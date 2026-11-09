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    9 ноября 2026, 15:09 • Новости дня

    Актер из фильма «1+1» Омар Си попал под суд за нападение на вокзале в Париже

    AFP: В Париже назначили суд над актером Омаром Си за нападение на вокзале

    Актер из фильма «1+1» Омар Си попал под суд за нападение на вокзале в Париже
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский актер Омар Си предстанет перед судом в Париже по обвинению в агрессии в отношении сотрудников государственной железнодорожной компании на Лионском вокзале.

    Слушания по делу назначены на 30 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Presse. Инцидент произошел в мае 2025 года. Звездного актера подозревают в нападении на сотрудников железнодорожной компании.

    Омар Си известен по главной роли в картине «1+1» (2011), за которую получил престижную премию «Сезар». Он также снялся в ленте «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и фильмах серии «Мир Юрского периода», где исполнил роль дрессировщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году французскому актеру Жерару Депардье предъявили новые обвинения в изнасиловании.

    8 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Политолог Корнилов: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби не подразумевает участие европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. При этом, по его мнению, Франция может надеяться заранее поговорить с украинской стороной, чтобы та с ее идеями пришла на переговоры. Ранее глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ.

    «Видимо, во Франции давно не учили геометрию. Поэтому забыли, как выглядит треугольник, и думают, что при добавлении сторон он все равно останется трехсторонним», – сыронизировал политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт отметил, что пока сложно понять, что именно имел в виду глава французского МИД, говоря об участии европейцев в переговорах в Абу-Даби.

    «Между тем мы слышали позицию российской стороны, в частности – господина Ушакова: глобально Москва не против приезда европейцев в ОАЭ. Но на переговорный трек в данный период времени их никто пускать не планирует», – продолжил аналитик.

    Собеседник допустил, что французы могут надеяться «разжалобить американцев», чтобы их допустили в зал. «Более того, и Украина наверняка будет настаивать на участии Евросоюза», – полагает Корнилов.

    В то же время он оговорился – Киев может проводить встречи с кем хочет и когда хочет. «В конечном счете можно предположить, что Барро надеется приехать в Абу-Даби, поговорить с украинской стороной, а те, в свою очередь, принесут эти мысли на сами переговоры с Россией и США. Но было бы хорошо, если бы МИД Франции пояснил, что именно скрывается за словами главы ведомства», – резюмировал политолог.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – сказал дипломат.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече, а также в каком формате планируется участие.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал депутат.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, диалог состоится за закрытыми дверями и будет посвящен обсуждению вопросов безопасности и гарантиям безопасности.

    Владимир Путин поблагодарил руководство ОАЭ за последовательную помощь в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами.

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    8 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    Глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    Глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    Европейские страны, включая Францию, будут представлены на российско-американо-украинских переговорах в ОАЭ, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTL.

    «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – заявил Барро.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил присутствие представителей европейских стран на встрече по Украине в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь главы государства назвал помощника президента Владимира Мединского руководителем российской делегации на предстоящих переговорах.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 09:04 • Новости дня
    Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
    Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае победы на выборах намерена ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий.

    В случае победы на президентских выборах 2027 года Марин Ле Пен планирует ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий во главе с Каей Каллас. Соратники политика считают работу ведомства неэффективным дублированием дипломатии суверенных государств, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    «Дело в том, что полезность Каллас весьма ограничена, и она дублирует дипломатическую деятельность стран-членов. Никто не признает ее легитимность, в частности ни США, ни Китай», – отметил советник лидера «Национального объединения» Жордана Барделла Шарль-Анри Галлуа.

    Внутри французской партии также назвали европейскую дипломатическую службу пустой тратой денег налогоплательщиков. Ключевой точкой расхождения между Ле Пен и Каллас остается подход к украинскому кризису.

    Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля 2027 года. Опросы общественного мнения называют Ле Пен фаворитом первого тура, однако ее участие может оказаться под вопросом из-за возможного отрицательного решения суда по делу о парламентских ассистентах.

    Кандидат в президенты Франции от партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил о намерении вывести республику из Североатлантического альянса в случае своей победы на выборах.

    В прошлом месяце издание Politico отметило рост шансов лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен на победу в выборах из-за массовых грабежей и беспорядков. Кандидат в президенты Франции назвала присоединение Украины к Европейскому союзу экономическим самоубийством для стран объединения.

    Политик заявила о потере главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен доверия многих европейских правительств.

