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    9 ноября 2026, 16:38 • Новости дня

    Хорватская компания JANAF приостановила поставки нефти в Сербию из-за аварии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Радио и телевидение Сербии сообщило о временной остановке поставок сырья хорватским оператором JANAF на нефтеперерабатывающий завод в сербском городе Панчево из-за утечки на трубопроводе.

    Поступление нефти на сербское предприятие прекратилось в пятницу после аварии на участке трубопровода между городами Сисак и Славонски-Брод, передает ТАСС со ссылкой на радио и телевидение Сербии.

    Инцидент произошел в результате ремонтных работ, которые проводил сторонний подрядчик. Из трубы вытекло около 500 тыс. литров нефти. В настоящее время сырье собрано, специалисты проводят рекультивацию загрязненной территории.

    Адриатический нефтепровод связывает терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк с Сербией, Венгрией, Боснией и Герцеговиной, а также Словенией. По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, через эту магистраль в Сербию поступает 95% потребляемой нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода.

    9 ноября 2026, 13:17 • Новости дня
    Кремль исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    Кремль исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящие переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби пройдут исключительно в трехстороннем формате при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    В ближайшие дни в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоятся консультации между Россией и Украиной при посредничестве США без привлечения европейских государств, передает ТАСС.

    «То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни, – это трехсторонние переговоры между Россией, Украиной при посредничестве США», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля добавил, что американская и украинская стороны имеют собственные каналы общения для координации с европейскими партнерами. При этом он вновь акцентировал внимание на строго трехстороннем характере запланированной встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно огласить состав российской делегации на этих консультациях.

    Во вторник представитель Кремля исключил участие представителей европейских стран в урегулировании конфликта на Украине в Абу-Даби.

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    9 ноября 2026, 07:56 • Новости дня
    Стере назвал иллюзией завершение конфликта без диалога с Россией

    Politico: Стёре заявил о необходимости переговоров Европы с Россией

    Стере назвал иллюзией завершение конфликта без диалога с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что конфликт на Украине не удастся завершить без проведения переговоров между европейскими странами и Россией.

    Для успешного урегулирования украинского конфликта европейским государствам следует начать переговорный процесс с Россией, сказал Стере в интервью Politico, передает ТАСС.

    «Мы живем месяц за месяцем и думаем, что эта война закончится, если Европа не будет вести переговоры с Москвой. Но это иллюзия», – заявил норвежский премьер.

    Глава норвежского правительства дал такой комментарий в связи со своим недавним телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в преддверии новых переговоров в Абу-Даби.

    Стере подчеркнул, что возглавить диалог Европы с Москвой должна «евротройка», состоящая из Британии, Франции и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    В пятницу Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку к этому мероприятию в ОАЭ.

    В прошлом месяце президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по своей инициативе провели телефонный разговор с главой российского государства для обсуждения украинского конфликта.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 23:42 • Новости дня
    Венгрия обсудила с Румынией поставки черноморского газа вместо российского

    Венгрия и Румыния обсудили закупки черноморского газа взамен российского

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань сообщил об обсуждении с Румынией поставок газа из Черноморского региона на фоне планов Будапешта отказаться от российских энергоресурсов к осени 2027 года.

    Будапешт и Бухарест ведут переговоры о диверсификации поставок природного газа и интеграции энергосистем за счет новых каналов закупок, передает РИА «Новости».

    «Мне было приятно встретиться с новым румынским министром энергетики, с которым мы обсудили те шаги, которые нам нужно предпринять, чтобы Венгрия также могла активно играть роль в закупке газа, добываемого в Черном море, и в его доставке в наш регион», – заявил Капитань в видеосообщении в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    Он добавил, что на встрече обсуждались возможности диверсификации за счет расширения сотрудничества с румынской и хорватской сторонами.

    Посол России в Венгрии Евгений Станиславов ранее подчеркнул, что Москва уважает право Будапешта определять энергетическую политику. При этом он выразил надежду на то, что Венгрия будет руководствоваться национальными интересами, а не политизированными установками Брюсселя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Дмитрий Любинский назвал отказ Венгрии от российских энергоресурсов выстрелом себе в ногу.

    В среду глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила о планах отказаться от энергоносителей из России осенью 2027 года.

    В сентябре Иштван Капитань рассказал о готовности нового правительства Венгрии отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

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    9 ноября 2026, 03:30 • Новости дня
    США получили треть нефтяной компании Венесуэлы по секретному контракту

    WP: США получили 35% в нефтекомпании Венесуэлы по тайному контракту

    Tекст: Катерина Туманова

    Газета The Washington Post получила доступ к секретному договору президента США Дональда Трампа с венесуэльским миллиардером Алехандро Бетанкуром, передавшим Вашингтону долю в своей нефтяной компании.

