  • Новость часаВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новый вид крылатых ракет становится стратегическим преимуществом России
    Шойгу объяснил европейский миф о российской угрозе
    Востоковед: При Айзенкоте Нетаньяху ждет роль «козла отпущения»
    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной
    Делегация России вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине
    Политолог: Провал попыток изоляции России – результат стратегии Путина
    Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
    Лавров назвал естественным участие Рябкова в переговорах по Украине
    Санду назвала сроки завершения переговоров о вступлении Молдавии в ЕС
    9 ноября 2026, 17:19 • Новости дня

    Самолет-разведчик НАТО более пяти часов летал вокруг Калининградской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области, территорию которой облетал по кругу, сообщили в авиадиспетчерских службах.

    «Самолет-разведчик Bombardier Artemis II сегодня вновь был замечен в районе Калининградской области, территорию которой облетал по кругу, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы», – сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах.

    По его словам, борт начал работу в районе российского региона около 11:45 мск и взял курс на аэродром постоянного базирования в румынской Констанце. Самолет совершал полет на высоте около 10 км без использования коридоров, выделенных для гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В среду американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II пролетел вдоль границ Калининградской области, проходя через воздушное пространство Литвы и Польши.

    8 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Политолог Корнилов: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби не подразумевает участие европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. При этом, по его мнению, Франция может надеяться заранее поговорить с украинской стороной, чтобы та с ее идеями пришла на переговоры. Ранее глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ.

    «Видимо, во Франции давно не учили геометрию. Поэтому забыли, как выглядит треугольник, и думают, что при добавлении сторон он все равно останется трехсторонним», – сыронизировал политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт отметил, что пока сложно понять, что именно имел в виду глава французского МИД, говоря об участии европейцев в переговорах в Абу-Даби.

    «Между тем мы слышали позицию российской стороны, в частности – господина Ушакова: глобально Москва не против приезда европейцев в ОАЭ. Но на переговорный трек в данный период времени их никто пускать не планирует», – продолжил аналитик.

    Собеседник допустил, что французы могут надеяться «разжалобить американцев», чтобы их допустили в зал. «Более того, и Украина наверняка будет настаивать на участии Евросоюза», – полагает Корнилов.

    В то же время он оговорился – Киев может проводить встречи с кем хочет и когда хочет. «В конечном счете можно предположить, что Барро надеется приехать в Абу-Даби, поговорить с украинской стороной, а те, в свою очередь, принесут эти мысли на сами переговоры с Россией и США. Но было бы хорошо, если бы МИД Франции пояснил, что именно скрывается за словами главы ведомства», – резюмировал политолог.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – сказал дипломат.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече, а также в каком формате планируется участие.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал депутат.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, диалог состоится за закрытыми дверями и будет посвящен обсуждению вопросов безопасности и гарантиям безопасности.

    Владимир Путин поблагодарил руководство ОАЭ за последовательную помощь в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами.

    Комментарии (22)
    9 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    CNN: Сотрудничество Путина и Трампа разрушает планы Запада против России

    CNN: Дизельная сделка Путина и Трампа свела на нет давление Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия президента США Дональда Трампа по ослаблению санкций против России и заключению деловых сделок с президентом Владимиром Путиным подрывают усилия Вашингтона по изоляции российской экономики, заявил вице-президент Института Брукингса Бен Харрис в беседе с CNN.

    Готовность Трампа сотрудничать с Москвой разрушает статус России как международного изгоя и сводит на нет многолетние попытки США и их союзников наказать российскую экономику, передает CNN слова аналитика.

    В 2022 году в США существовало твердое убеждение в необходимости полного отказа от российской нефти как со стороны правительства, так и со стороны промышленности. Однако сейчас Трамп не видит смысла в санкциях и не рассматривает их как способ урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул Харрис.

    Решение закупить дизельное топливо у России было принято незадолго до промежуточных выборов на фоне резкого роста цен на топливо, ставшего серьезной проблемой для американских избирателей. Стоимость дизельного топлива превысила шесть долларов за галлон после начала конфликта с Ираном.