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    6 ноября 2026, 21:06 • Новости дня
    Умер сыгравший Ленина в 18 фильмах народный артист РСФСР Каюров

    Умер сыгравший Ленина в 18 фильмах народный артист РСФСР Юрий Каюров

    Умер сыгравший Ленина в 18 фильмах народный артист РСФСР Каюров
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народный артист РСФСР, исполнитель роли Ленина актер театра и кино Юрий Каюров скончался на 100-м году жизни.

    «Не стало Юрия Ивановича», – передает ТАСС слова источника в окружении мастера.

    Каюров родился 30 сентября 1927 года в Череповце. В 1952 году он окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, после чего стал актером Саратовского драматического театра имени К. Маркса.

    Также он играл в Воронежском и Куйбышевском драмтеатрах, труппе театра имени Ленсовета в Ленинграде. С 1967 года Каюров был актером академического Малого театра в Москве. Артист исполнил роль Ленина в 18 фильмах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе причиной смерти артиста театра и кино Павла Конька стал внезапный инсульт.

    В конце прошлого года стало известно о смерти от онкологического заболевания народного артиста РСФСР, известного актера и режиссера Всеволода Шиловского.

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    6 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о хранении детской порнографии

    Daily Mail: Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о детской порнографии

    Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о хранении детской порнографии
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники ФБР задержали отца жены британского принца Гарри Меган Маркл в одном из домов престарелых в американском штате Флорида по подозрению в хранении детской порнографии.

    Томаса Маркла-старшего арестовали в связи с делом о предполагаемом хранении незаконных материалов, пишет Daily Mail. По данным газеты, 82-летний мужчина был задержан в штате Флорида.

    В конце октября в отношении Маркла начали расследование из-за архива детской порнографии в его доме на Филиппинах. Ожидалось, что расследование начнут и правоохранительные органы США, к которым обратился сын Маркла.

    Сама Меган Маркл заявила о глубоком потрясении. Она прекратила общение с отцом в 2018 году, когда получила информацию о его преступлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция на Филиппинах начала расследование в отношении Томаса Маркла-старшего по подозрению в хранении архива детской порнографии.

    Позже американского офицера вывезли из Британии до допроса полицией по делу о хранении детской порнографии.

    Британская полиция передала надзорному органу сведения о возможном нарушении со стороны Скотленд-Ярда в связи с обращением по делу отца Меган Маркл.

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    9 ноября 2026, 10:24 • Новости дня
    В ЕС обвинили Россию в разжигании беспорядков во Франции через соцсети

    ЕС обвинил российскую сеть «Операция Overload» в разжигании беспорядков во Франции

    В ЕС обвинили Россию в разжигании беспорядков во Франции через соцсети
    @ Oualid Abdellaoui/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Внутренняя оценка Евросоюза установила, что подконтрольная России сеть использовала беспорядки во Франции, распространяя в соцсетях фейковые посты от имени западных СМИ, пишет Reuters.

    По данным доклада, составленного экспертами по дезинформации дипломатической службы ЕС и охватывающего период с 7 по 21 октября, сеть «Операция Overload» распространяла видео, имитирующие западные СМИ, с ложными утверждениями об изнасилованиях протестующих мигрантами и готовящихся терактах. Документ, с которым ознакомился Reuters, указывает, что цель кампании – представить французские власти слабыми и авторитарными одновременно.

    Отдельная оценка МИД Франции обнаружила, что аккаунты, связанные с Израилем и движением MAGA, также продвигали «враждебные нарративы», увязывая беспорядки с радикальным исламизмом и миграцией. Десять самых просматриваемых постов в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) от пророссийских аккаунтов собрали 2,8 млн просмотров с 16 по 18 октября, тогда как публикации, связанные с движением MAGA, набрали более 49 млн просмотров, а связанные с Израилем – свыше 35 млн.

    МИД России не ответил на запрос о комментарии, а ранее представитель ведомства Мария Захарова отвергала обвинения французского госоргана в распространении дезинформации о выборах 2027 года. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не видел признаков иностранного вмешательства в сами протесты, но отметил факты «иностранного манипулирования информацией». Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и МИД Израиля не ответили на запросы Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Лионе, пытаясь разогнать колонну манифестантов, недовольных ростом цен. На прошлой неделе французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен. В прошлом месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заявила об ожидании обнаружения «руки Кремля» в карманах курточек французских школьников, участвующих в массовых протестах.

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    7 ноября 2026, 12:08 • Новости дня
    Умерла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина
    Умерла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина скончалась, сообщила ее дочь.

    Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина ушла из жизни, сообщила дочь актрисы.

    «Умерла моя мама, рБ Лидия. Прошу молитв Ваших, милые, добрые люди!» – написала Мария Шукшина.

