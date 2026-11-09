Стоимость жилья в Евросоюзе обогнала рост доходов населения за десять лет

Евростат: Рост цен на жилье в Евросоюзе за 10 лет опередил увеличение доходов

Tекст: Валерия Городецкая

Соотношение индексов стоимости недвижимости и доходов европейцев по итогам 2025 года оказалось на 6,8% выше базового уровня 2015 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

Показатель доступности жилья увеличился в 17 странах Евросоюза и снизился в 10. Самый значительный рост соотношения цен и заработков зафиксирован в Португалии, где он составил 60,8%. Следом идут Нидерланды с показателем 34,3%, Венгрия, Чехия и Испания.

Наибольшее снижение показателя произошло в Румынии – на 42,8%. Уменьшение разрыва между доходами и ценами на недвижимость также отмечено в Финляндии и Болгарии.

Статистическое ведомство уточнило, что этот индекс отражает лишь один из аспектов доступности квартир. Дополнительными критериями выступают количество лет дохода, необходимое для покупки недвижимости, и расходы на обслуживание ипотечного кредита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце норма сбережений домохозяйств в еврозоне снизилась до минимума с середины 2023 года.

В сентябре почти каждый десятый житель Европейского союза остался без возможности поддерживать комфортную температуру в своем доме.

Летом затраты девелоперов на возведение новых зданий в Евросоюзе увеличились почти наполовину за десятилетие.