    «Добро пожаловать в страну нефти», – говорил Бетанкур, встречая американских партнеров.

    В рамках соглашения Соединенные Штаты бесплатно получили 35% акций компании North American Blue Energy Partners, пишет The Washington Post.

    По условиям рассчитанного на 50 лет документа, Бетанкур обязан продавать 20% добываемой нефти в США по скидочной цене 30 долларов за баррель, что составляет менее трети от текущей рыночной стоимости. Американская сторона также имеет первоочередное право на покупку остальной нефти по рыночным ценам.

    Выплата дивидендов Бетанкуру по акциям заморожена до тех пор, пока объемы добычи не превысят 1 млн 15 тыс. баррелей в сутки, чего миллиардер планирует достичь к 2033 году.

    Первые поставки нефти начались в конце октября. Трамп назвал это «самой крупной нефтяной сделкой в мировой истории» и «трофеями» американского поглощения.

    Недавнее поражение республиканцев на промежуточных выборах ставит под сомнение долговечность контракта. Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо уже допустила возможность пересмотра этого соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация обсудила соглашение о долгосрочном военном присутствии в Венесуэле.

    Косачев объяснил причину похищения Мадуро американцами.

    В сентябре президент США заявил об обеспеченности его страны венесуэльской нефтью на 500 лет.

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    9 ноября 2026, 03:02 • Новости дня
    Delfi: Эстонского депутата обвинили в краже водки у коллеги в парламенте

    Delfi: Депутата парламента Эстонии обвинили в краже водки у оппонентов

    Tекст: Катерина Туманова

    Депутат парламента Эстонии от оппозиционной Центристской партии Пеэтер Эрнитс обвинил члена правящей партии Eesti 200 Юку-Калле Райда в проникновении в помещение фракции центристов и распитии его водки, сообщил портал Delfi.

    Эстонский депутат Пеэтер Эрнитс опубликовал в социальной сети фотографию, на которой Юку-Калле Райд запечатлен у стола с бутылкой водки, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi.

    «Ночью я с удивлением обнаружил в помещении фракции Центристской партии своего коллегу Юку-Калле Райда, который в тот момент с жадностью пил мою водку», – написал Эрнитс в соцсети.

    Райд опроверг обвинения в проникновении в помещение фракции, но прямо не стал отрицать употребление чужого спиртного. На вопрос журналистов о том, был ли он трезв в тот вечер, политик ответил: «Я не был пьян!»

    Райд известен резкими высказываниями в адрес оппонентов и ранее оказывался в центре скандалов. В 2005 году он пришел на футбольный матч в футболке с призывом к расправе над коммунистами, в 2012-м провел в Нарве акцию в поддержку признанной в РФ экстремистской организацией группы Pussy Riot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле эстонское правительство приняло документ по борьбе с алкоголизмом в стране из-за высокого уровня потребления спиртного.

    В декабре 2025 года два представителя партии Eesti 200 и советник министра удивили принимающую сторону неприятным запахом алкоголя перед визитом к Далай-ламе.

    Кроме того, эстонская оппозиция назвала расходы на «подготовку к отражению российской агрессии» кормушкой для приближенных к правящей партии лиц.

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    9 ноября 2026, 10:55 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали после заявления Трампа об Иране

    WSJ: Цена нефти упала ниже 100 долларов из-за слов Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мировые цены на нефть продолжили падение, а стоимость марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп заявил об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,3% – до 97,01 доллара за баррель, а марка West Texas Intermediate снизилась в цене на 0,7% – до 90,17 доллара за баррель, пишет Wall Street Journal.

    Котировки снизились, несмотря на сохраняющиеся риски для поставок ближневосточной нефти из-за недавних атак на объекты в Саудовской Аравии и инцидентов с танкерами в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость барреля марки Brent поднялась выше 100 долларов из-за возможных угроз безопасности на Ближнем Востоке.

    Депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о вероятном росте цен на нефть до 150 долларов в случае атаки США.

    На прошлой неделе мировые цены на энергоносители снизились в ожидании урегулирования конфликта между Ираном и США.

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    9 ноября 2026, 05:52 • Новости дня
    Финский политик заявил об улучшении отношения финнов к России

    Финский политик Мема: Отношение финнов к России изменилось в лучшую сторону

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Общественное восприятие России в Финляндии изменилось в позитивную сторону, об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Ранее возможные контакты с российской стороной преподносились с негативной коннотацией, то телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Финляндии Александером Стуббом назвали «дипломатической победой», которую одобрили 75% финнов, заявил Мема британскому журналисту Алексу Христофору, передает ТАСС.