    Артистка появилась на свет 25 сентября 1938 года в Ленинграде.

    В 1964 году окончила ВГИК (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова), мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

    Дебютной работой стала лента «Два капитана» 1955 года, а первую главную роль актриса исполнила в мелодраме «Сверстницы».

    Настоящий успех пришел к Федосеевой-Шукшиной благодаря фильмам ее мужа, режиссера и писателя Василия Шукшина. В лентах «Печки-лавочки» и «Калина красная» она воплотила образы простых и искренних русских женщин.

    После смерти супруга в 1974 году актриса добавила его фамилию к своей.

    В творческом багаже артистки около 100 киноролей, в том числе в исторических картинах «Юность Петра» и «Виват, гардемарины», а также в многочисленных экранизациях произведений классической литературы.

    В 1984 году она стала народной артисткой РСФСР, а в 1998 году была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду семья сообщила о тяжелом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной в реанимации.

    В понедельник Лидия Федосеева-Шукшина находилась на искусственной вентиляции легких.

    Ранее актрису признали неизлечимо больной с присвоением паллиативного статуса.

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    9 ноября 2026, 13:16 • Новости дня
    Сенатор: В беспорядках во Франции виноват Макрон, а не Россия

    Сенатор Джабаров: ЕС и Франция винят Россию в собственных провалах

    Сенатор: В беспорядках во Франции виноват Макрон, а не Россия
    @ Oualid Abdellaoui/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Первопричина французских беспорядков – провалы президента Франции Эммануэля Макрона в миграционной и социальной политике. Стремление ЕС обвинить Москву в контексте протестов является бесплодной попыткой Парижа и Брюсселя переложить вину с больной головы на здоровую, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Попытки ЕС и Парижа обвинить Москву в какой бы то ни было причастности к беспорядкам во Франции больше напоминают стремление европейских властей свалить на других ответственность за собственные внутре- и внешнеполитические провалы», – пояснил сенатор Владимир Джабаров.

    Парламентарий напомнил, что первопричиной недовольства французов являются провальные решения Елисейского дворца и лично президента Франции Эммануэля Макрона в рамках миграционной повестки, а также в социальной политике.

    «Пусть лучше Брюссель и Париж обратят внимание на бревна в своих глазах, чем ищут сучки у других. Судя по всему, у Франции и Евросоюза нет действенного решения проблем, которые сами себе создали. Поэтому они традиционно называют виноватой российскую сторону», – продолжил собеседник.

    Впрочем, допустил сенатор, далеко не все население стран Евросоюза поверит в подобную антироссийскую риторику Парижа и Брюсселя. «Часть европейского общества довольно неплохо разбирается в политике. Эти люди видят реальную картину происходящего в их макрорегионе и трезво оценивают управленческие решения собственных властей», – резюмировал Джабаров.

    Ранее эксперты по дезинформации дипломатической службы ЕС составили доклад по беспорядкам во Франции. В тексте указано, что якобы «тайная российская сеть» «Операция Overload» распространяла видео, имитирующие западные СМИ, с фейками об изнасилованиях мигрантами и готовящихся терактах. В документе указано, что цель кампании – представить французские власти слабыми и авторитарными одновременно, передает Reuters.

    Отдельная оценка МИД Франции обнаружила, что аккаунты, якобы связанные с Израилем и движением MAGA, также продвигали «враждебные нарративы», увязывая беспорядки с радикальным исламизмом и миграцией. Десять самых просматриваемых постов в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) от якобы пророссийских аккаунтов собрали 2,8 млн просмотров с 16 по 18 октября, тогда как публикации, связанные с движением MAGA, набрали более 49 млн просмотров, а связанные с Израилем – свыше 35 млн.

    На прошлой неделе французская полиция применяла слезоточивый газ против протестующих в Лионе, пытаясь разогнать колонну манифестантов, недовольных ростом цен. В целом правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен. Стоит также отметить, что официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заявила об ожидании обнаружения «руки Кремля» в карманах курточек французских школьников, участвующих в массовых протестах.

    Ранее кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявляла о планах в случае победы на выборах 2027 года ликвидировать или кардинально сократить Европейскую внешнеполитическую службу.

    Соратники политика считают работу ведомства неэффективным дублированием дипломатии суверенных государств. «Никто не признает ее легитимность, в частности ни США, ни Китай», – отметил советник лидера «Национального объединения» Жордана Барделла Шарль-Анри Галлуа. Он назвал европейскую дипломатическую службу пустой тратой денег налогоплательщиков.