    По оценкам Управления энергетической информации США, планируемый Трампом импорт 2,2 млн баррелей из России покроет лишь небольшую часть ежедневных потребностей американского транспортного сектора и не окажет существенного влияния на цены.

    Тем не менее эта сделка может стать первой в череде транзакций между двумя странами, включая проекты по созданию центров обработки данных и совместные предприятия по производству СПГ в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива. В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости поддержания хороших отношений между лидерами России и США. Во вторник миротворческие усилия американского лидера оценил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России

    Премьер-министр Норвегии Стере заявил об отсутствии изоляции России

    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России
    @ Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал коллег из европейских стран признать тот факт, что Россия не находится в международной изоляции.

    Норвежский премьер-министр отметил, что единственный голос, доносящийся до Москвы, исходит из Вашингтона. Таким образом политик прокомментировал критику со стороны европейских коллег из-за открытия прямого канала диалога с властями России, передает РИА «Новости».

    «Давайте признаем. Он не изолирован», – заявил Стере в интервью изданию Politico.

    Телефонный разговор Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской сторон. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила недовольство тем, что политики не согласовали эту беседу с другими странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о невозможности завершения конфликта на Украине без проведения переговоров между европейскими странами и Россией.

    Телефонный разговор политиков с президентом Владимиром Путиным обострил разногласия среди стран Европы по вопросу урегулирования конфликта.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал эту беседу противоречащей курсу Евросоюза на затягивание украинского конфликта.

    Комментарии (2)
    9 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    Лавров назвал естественным участие Рябкова в переговорах по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Участие заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в переговорах в Абу-Даби вполне естественно, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Участие еще одного моего заместителя, кроме Михаила Галузина, участие Сергея Рябкова, который курирует вопросы Северной Атлантики, вопросы контроля над вооружениями в самом широком плане, и который, кстати, значительную часть своей карьеры провел по проблематике ОБСЕ, оно вполне естественно», – заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Перу Карлосом Эспой. Его цитирует РИА «Новости».

    Министр отметил, что предложение переговорщиков, назначенных президентом США Дональдом Трампом, вынести на первый план повестки дня вопросы коллективной безопасности можно только приветствовать.

    Он добавил, что переговоры посвящены согласованию принципов, которые будут одобрены в завершение процесса полноценного урегулирования конфликта.

    Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об исключительно трехстороннем формате предстоящих переговоров в Абу-Даби при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    В воскресенье политолог Владимир Корнилов назвал неуместным участие европейцев в трехсторонней встрече России, США и Украины в Абу-Даби.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина

    Политолог Данилин: Провал попыток изоляции России – результат стратегии Путина

    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Провал изоляции России стал результатом стратегии президента Владимира Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. Впрочем, Европа не оставит своих планов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее в Европе заговорили о провале изоляции России.

    «Евросоюз и мейнстримные СМИ в США начали признавать очевидное: ни о какой изоляции России не может идти и речи. И однозначное тому подтверждение – постоянные контакты президента Владимира Путина с мировыми лидерами», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, об этом свидетельствуют и проводимые в нашей стране масштабные политические и светские мероприятия, которые посещает «огромное число делегаций различных государств».

    Эксперт подчеркнул: отсутствие изоляции России стало результатом верной стратегии Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. При этом внешнеполитические успехи Москвы затрагивают многие сферы, напомнил спикер.

    В связи с этим он указал на решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России для возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    «Таким образом, европейские чиновники и прочие русофобы различного сорта, пытавшиеся уверить себя, что Россия якобы находится в изоляции, признаются миру, что это был не более чем самообман», – детализировал политолог. Впрочем, уточнил собеседник, Москве и ее партнерам не стоит обольщаться по поводу якобы отрезвления европейских «коллег».

    «Признания в провале изоляции России были сделаны на фоне подготовки к новому раунду переговоров в Абу-Даби и обсуждения потенциальной встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Мне это не кажется простым совпадением. Думаю, «явка Европы с повинной» связана лишь с нежеланием Брюсселя оказаться вне контекста главной мировой повестки», – обратил внимание спикер.

    «Наши противники не откажутся от попыток добиваться изоляции России. А нынешние внешнеполитические успехи Москвы, саммиты на высшем уровне и приглашение нашей страны на саммит G20 Брюссель и его заокеанские партнеры воспринимают как личное поражение», – подчеркнул Данилин.

    Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал своих европейских коллег отказаться от попыток изоляции России. В интервью изданию Politico он напомнил про свой состоявшийся телефонный разговор с Путина с участием президента Финляндии Александра Стубба.

    90-минутная беседа трех политиков ошеломила и огорчила некоторых соседей, таких как Дания и Латвия. Стере же выступил в защиту работы прямого канала связи с Кремлем. «Давайте признаем: он не изолирован», – подчеркнул норвежский премьер.

    Общественное восприятие России в Финляндии изменилось в позитивную сторону, указал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, ранее контакты с российской стороной преподносились с негативной коннотацией, но разговор Путина со Стуббом одобрили 75% финнов.

    Действия Трампа по ослаблению санкций против России и заключению деловых сделок с Путиным подрывают усилия по изоляции российской экономики, заявил вице-президент Института Брукингса Бен Харрис в беседе с CNN.

    По его словам, в 2022 году в США существовало твердое убеждение в необходимости полного отказа от российской нефти со стороны правительства и промышленности. Однако сейчас Трамп не видит смысла в санкциях и не рассматривает их как способ урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул Харрис.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 16:52 • Новости дня
    Делегация России вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине

    Российская делегация во главе с Мединским вылетела на переговоры в Абу-Даби

    Делегация России вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация вылетела в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.

    Делегация России в понедельник отправилась в ОАЭ, где состоится трехсторонняя встреча по Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в переговорной группе.

    Очередной раунд встреч представителей России, Соединенных Штатов и Украины запланирован на 10 и 11 ноября. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщал о намерении сторон обсудить гарантии безопасности, деэскалацию конфликта, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

    Кремль официально подтвердил участие российской стороны в предстоящих переговорах. Переговорную группу возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава украинской делегации Рустем Умеров объявил об отправке представителей Киева в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении переговоров исключительно в трехстороннем формате.

    На прошлой неделе спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Вашингтона на предстоящей встрече Москвы и Киева.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 06:33 • Новости дня
    Финляндия задумала создать укрепрайоны на границе с Россией

    Эксперт Степанов сообщил о подготовке Финляндией укрепрайонов на границе с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что Финляндия планирует создать локальные укрепрайоны вдоль границы с Россией для прикрытия военной инфраструктуры.

    Финляндия намерена развернуть фортификационные сооружения у российских рубежей, передает ТАСС. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на командующего сухопутными силами страны Паси Вялимяки сообщило об изучении Хельсинки опыта украинского конфликта для возможного создания противотанковых заграждений.

    «Финляндия таким образом готовится к созданию локальных укрепрайонов для прикрытия военной инфраструктуры, которую планируется развертывать в стране. Помимо тех 10 военных объектов и баз, которые сейчас уже модернизируются, речь также идет о прикрытии будущих арсеналов с высокоточным оружием и, вполне возможно, арсеналов с ядерным оружием, которое потенциально могут разместить на территории Финляндии», – заявил Степанов.

    По словам эксперта, финская сторона обладает большим опытом возведения модульных бетонных бункеров. Он отметил, что основной акцент сделают на развитие высокозащищенной подземной инфраструктуры.

    Возведением фортификационных сооружений займутся местные подрядчики, с которыми у Сил обороны Финляндии уже заключены соответствующие контракты, заключил аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу командующий сухопутными силами Финляндии Паси Вялимяки допустил возможность создания противотанковых заграждений у российской границы.

    Ранее власти Эстонии запланировали построить до 150 бункеров вблизи границы с Россией.

    Также сухопутные силы Финляндии анонсировали проведение как минимум восьми совместных с НАТО военных учений.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 16:58 • Новости дня
    Рябков предупредил Запад о катастрофе в случае блокады Калининграда

    Рябков: Попытки Запада устроить блокаду Калининграда приведут к катастрофе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытки западных стран реализовать планы по блокаде Калининградской области приведут к катастрофе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, Россия осведомлена о планах оппонентов по блокаде и иному деструктивному воздействию на Калининградскую область, передает РИА «Новости».

