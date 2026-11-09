Акция по продаже дешевых донеров в Германии привела к столкновению с полицией

DPA: В Дортмунде 300 человек забросали полицию камнями на открытии закусочной

Tекст: Валерия Городецкая

Причиной большого наплыва посетителей стало снижение цены на донер до одного евро и анонсированный розыгрыш смартфона iPhone. К заведению пришли около 300 человек, нанятая частная охрана не справилась с толпой, и владелец вызвал правоохранителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA. О деталях акции сообщило издание Ruhr Nachrichten.

По прибытии полицейских собравшиеся начали кидать в них камни, пиротехнику, а также стул и электросамокат. В результате был поврежден служебный автомобиль. Правоохранители стянули дополнительные силы и вызвали вертолет для наблюдения за обстановкой с воздуха.

Полиция возбудила несколько уголовных дел по фактам нарушения общественного порядка, порчи имущества и оскорбления представителей власти. Один человек задержан, при обыске у него изъяли пистолет для стрельбы холостыми патронами. Сейчас стражи порядка устанавливают степень ответственности владельца заведения за произошедшее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в немецком Дортмунде мужчина напал на посетителей ресторана.