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    7 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о последних днях матери

    Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о последних днях матери

    Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о последних днях матери
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга поделилась подробностями о последних днях матери, отметив старания врачей.

    Медики регулярно предупреждали о преклонном возрасте актрисы и о том, что возможности организма не безграничны, сообщает РЕН ТВ.

    «Врачи всегда говорили – «возраст». И то, что резервы организма не бесконечны. Они старались, и сама мама старалась», – заявила Ольга.

    Ранее вторая дочь Федосеевой-Шукшиной опубликовала архивные семейные фотографии с участием матери и мужа Василия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила о смерти народной артистки РСФСР.

    В семье назвали причиной смерти сердечную недостаточность.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов и коллеги Федосеевой-Шукшиной выразили соболезнования в связи с ее кончиной.

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    9 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Самый титулованный дзюдоист мира заявил об участии в выборах президента Франции

    Самый титулованный дзюдоист Ринер объявил о выдвижении в президенты Франции

    Самый титулованный дзюдоист мира заявил об участии в выборах президента Франции
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Самый титулованный в истории дзюдоист Тедди Ринер объявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Франции в 2027 году.

    «Я выдвигаю свою кандидатуру, чтобы доказать, что мы можем возродить Францию», – заявил Ринер в интервью газете Le Parisien.

    Главной целью он назвал «объединение французов, преодоление политических разногласий и партийных противоречий». Кампания Ринера пройдет под лозунгом «Франция, которую мы хотим».

    Тедди Ринер является самым титулованным дзюдоистом в мире по количеству олимпийских золотых медалей и побед на чемпионатах мира. У него пять золотых медалей Олимпийских игр и 11 индивидуальных титулов чемпиона мира. Он выступает в весовой категории свыше 100 кг.

    Выборы президента Франции пройдут 18 апреля 2027 года. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет принять в них участие, поскольку занимает этот пост второй срок подряд. Одним из фаворитов на предстоящих выборах является лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу упоминания Украины отсутствовали в предвыборной программе партии «Непокоренная Франция».

    В пятницу кандидат в президенты Франции и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян указал на вред помощи Киеву для ЕС.

    В сентябре Марин Ле Пен назвали фаворитом на выход во второй тур президентских выборов 2027 года.

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    6 ноября 2026, 21:57 • Новости дня
    Медведев напомнил о «цветущем саде» Борреля после поджога школы в Лионе

    Медведев отреагировал на поджог французской школы с людьми внутри

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал поджог школы во французском Лионе, напомнив о словах бывшего главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про Европу как цветущий сад.

    Медведев прокомментировал инцидент во французском Лионе, где злоумышленники подожгли школу с находящимися внутри людьми, передает РИА «Новости». «В Лионе подожгли школу с людьми внутри. Я помню, что один парень по фамилии Боррель из ЕС описывал Европу как цветущий «сад». Хотели бы посетить такой сад?» – написал Медведев на английском языке в социальной сети X.

    Он приложил к публикации видеокадры из Лиона, на которых запечатлен горящий вход в здание и полыхающие рядом мусорные баки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

    Ранее неизвестные подожгли ограду лицея на севере Франции на фоне протестов.

    В пятницу неизвестные попытались поджечь лицей во Франции во время занятий.

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    7 ноября 2026, 20:29 • Новости дня
    Макрону подготовили секретное убежище на случай штурма Елисейского дворца

    The Telegraph: Макрону подготовили убежище на случай штурма Елисейского дворца

    Tекст: Вера Басилая

    Для президента Франции Эммануэля Макрона подготовили секретное убежище в пригороде Парижа на случай штурма Елисейского дворца протестующими, сообщают СМИ.

    В пригороде Парижа подготовлено секретное убежище для эвакуации президента Франции Эмманюэля Макрона на случай штурма Елисейского дворца участниками массовых беспорядков. Об этом со ссылкой на книгу французских журналистов «Новая армия теней» пишет The Telegraph.

    Разработка сценариев экстренного вывоза главы государства и создание укрытия начались после столкновения Макрона с агрессивно настроенными активистами движения «желтых жилетов» в Ле-Пюи-ан-Веле в 2018 году. Официального подтверждения существования такого объекта нет.

    Авторы книги отмечают, что в преддверии президентских выборов 2027 года спецслужбы Франции усилили подготовку к возможным диверсиям, восстаниям и масштабным кибератакам. Разведка страны уже провела моделирование вероятного вмешательства в избирательный процесс.

