «Более того, и Украина наверняка будет настаивать на участии Евросоюза», – полагает Корнилов.

    В то же время он оговорился – Киев может проводить встречи с кем хочет и когда хочет. «В конечном счете можно предположить, что Барро надеется приехать в Абу-Даби, поговорить с украинской стороной, а те, в свою очередь, принесут эти мысли на сами переговоры с Россией и США. Но было бы хорошо, если бы МИД Франции пояснил, что именно скрывается за словами главы ведомства», – резюмировал политолог.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – сказал дипломат.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече, а также в каком формате планируется участие.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал депутат.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, диалог состоится за закрытыми дверями и будет посвящен обсуждению вопросов безопасности и гарантиям безопасности.

    Владимир Путин поблагодарил руководство ОАЭ за последовательную помощь в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами.

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    9 ноября 2026, 06:02 • Новости дня
    Зоолог назвал катастрофой ситуацию с медведями в Красноярском крае

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация с массовыми выходами голодных бурых медведей к населенным пунктам в Красноярском крае приобрела катастрофический характер, заявил специалист по конфликтам между крупными животными и человеком кандидат биологических наук зоолог Михаил Кречмар.

    В 2026 году в регионе сложилась сложная обстановка из-за появления хищников вблизи жилья. Основными причинами происходящего эксперты считают рост популяции животных и нехватку корма в тайге, в частности, неурожай кедрового ореха, передает ТАСС.

    «Ситуация, если честно сказать, катастрофическая. Я ее про себя уже сейчас называю красноярской катастрофой», – заявил Кречмар.

    Специалист добавил, что недавно посетил регион для оценки обстановки. Он положительно охарактеризовал работу сотрудников краевого Минприроды, отметив, что ведомство делает все возможное для решения проблемы.

    По состоянию на 3 ноября жертвами нападений хищников в Красноярском крае стали девять человек. Этот показатель превышает данные по любому другому субъекту России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 500 человек в Красноярском крае получили специальные выплаты за отстрел медведей. Ранее Кречмар заявил о вероятности новых случаев появления голодных хищников возле населенных пунктов на юге Сибири весной 2027 года. В четверг выживший в тайге охотник обнаружил тело погибшего от нападения медведя напарника.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
    Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Казанский авиационный завод имени Горбунова через три года организует сборку до 20 самолетов ежегодно.

    Руководитель региона отчитался об итогах социально-экономического развития Татарстана и достижениях местного производства, передает РИА «Новости». «По заводу имени Горбунова, мы уже не стапельные, а поточные линии запустили. Ту задачу, которая нам поставлена, 20 самолетов, я думаю, мы через три года должны решить», – заявил Минниханов.

    В августе Объединенная авиастроительная корпорация отчиталась о разработке и проверке модели цеха окончательной сборки Ту-214 на Казанском авиационном заводе. Проект направлен на перепланировку цеха агрегатной и окончательной сборки самолетов под потребности выпуска 20 машин в год, после чего начнется масштабный этап реализации поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель главы Минпромторга Геннадий Абраменков сообщил о гибкой модернизации мощностей предприятия в Татарстане.

    Летом руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха рассказал о начале передачи заказчикам самолетов Ту-214.

    В январе глава Минпромторга Антон Алиханов объявил об обеспечении поточной сборки фюзеляжа самолета Ту-214 за 12 дней.

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    9 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной

    Нюша сообщила о нахождении сестры-чемпионки Марии Шурочкиной в реанимации

    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина находится в реанимации в стабильном состоянии после полученных ожогов, сообщила ее сестра, певица Нюша.

    «Маша сейчас в реанимации. Голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку», – приводит слова артистки ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина получила сильные ожоги при пожаре.

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    9 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    Лавров назвал естественным участие Рябкова в переговорах по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Участие заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в переговорах в Абу-Даби вполне естественно, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Участие еще одного моего заместителя, кроме Михаила Галузина, участие Сергея Рябкова, который курирует вопросы Северной Атлантики, вопросы контроля над вооружениями в самом широком плане, и который, кстати, значительную часть своей карьеры провел по проблематике ОБСЕ, оно вполне естественно», – заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Перу Карлосом Эспой. Его цитирует РИА «Новости».

    Министр отметил, что предложение переговорщиков, назначенных президентом США Дональдом Трампом, вынести на первый план повестки дня вопросы коллективной безопасности можно только приветствовать.