    «Ни у кого не должно быть сомнений, попытки их практической реализации – прямой путь к катастрофе», – заявил Рябков в ходе онлайн-выступления на круглом столе на площадке ОБСЕ по теме «Милитаризация Европы: что дальше?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце итальянский портал L'AntiDiplomatico отметил недвусмысленный сигнал России западным странам о недопустимости блокады Калининградской области.

    В сентябре дипломаты из посольства России в Ирландии предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области странами НАТО.

    Руководитель российской делегации в Вене Юлия Жданова рассказала о подготовке Североатлантического альянса к военно-политической изоляции российских портов.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 05:54 • Новости дня
    Турция анонсировала масштабные морские учения НАТО в Средиземном море

    В Турции анонсировали морские учения НАТО с участием 4,5 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Турции заявило о проведении международных морских военных учений Североатлантического альянса Mavi Balina на востоке Средиземного моря.

    Маневры под названием «Синий кит» пройдут с 9 по 20 ноября, передает РИА «Новости».

    От турецкой стороны будут задействованы командование ВМС и береговой охраны. В мероприятии также примут участие элементы второй постоянной военно-морской группы альянса от Испании, Греции и самой Турции, а также корабли США и Пакистана. Всего планируется привлечь 20 кораблей, десять воздушных судов, восемь подводных лодок, один безэкипажный подводный аппарат и около 4,5 тыс. военнослужащих.

    В качестве наблюдателей приглашены представители Саудовской Аравии, Омана, Индонезии, Марокко, Ирака, Мозамбика, Мавритании и Судана.

    Ранее на этой неделе турецкий парламент ратифицировал Мекканское соглашение о коллективной обороне с Пакистаном и Саудовской Аравией. При этом в отношениях Анкары и Афин сохраняется напряженность из-за милитаризации греческих островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство обороны Турции сообщило о проведении международных противоминных учений Североатлантического альянса в Эгейском и Черном морях.

    Также глава МИД Турции Хакан Фидан потребовал от Греции соблюдать демилитаризованный статус островов.

    Кроме того, штаб ВМС Румынии сообщил об участии военных моряков из шести стран альянса в международных учениях в Черном море.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 10:58 • Новости дня
    Шойгу оценил усилия Трампа по мирному урегулированию на Украине

    Шойгу: Россия ценит реальные усилия Трампа по достижению мира на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия ценит реальные усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Видим реальные усилия и заинтересованность президента США Дональда Трампа в мире на Украине, мы это, безусловно, ценим», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами Трампа по урегулированию украинского кризиса.

    На прошлой неделе спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о высокой оценке миротворческих усилий американского лидера мировым сообществом.

    В прошлом месяце президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом выразил благодарность Трампу за внимание к проблемам завершения украинского конфликта.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 16:06 • Новости дня
    НАТО решила отправить главу офиса генсека в группу поддержки Украины в ОАЭ

    НАТО решила отправить главу офиса Рютте в группу поддержки Украины в ОАЭ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Североатлантический альянс направил главу офиса генерального секретаря Джофри ван Левена в Объединенные Арабские Эмираты, где он присоединится к европейской группе поддержки Украины, сообщил телеканал Euronews.

    По информации источников Euronews, ван Левен, также занимающий пост советника по стратегическим вопросам, вместе с представителями Евросоюза не будет сидеть за столом трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной, передает ТАСС. Ожидается, что европейская делегация будет находиться поблизости для оказания кулуарной помощи Киеву.

    В группу поддержки также вошли глава офиса председателя Еврокомиссии Бьерн Зайберт и представители Европейского совета, Германии, Франции и Британии. Брюссель и Киев до последнего настаивали на участии Европы в переговорах, однако формат остался строго трехсторонним, пишет Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о проведении предстоящих переговоров в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал естественным участие заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в урегулировании ситуации.

    В воскресенье на Украине раскрыли полный состав киевской делегации под руководством руководителя службы внешней разведки Рустема Умерова.

    Комментарии (3)
    9 ноября 2026, 10:51 • Новости дня
    Шойгу заявил о регулярных провокациях НАТО у границ России

    Секретарь Совета безопасности Шойгу обвинил НАТО в провокациях у рубежей России

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс систематически устраивает провокации в приграничных районах и расширяет свою военную инфраструктуру в Восточной Европе.