    Кроме того, столичная полиция отработала алгоритмы действий в условиях нарушения работы систем связи без использования защищенных смартфонов. Руководство страны также рассматривает варианты применения армейского спецназа для обороны здания парламента и других ключевых государственных учреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство внутренних дел Франции сообщило о задержании 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

    Во вторник учащиеся французских вузов вопреки судебному запрету вышли на протестную акцию возле парижского Пантеона.

    В тот же день студенческие акции привели к перебоям в работе примерно трети высших учебных заведений Парижа.

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    8 ноября 2026, 13:07 • Новости дня
    Захарова: Макрон построил секретный бункер для защиты от собственных граждан

    Мария Захарова объяснила появление секретного бункера у президента Франции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тайный бункер президента Франции Эммануэля Макрона предназначен для защиты от собственного народа, а не от внешних угроз.

    Тайный бункер понадобился президенту Франции Эммануэлю Макрону не для укрытия от внешней опасности, а для спасения от недовольных жителей страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС со ссылкой на газету «Комсомольская правда».

    «Думаю, бункер построили не в связи с внешней угрозой, а для защиты от своих собственных граждан», – заявила она.

    Ранее издание The Telegraph опубликовало данные о наличии у Макрона тайного бункера за пределами Парижа. Британская газета сослалась на книгу журналистов Пьера Гастино, Антуана Изамбара и Франка Рено «Новая армия теней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Франции Эммануэль Макрон получил в распоряжение тайный бункер под Парижем для эвакуации на случай захвата Елисейского дворца протестующими.

    Французские правоохранительные органы попытались разогнать колонну недовольных ростом цен манифестантов с помощью спецсредств.

    Ранее участники протестов на юго-востоке Франции сожгли чучело главы государства.

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    6 ноября 2026, 23:00 • Новости дня
    Турция запретила французскому судну вести исследования

    МИД Турции заявил о попытке французского судна изучать шельф без разрешения

    Tекст: Антон Антонов

    Судно под французским флагом попыталось без разрешения Анкары провести морские научные исследования на турецком континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье, заявил МИД Турции.

    В Анкаре сообщили, что судно под французским флагом намеревалось провести морские научные исследования, связанные с прокладкой кабеля, не получив необходимого разрешения Турции на работы в пределах ее континентального шельфа в Восточном Средиземноморье, внешние границы которого Анкара официально представила ООН 18 марта 2020 года, передает РИА «Новости».

    «Наша решимость защищать суверенные права, вытекающие из международного права, остается непоколебимой», – говорится в заявлении МИД Турции.

    Турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило, что навигационные предупреждения, опубликованные Грецией и администрацией греков-киприотов для обеспечения деятельности судна, были отменены Анкарой.

    В министерстве добавили, что процедура согласования с Турцией работ на участке маршрута судна, проходящем в пределах турецкого континентального шельфа, еще не завершена, а проведение такой деятельности без одобрения Анкары противоречит сложившимся нормам международного морского права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция и различные силы в Ливии утвердили соглашение о переделе Восточного Средиземноморья и его газоносного шельфа.

    В среду Министерство иностранных дел Турции подтвердило неизменность позиции Анкары и ее готовность отстаивать интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

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    6 ноября 2026, 19:33 • Новости дня
    Долина пообещала направить выигранные в суде против «Бургер Кинга» деньги на СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народная артистка России Лариса Долина планирует взыскать компенсацию с сети «Бургер Кинг» за незаконное использование ее имени в коммерческих целях, намереваясь передать полученные средства на нужды спецоперации.

    Юридическая служба певицы готовит официальную досудебную претензию к компании «Бургер Рус», управляющей сетью. По словам юристов, артистка никогда не сотрудничала с компанией и не разрешала использовать свой образ или зарегистрированный товарный знак «Лариса Долина», передает ТАСС.

    «В случае отказа мы инициируем судебный процесс, в рамках которого сумма требований будет увеличена, а также направим заявления в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роскомнадзор для наложения на компанию максимальных административных штрафов», – подчеркнули представители певицы.

    Недовольство Долиной вызвано объявлением об ограничении обслуживания и прекращении доставки ресторана по адресу дома в Хамовниках, где жила артистка, что юристы назвали «спланированной, циничной провокацией» и попыткой выставить ее «источником бытовых неудобств для ее соседей». Взысканные деньги Долина обещает направить на нужды участников спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце осужденные за мошенничество с квартирой Ларисы Долиной обжаловали иск певицы на сумму более 114 млн рублей.

    В сентябре суд взыскал эту сумму с фигурантов дела. В июле получивший семь лет колонии участник обмана отправился в зону специальной военной операции.

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