    Он добавил, что переговоры посвящены согласованию принципов, которые будут одобрены в завершение процесса полноценного урегулирования конфликта.

    Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об исключительно трехстороннем формате предстоящих переговоров в Абу-Даби при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    В воскресенье политолог Владимир Корнилов назвал неуместным участие европейцев в трехсторонней встрече России, США и Украины в Абу-Даби.

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    9 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Особняк Блиновской в Подмосковье перешел в собственность государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный особняк блогера Елены Блиновской в подмосковном коттеджном поселке Миллениум-парк перешел в собственность государства в рамках исполнения приговора.

    Недвижимость площадью 1,7 тыс. квадратных метров сменила владельца около трех недель назад, передают «Вести» со ссылкой на Shot. В материале отмечается, что в доме расположены шесть спален, детская, 11 санузлов, бассейн, хамам, библиотека и гараж на пять автомобилей.

    Изъятие недвижимости состоялось в рамках исполнения приговора, согласно которому в пользу государства также отошли дом в Ялте, автомобили, моторная лодка, мотоцикл и имущество в Марий Эл и Адыгее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кассационная инстанция оставила в силе отказ блогеру Елене Блиновской в отсрочке наказания.

    В прошлом месяце принадлежавшие автору марафонов две квартиры в Москве стоимостью почти 200 млн рублей перешли в собственность государства.

    В сентябре апелляционный суд обязал организаторов проектов вернуть 168 млн рублей в конкурсную массу.

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    9 ноября 2026, 01:21 • Новости дня
    На Солнце произошли три сильные вспышки класса М

    Ученые зафиксировали три сильные вспышки класса М на Солнце

    Tекст: Катерина Туманова

    В Институте прикладной геофизики сообщили о трех сильных солнечных вспышках класса М, которые произошли в воскресенье.

    Три сильные вспышки на Солнце были зафиксированы в 10:46, 18:37 и 21:27 мск воскресенья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

    Событиям присвоены баллы М1.7, М1.2 и М1.1.

    Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где каждая следующая буква означает рост мощности излучения в десять раз.

    Вспышки класса M превосходят по мощности классы A, B и C, однако уступают экстремальному классу X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце. В субботу Солнце повторило рекорд XXI века по числу вспышек за сутки.

    В четверг на светиле зафиксировали самую сильную за четыре недели вспышку предпоследнего класса мощности М.

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    9 ноября 2026, 15:45 • Новости дня
    ВСУ потеряли два взвода при обороне села Васильковое в Запорожской области

    Балицкий: ВСУ потеряли два взвода при обороне Василькового в Запорожской области

    ВСУ потеряли два взвода при обороне села Васильковое в Запорожской области
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о переходе села Васильковое под контроль российских военных и значительных потерях украинских войск при обороне населенного пункта.

    По его словам, украинские военные понесли тяжелые потери при попытке удержать село Васильковое в Запорожской области. «Противник понес существенные потери – свыше двух взводов живой силы и значительное число техники. Наши воины, проявляя мужество и героизм, вытесняют противника с запорожской земли», – написал Балицкий в своем канале в Max.

    Он отметил, что подразделения украинской армии выстраивали систему обороны населенного пункта на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее бойцам российской группировки войск «Восток» удалось прорвать укрепления и взять Васильковое под свой контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны сообщило об освобождении села Васильковое в Запорожской области.

    В тот же день военное ведомство заявило о разрушении укрепленных позиций Вооруженных сил Украины в лесополосах региона расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация».

    На прошлой неделе военный эксперт Андрей Марочко рассказал о начале наступления российских военных у Юрковки на широком фронте около 30 км.

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    8 ноября 2026, 22:58 • Новости дня
    В Подмосковье закрыли все автозаправки сети «Трасса»

    Лизинговая компания начала изъятие 57 АЗС сети «Трасса»

    Tекст: Катерина Туманова

    Деятельность всех автозаправочных станций бренда «Трасса» в Московской области приостановлена, а владельцу сети грозит процедура банкротства, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Подмосковья.

    В Московской области прекратили работу 53 автозаправочные станции ПАО «ЕвроТранс» под брендом «Трасса». Владелец имущества «Газпромбанк лизинг» осуществляет изъятие 57 заправок, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики региона.