    Шойгу заявил, что страны НАТО продолжают планомерно наращивать военное присутствие на восточном направлении и вести техническую разведку территорий России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    «В Польше и Прибалтике планомерно модернизируется и расширяется военная инфраструктура НАТО. В приграничных районах регулярно осуществляются провокации», – заявил Шойгу во время встречи секретарей Советов безопасности стран СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России заявило о разрушении архитектуры европейской безопасности из-за спровоцированного НАТО и ЕС кризиса.

    В среду руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова назвала отвод войск НАТО от рубежей России условием во избежание военных столкновений.

    Сергей Шойгу заявил, что действия Украины и ее европейских спонсоров свидетельствуют об их подготовке к продолжению боевых действий, а не к мирному урегулированию.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 15:33 • Новости дня
    Лавров поприветствовал американский подход к переговорам в Абу-Даби

    Лавров: Россия приветствует подход США к гарантиям безопасности на переговорах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия положительно оценивает позицию США об обсуждении гарантий безопасности на предстоящих переговорах в Абу-Даби, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал слова американского госсекретаря Марко Рубио о том, что ключевое значение на встрече и в контексте украинского кризиса приобретают вопросы безопасности, передает РИА «Новости».

    «Сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе. Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул глава МИД.

    Новый раунд трехсторонних консультаций с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева состоится в ОАЭ 10-11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби.

    На прошлой неделе Лавров рассказал о сроках объявления конкретной даты возможной встречи.

    В прошлом месяце министр заявил о понимании США российских аргументов по поводу этой встречи.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 16:42 • Новости дня
    Рябков осудил подготовку ЕС и НАТО к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва осуждает усилия стран Евросоюза и НАТО по подготовке к войне против России, отметив увеличение количества провокационных инцидентов.

    «Мы осуждаем усилия стран ЕС и НАТО по подготовке войны против России», – заявил Рябков в видеообращении к участникам круглого стола на площадке ОБСЕ. При этом он указал на возникающие проблемы у западных стран: от нежелания граждан становиться пушечным мясом до сложностей с финансированием и критического дефицита сырья и энергии, передает ТАСС.

    Рябков также отметил усугубление непредсказуемости в военной области из-за прерванных прямых контактов между военными стран НАТО и России, а также увеличения количества провокационных инцидентов и военных учений по антироссийским сценариям. По его словам, в 2025 году под эгидой НАТО проведено не менее 120 учений, а в странах альянса – более 700 национальных маневров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России заявило о разрушении прежней архитектуры безопасности в Европе из-за спровоцированного НАТО и ЕС кризиса.

    В сентябре руководитель делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова отметила подготовку европейских государств к масштабному противостоянию.

    В мае заместитель главы МИД Сергей Рябков сообщил о возрастании опасности лобовой сшибки НАТО с Россией.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 16:03 • Новости дня
    Украинская делегация направилась на переговоры в ОАЭ

    Умеров: Делегация Украины отправилась на переговоры в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская делегация направилась в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта, сообщил глава делегации Рустем Умеров.

    Переговоры запланированы на 10–11 ноября, передает ТАСС. Умеров подтвердил присутствие в ОАЭ представителей европейских стран, включая Британию, Германию, Италию и Францию, а также представителей НАТО и Еврокомиссии. С ними планируются координационные встречи для выработки совместного понимания шагов в переговорном процессе.

    По словам Умерова, Киев прилагает все усилия для привлечения Европы к участию в дипломатическом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении переговоров в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате.

    В воскресенье глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) вошли в состав украинской делегации.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах в ОАЭ.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВСУ потеряли два взвода при обороне села Васильковое в Запорожской области
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    Колесник предрек уничтожение объектов украинского ВПК грядущей зимой
    Самый титулованный дзюдоист мира решил побороться за пост президента Франции
    Росреестр предупредил о фейковых рассылках об операциях с недвижимостью
    Особняк Блиновской в Подмосковье перешел в собственность государства
    Племянник рассказал о состоянии тренера Татьяны Тарасовой