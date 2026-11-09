Tекст: Валерия Городецкая

«Мы осуждаем усилия стран ЕС и НАТО по подготовке войны против России», – заявил Рябков в видеообращении к участникам круглого стола на площадке ОБСЕ. При этом он указал на возникающие проблемы у западных стран: от нежелания граждан становиться пушечным мясом до сложностей с финансированием и критического дефицита сырья и энергии, передает ТАСС.

Рябков также отметил усугубление непредсказуемости в военной области из-за прерванных прямых контактов между военными стран НАТО и России, а также увеличения количества провокационных инцидентов и военных учений по антироссийским сценариям. По его словам, в 2025 году под эгидой НАТО проведено не менее 120 учений, а в странах альянса – более 700 национальных маневров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России заявило о разрушении прежней архитектуры безопасности в Европе из-за спровоцированного НАТО и ЕС кризиса.

В сентябре руководитель делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова отметила подготовку европейских государств к масштабному противостоянию.

В мае заместитель главы МИД Сергей Рябков сообщил о возрастании опасности лобовой сшибки НАТО с Россией.