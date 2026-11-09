Житель Ростовской области получил 18 лет за поджоги по заданию ЛСР

Суд приговорил жителя Ростовской области к 18 годам за поджоги по заданию ЛСР

Tекст: Валерия Городецкая

«Южный окружной военный суд огласил приговор в отношении Ретинского Егора Алексеевича, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ст. 275 (государственная измена), ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), п. «б» ч. 2 ст. 281 (диверсия, повлекшая причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ», – говорится в сообщении пресс-службы суда в соцсети «ВКонтакте».

Следствие установило, что Ретинский зарегистрировался на сайте ЛСР и в июне 2024 года связался с представителем организации, подтвердив свою приверженность ее идеям. Ему поручили нанести лозунги ЛСР в городе и сфотографировать их.

Позднее он получил задание поджечь релейный шкаф в Ростовской области. При попытке вскрыть шкаф 2 июля он потерпел неудачу, после чего облил его жидкостью для розжига и поджег, снимая происходящее на видео.

Кроме того, 8 сентября он поджег провода у вышки сотовой связи в поселке Белокалитвинского района, также зафиксировав свои действия на камеру. В мае 2025 года Ретинского задержали.

Суд назначил ему 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, первые три года он проведет в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Южный окружной военный суд приговорил уроженца Крыма к 29 годам лишения свободы за подготовку поджога СИЗО в Ростовской области.

В сентябре тот же суд вынес обвинительный приговор троим молодым людям за поджог электровоза грузового поезда на станции Ростов-Товарный.

В апреле суд осудил троих жителей Ростова-на-Дону на сроки от 10 лет 6 месяцев до 20 лет лишения свободы за поджог железнодорожной инфраструктуры.