    «Я искренне верю, что в общественном мнении произошел сдвиг», – сказал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил отправлять европейских политиков в психиатрическую клинику для лечения от русофобии.

     Замглавы МИД Александр Грушко заявил о противоречии телефонного разговора Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с Путиным курсу Евросоюза на затягивание конфликта на Украине.

    В прошлом месяце президент Финляндии Александр Стубб назвал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным поворотным моментом.

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    9 ноября 2026, 09:31 • Новости дня
    Европа отобрала из хранилищ 3 млрд кубометров газа с начала сезона

    Европа израсходовала 3 млрд кубометров газа с начала отопительного сезона

    Tекст: Ольга Иванова

    С начала отопительного сезона европейские страны отобрали из подземных хранилищ более 3 млрд кубометров газа, установив рекордные темпы отбора.

    Европа продолжает рекордными темпами наращивать отбор газа из подземных хранилищ в начале отопительного сезона. Нетто-отбор превысил 2,5 млрд кубометров, что более чем втрое выше средних пятилетних значений, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    После достижения пика заполнения прошло 11 дней, а суммарный отбор в 2,2 раза превышает средний показатель за предыдущие пять лет. В семь из этих дней были установлены рекордные суточные значения отбора.

    Европейские страны израсходовали 5% от объема, который они закачали за лето к наступлению холодов (51,2 млрд кубометров). По состоянию на 7 ноября хранилища заполнены на 72,65% против 82,7% годом ранее. В них находится менее 80 млрд кубометров газа, что на минимуме с 2013 года.

    Еврокомиссия требует заполнения хранилищ на 90% к началу декабря, однако допускает 10-процентную гибкость в сложных условиях. В этом году ЕК была готова снизить показатель до 80%, которых Европе так и не удалось достичь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье европейские страны нарастили отбор газа из подземных хранилищ на фоне похолодания.

    В субботу запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%.

    В пятницу с начала отопительного сезона европейские страны отобрали из подземных хранилищ более 2 млрд кубометров газа.

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    9 ноября 2026, 10:28 • Новости дня
    Шойгу заявил о подготовке Украины и европейских стран к продолжению войны

    Шойгу: Украина и ее европейские спонсоры готовятся к продолжению войны

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что действия Украины и ее европейских спонсоров свидетельствуют об их подготовке к продолжению боевых действий, а не к мирному урегулированию.

    «Похоже, что Украина и ее европейские спонсоры готовятся к войне, к ее продолжению, а никак не к миру», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

    Ранее Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах по украинскому урегулированию с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

    До этого секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил об активном участии десятков государств в украинском конфликте на стороне Киева.

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    9 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    Европейские запасы ракет для систем Patriot сократились до минимума

    Bloomberg: Европейские запасы ракет для систем Patriot снизились до минимума

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы стран Европы отказываются передавать Киеву ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot из-за снижения собственных запасов до минимального уровня.

    Европейские запасы ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot опустились до минимума, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Вооруженные силы европейских государств не желают передавать эти боеприпасы Украине без твердых гарантий со стороны США относительно новых поставок взамен переданных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус заявил об отсутствии у Берлина возможности осуществлять новые поставки систем противоракетной обороны Patriot Киеву.

    В прошлом месяце длительную нехватку ракет-перехватчиков СМИ назвали причиной возможной заморозки конфликта в условиях предстоящей зимы.

    В сентябре глава европейской дипломатии Кая Каллас хотела призвать министров обороны стран Евросоюза передать Киеву ракеты для систем ПВО Patriot.

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    9 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Рябков опроверг наличие у Москвы планов нападать на Европу

    Рябков: У России нет планов нападать на Европу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил об отсутствии у Москвы намерений и причин для вооруженного нападения на западные государства.

    Рябков принял участие в работе тематического круглого стола на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мероприятие было посвящено вопросам милитаризации европейского континента и дальнейшего развития ситуации в регионе, передает РИА «Новости».

    «Еще раз повторю – у России нет ни намерений, ни планов, ни причин нападать на страны Запада», – сказал замглавы МИД в ходе своего онлайн-выступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о раздувании Западом мифа о российской угрозе.

    В сентябре глава МИД Сергей Лавров исключил возможность нападения России на европейские страны.