    «Из 53 автозаправочных станций ПАО «ЕвроТранс» бренда «Трасса» не функционируют все 53 АЗС», – заявили в ведомстве. Там добавили, что 40 объектов уже опечатаны, а оставшиеся 17 изымут до конца недели. Компании грозит процедура банкротства.

    В пресс-службе уточнили, что 53 автозаправки находятся в Московской области, еще четыре – в субъектах России.

    Финансовые трудности у топливного оператора начались несколько месяцев назад. В августе Сбербанк сообщил о намерении подать заявление о банкротстве компании из-за неисполнения обязательств. В октябре Арбитражный суд Московской области назначил на 12 ноября проверку обоснованности этого требования. Позднее Альфа-банк, «Цифра банк» и «Солид банк» направили иски о взыскании с оператора около 213 млн рублей.

    Кроме того, в начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова и трех топ-менеджеров. Им вменяют хищение бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Арбитражный суд Москвы обратил взыскание на бензин и дизельное топливо оператора «Евротранс» в счет погашения долга.

    Сбербанк направил в суд заявление о банкротстве топливного оператора. Летом антимонопольное ведомство заподозрило компанию в необоснованном завышении стоимости топлива на заправках Московского региона.

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    8 ноября 2026, 22:20 • Новости дня
    Россиянка Белых завоевала золото в фехтовании на юношеской Олимпиаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская спортсменка Ульяна Белых завоевала золотую медаль в фехтовании на рапирах на юношеских Олимпийских играх в сенегальском Дакаре.

    В финале 15-летняя Белых победила Сару Амр Хосни из Египта со счетом 15:8, передает РИА «Новости».

    Юношеские Олимпийские игры проходят в Дакаре с 31 октября по 13 ноября 2026 года. Россию на соревнованиях представляют 13 спортсменов в девяти видах спорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Ангелина Новолодская завоевала золотую медаль в соревнованиях по велоспорту на шоссе в рамках юниорских летних Олимпийских игр в Дакаре.

    В пятницу пловец Богдан Торопкин стал чемпионом летних юношеских Олимпийских игр. В среду Серафима Фокина стала победительницей финального заплыва на дистанции 50 метров на юношеских Олимпийских играх.

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    9 ноября 2026, 06:20 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности ко встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не станет уклоняться от возможности проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях декабрьского саммита Группы двадцати (G20) в Майами.

    «В политике приходится разговаривать и с теми людьми, у которых совершенно иное мнение, чем у вас», – заявил Мерц, слова которого передает ТАСС со ссылкой на Westfalenpost.

    Отвечая на вопрос о возможных переговорах с российским президентом, канцлер ФРГ отметил, что «это не исключено».

    «Если он [Путин] там будет, я не стану уклоняться от возможности побеседовать», – добавил Мерц.

    В этом году в «двадцатке» председательствуют США. Финалом мероприятий по линии этого объединения станет саммит, который пройдет 14–15 декабря в Майами (штат Флорида).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами относительно поездки Владимира Путина на саммит G20.

    В среду канцлер Германии Мерц потребовал пригласить на саммит Владимира Зеленского в случае участия российского лидера.

    При этом премьер Британии заявил, что Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году.

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    9 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    Италия возмутилась незаявленным фингигантом BlackRock на переговорах по Украине

    Il Fatto Quotidiano: BlackRock тайно участвовала в переговорах по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский финансовый гигант BlackRock принял непубличное участие в международной встрече в Брюсселе, посвященной восстановлению Украины после завершения конфликта, однако Италия этим возмутилась.

    В Брюсселе состоялась международная встреча, на которой присутствовали делегации из США, Великобритании, Германии и Украины. В переговорах о будущих экономических возможностях восстановления страны непублично участвовал финансовый гигант BlackRock, пишет Il Fatto Quotidiano.

    «Бизнес есть бизнес, особенно когда речь идёт о войне. Будь то владение крупными долями в компаниях, находящихся на передовой и поддерживающих израильские операции в Газе, или попытка получить долю в будущем восстановлении Украины, только такие компании, как BlackRock, не упускают такой возможности», – отмечает издание.

    Инвестиционная компания уже оказывает поддержку израильским операциям в секторе Газа, а теперь присматривается к экономическим выгодам на Украине. В официальных сообщениях по итогам встречи участие фонда старались не раскрывать.

    После завершения мероприятия премьер-министр Италии Джорджа Мелони направила председателю Европейского совета Антониу Коште письмо с критикой переговорных инициатив объединения.

    «Пусть раз и навсегда будет определено, кто сидит за столом переговоров от имени Европейского союза и с какими полномочиями. Беспорядочные действия и инициативы, которые следуют одна за другой и пересекаются, не помогут нам ни в отношениях с нашими партнерами, ни в том, чтобы убедить наших противников прекратить бессмысленную агрессию», – приводит заявление Мелони ИноСМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мелони призвала страны Евросоюза обсудить кандидатуру представителя на переговорах по Украине. Глава Минобороны Италии Крозетто призвал продлить военную помощь Украине на год.

    В начале года глава инвесткомпании BlackRock Ларри Финк стал консультантом Вашингтона по экономическим вопросам в рамках группы по украинскому урегулированию.

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    9 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажирский борт Ту-154М российского военного ведомства, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, совершил посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщила газета The Jerusalem Post.

    Борт, находящийся под американскими санкциями с 2023 года, пролетел над Черным морем и через воздушное пространство Турции, после чего зашел на посадку со стороны Средиземного моря, говорится в материале The Jerusalem Post.

    По данным сервиса FlightRadar24, рейс отправился с авиабазы Чкаловский, которая служит основным узлом для перевозки высокопоставленных военных и официальных делегаций. С начала месяца самолет находился в Москве после прибытия из Новосибирска.

    Воздушное судно принадлежит 223-му летному отряду Министерства обороны. В 2023 году США внесли подразделение и 37 связанных с ним самолетов в санкционные списки из-за украинского конфликта, обвинив отряд в транспортировке личного состава и техники для нужд группы «Вагнер» в других странах.

    В посольстве России в Израиле израильскому изданию не прокомментировали цель прибытия пассажиров борта. Представители Армии обороны Израиля и американские правительственные органы также не стали отвечать на вопросы журналистов.

    Ранее Росавиация разрешила рейсы из России в Израиль.

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    9 ноября 2026, 00:25 • Новости дня
    На Западе предрекли скорый запуск российского аналога Starlink

    FT: Россия запустит спутниковую систему управления дронами в 2027 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Новая российская низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет» позволит осуществлять массовое управление беспилотниками в режиме реального времени на больших расстояниях, пишет FT.

    Флагманский космический проект «Рассвет», использующий широкополосную сеть спутников, наземных станций и терминалов, может быть запущен в следующем году. Это сделает российские атаки более смертоносными, упростив передачу данных и управление дронами, а также нанесение ударов по движущимся целям, пишет Financial Times.

    «Ее главная опасность заключается не просто в том, что она предоставляет России альтернативу Starlink, а в том, что она превращает относительно недорогие ударные беспилотники в оружие, способное обнаруживать, отслеживать и поражать движущиеся цели глубоко на территории Украины», – заявил бывший советник по вопросам обороны и разведки Украины Александр Данилюк.

    По его словам, система может значительно повысить эффективность российских ударов и подорвать способность Киева защищать инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет».

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал российскую спутниковую систему «Рассвет» вспомогательным инструментом целеуказания.

    Украина ввела санкции против России из-за системы спутников «Рассвет».

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    8 ноября 2026, 21:42 • Новости дня
    В ДТП с грузовиком в Калужской области один ребенок погиб и еще двое пострадали

    В ДТП с выехавшей на встречку иномаркой под Калугой погиб ребенок

    Tекст: Ольга Иванова

    В Боровском округе Калужской области легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате погиб восьмилетний ребенок, еще два ребенка и взрослый пострадали.

    На 404-м км автодороги А-108 МБК в Калужской области водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Камазом», который от удара опрокинулся на автомобиль Chery, сообщает региональное УМВД в «Макс».

    В результате погиб пассажир Chery – восьмилетний ребенок. Также пострадали водитель BMW и два ребенка 2020 и 2021 годов рождения, находившиеся в этом автомобиле.

    На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Москвы ребенок погиб в результате наезда легкового автомобиля на препятствие.

    В Михайловском районе Рязанской области девятилетний ребенок погиб в ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков.

    Ребенок погиб при столкновении вылетевшей на встречную полосу легковой машины с автобусом в Московской области.

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