    В прошлом году заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков рассказал о маниакальной одержимости Европейского союза идеей о якобы готовящемся ударе со стороны Москвы.

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    9 ноября 2026, 15:19 • Новости дня
    Стоимость жилья в Евросоюзе обогнала рост доходов населения за десять лет

    Евростат: Рост цен на жилье в Евросоюзе за 10 лет опередил увеличение доходов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В странах Европейского союза за последнее десятилетие цены на жилую недвижимость росли в среднем быстрее, чем доходы домохозяйств, при этом наибольший разрыв зафиксирован в Португалии, сообщил Евростат.

    Соотношение индексов стоимости недвижимости и доходов европейцев по итогам 2025 года оказалось на 6,8% выше базового уровня 2015 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

    Показатель доступности жилья увеличился в 17 странах Евросоюза и снизился в 10. Самый значительный рост соотношения цен и заработков зафиксирован в Португалии, где он составил 60,8%. Следом идут Нидерланды с показателем 34,3%, Венгрия, Чехия и Испания.

    Наибольшее снижение показателя произошло в Румынии – на 42,8%. Уменьшение разрыва между доходами и ценами на недвижимость также отмечено в Финляндии и Болгарии.

    Статистическое ведомство уточнило, что этот индекс отражает лишь один из аспектов доступности квартир. Дополнительными критериями выступают количество лет дохода, необходимое для покупки недвижимости, и расходы на обслуживание ипотечного кредита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце норма сбережений домохозяйств в еврозоне снизилась до минимума с середины 2023 года.

    В сентябре почти каждый десятый житель Европейского союза остался без возможности поддерживать комфортную температуру в своем доме.

    Летом затраты девелоперов на возведение новых зданий в Евросоюзе увеличились почти наполовину за десятилетие.

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    9 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Рябков: Запад нарастил злонамеренную активность на Балтике

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва наблюдает усиление злонамеренной и провокационной активности западных стран в Балтийском регионе.

    Дипломат обратил внимание на участившиеся недружественные действия западных государств в регионе, передает РИА «Новости». «Наблюдаем рост злонамеренной и провокационной активности Запада на Балтике», – заявил Рябков в ходе онлайн-выступления на круглом столе на площадке ОБСЕ по теме «Милитаризация Европы: что дальше?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о систематических провокациях Североатлантического альянса в приграничных районах.

    В прошлом месяце директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников сообщил о ежедневном наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эскалацией потенциальное размещение дополнительных контингентов альянса в странах Прибалтики.

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    9 ноября 2026, 17:30 • Новости дня
    Кушнер назвал контакты России и Европы условием урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости прямых контактов между Россией и европейскими странами для достижения долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

    По его словам, долгосрочное урегулирование кризиса потребует прямого взаимодействия Москвы и европейских партнеров Вашингтона по вопросам безопасности, пишет ТАСС. «В конечном счете достижение всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования также потребует прямого взаимодействия между Россией и нашими европейскими партнерами по более широким договоренностям в сфере безопасности, которые их затрагивают», – заявил Кушнер.

    Он добавил, что вместе со спецпосланником Вашингтона по миротворческим миссиям Стивом Уиткоффом планирует провести консультации с представителями Евросоюза, НАТО, Украины, Германии, Франции, Британии и Италии. Встречи пройдут перед началом двухдневных трехсторонних переговоров с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби.

    Эти обсуждения станут первыми трехсторонними переговорами с февраля, отметил Кушнер. Цель контактов заключается в том, чтобы свести Москву и Киев вместе для прямого обсуждения послевоенных обеспокоенностей и потенциальных решений, что должно укрепить импульс для перехода к следующему этапу диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении предстоящих переговоров в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал невозможным завершение конфликта без диалога европейских стран с Россией.

    В пятницу Джаред Кушнер допустил расширение формата переговоров за счет европейских союзников США.

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    9 ноября 2026, 17:26 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent впервые с сентября опустилась ниже 93 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировые цены на нефть продемонстрировали падение на 5%, в результате чего стоимость барреля марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже отметки в 93 доллара.

    По состоянию на 17:23 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 5,28% относительно предыдущего закрытия и составила 93,13 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Минутами ранее этот показатель впервые с 1 сентября опустился ниже 93 долларов. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI в то же время подешевели на 4,75% и составили 86,52 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мировые цены на нефть продолжили падение после заявления президента США Дональда Трампа об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    В пятницу стоимость барреля марки Brent поднялась выше 100 долларов из-за возможных угроз безопасности на Ближнем Востоке.

    В среду цены продемонстрировали падение более чем на 4%.

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