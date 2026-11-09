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    9 ноября 2026, 14:48 • Новости дня

    Путин похвалил организацию работы компании «Сибур»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым дал высокую оценку организации работы нефтехимической компании «Сибур».

    Глава Татарстана Рустам Минниханов доложил о стабильной ситуации в нефтехимических компаниях региона и выполнении инвестиционных планов предприятием «Сибур», передает ТАСС.

    «Хорошо, молодцы, там хорошо организована работа», – ответил Путин.

    Минниханов также сообщил о нормальном положении дел с нефтедобычей в Татарстане. Отвечая на вопрос президента об увеличении доли несырьевого экспорта, Минниханов пояснил, что в настоящий момент республика перерабатывает около 24 млн тонн нефти, развивая дальнейший передел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин заявил о расчете на сохранение Татарстаном лидерских позиций по многим направлениям развития.

    Владимир Путин пообещал разобраться с низкими закупочными ценами на зерно.

    9 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России

    Премьер-министр Норвегии Стере заявил об отсутствии изоляции России

    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России
    @ Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал коллег из европейских стран признать тот факт, что Россия не находится в международной изоляции.

    Норвежский премьер-министр отметил, что единственный голос, доносящийся до Москвы, исходит из Вашингтона. Таким образом политик прокомментировал критику со стороны европейских коллег из-за открытия прямого канала диалога с властями России, передает РИА «Новости».

    «Давайте признаем. Он не изолирован», – заявил Стере в интервью изданию Politico.

    Телефонный разговор Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской сторон. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила недовольство тем, что политики не согласовали эту беседу с другими странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о невозможности завершения конфликта на Украине без проведения переговоров между европейскими странами и Россией.

    Телефонный разговор политиков с президентом Владимиром Путиным обострил разногласия среди стран Европы по вопросу урегулирования конфликта.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал эту беседу противоречащей курсу Евросоюза на затягивание украинского конфликта.

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    9 ноября 2026, 07:56 • Новости дня
    Стере назвал иллюзией завершение конфликта без диалога с Россией

    Politico: Стёре заявил о необходимости переговоров Европы с Россией

    Стере назвал иллюзией завершение конфликта без диалога с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что конфликт на Украине не удастся завершить без проведения переговоров между европейскими странами и Россией.

    Для успешного урегулирования украинского конфликта европейским государствам следует начать переговорный процесс с Россией, сказал Стере в интервью Politico, передает ТАСС.

    «Мы живем месяц за месяцем и думаем, что эта война закончится, если Европа не будет вести переговоры с Москвой. Но это иллюзия», – заявил норвежский премьер.

    Глава норвежского правительства дал такой комментарий в связи со своим недавним телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в преддверии новых переговоров в Абу-Даби.

    Стере подчеркнул, что возглавить диалог Европы с Москвой должна «евротройка», состоящая из Британии, Франции и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    В пятницу Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку к этому мероприятию в ОАЭ.

    В прошлом месяце президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по своей инициативе провели телефонный разговор с главой российского государства для обсуждения украинского конфликта.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
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    9 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и Си в Китае

    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    Американский лидер планирует обсудить денуклеаризацию на трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Ну, я собираюсь поехать в Китай... и одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и председателем Си», – сказал Трамп журналистам.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о совместной работе Москвы, Пекина и Вашингтона по организации встречи лидеров государств на саммите АТЭС. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. На прошлой неделе он допустил возможность общения Путина и Трампа в Шэньчжэне.

    Политолог Панарин назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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    9 ноября 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина

    Политолог Данилин: Провал попыток изоляции России – результат стратегии Путина

    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Провал изоляции России стал результатом стратегии президента Владимира Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. Впрочем, Европа не оставит своих планов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее в Европе заговорили о провале изоляции России.

    «Евросоюз и мейнстримные СМИ в США начали признавать очевидное: ни о какой изоляции России не может идти и речи. И однозначное тому подтверждение – постоянные контакты президента Владимира Путина с мировыми лидерами», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, об этом свидетельствуют и проводимые в нашей стране масштабные политические и светские мероприятия, которые посещает «огромное число делегаций различных государств».

    Эксперт подчеркнул: отсутствие изоляции России стало результатом верной стратегии Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. При этом внешнеполитические успехи Москвы затрагивают многие сферы, напомнил спикер.

    В связи с этим он указал на решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России для возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    «Таким образом, европейские чиновники и прочие русофобы различного сорта, пытавшиеся уверить себя, что Россия якобы находится в изоляции, признаются миру, что это был не более чем самообман», – детализировал политолог. Впрочем, уточнил собеседник, Москве и ее партнерам не стоит обольщаться по поводу якобы отрезвления европейских «коллег».

    «Признания в провале изоляции России были сделаны на фоне подготовки к новому раунду переговоров в Абу-Даби и обсуждения потенциальной встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Мне это не кажется простым совпадением. Думаю, «явка Европы с повинной» связана лишь с нежеланием Брюсселя оказаться вне контекста главной мировой повестки», – обратил внимание спикер.

    «Наши противники не откажутся от попыток добиваться изоляции России. А нынешние внешнеполитические успехи Москвы, саммиты на высшем уровне и приглашение нашей страны на саммит G20 Брюссель и его заокеанские партнеры воспринимают как личное поражение», – подчеркнул Данилин.

    Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал своих европейских коллег отказаться от попыток изоляции России. В интервью изданию Politico он напомнил про свой состоявшийся телефонный разговор с Путина с участием президента Финляндии Александра Стубба.

    90-минутная беседа трех политиков ошеломила и огорчила некоторых соседей, таких как Дания и Латвия. Стере же выступил в защиту работы прямого канала связи с Кремлем. «Давайте признаем: он не изолирован», – подчеркнул норвежский премьер.

    Общественное восприятие России в Финляндии изменилось в позитивную сторону, указал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, ранее контакты с российской стороной преподносились с негативной коннотацией, но разговор Путина со Стуббом одобрили 75% финнов.

    Действия Трампа по ослаблению санкций против России и заключению деловых сделок с Путиным подрывают усилия по изоляции российской экономики, заявил вице-президент Института Брукингса Бен Харрис в беседе с CNN.

    По его словам, в 2022 году в США существовало твердое убеждение в необходимости полного отказа от российской нефти со стороны правительства и промышленности. Однако сейчас Трамп не видит смысла в санкциях и не рассматривает их как способ урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул Харрис.

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    9 ноября 2026, 10:36 • Новости дня
    Путин призвал укреплять безопасность и суверенитет стран СНГ
    Путин призвал укреплять безопасность и суверенитет стран СНГ
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин указал на важность максимального использования аналитического потенциала советов безопасности стран СНГ для обеспечения стабильности Содружества.

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам 14-й встречи секретарей советов безопасности стран – участниц СНГ, сообщается на сайте Кремля.

    «Сегодня – в условиях непростой геополитической обстановки и обострения конфликтов в ряде регионов мира – важно максимально использовать серьезный аналитический, прогнозный потенциал ваших структур для укрепления безопасности и суверенитета государств СНГ, обеспечения стабильности на всем пространстве Содружества», – подчеркнул Путин.

    Российский лидер призвал объективно оценивать происходящие процессы и активно развивать взаимодействие для решения общих задач. По его словам, участникам предстоит обсудить приоритетные меры для эффективной защиты граждан государств от внешних и внутренних угроз.

    Ранее президент России Владимир Путин указал на высокую интенсивность гуманитарных обменов между государствами Содружества.

    Также Владимир Путин отметил высокую эффективность встреч руководителей органов безопасности стран СНГ.

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    9 ноября 2026, 06:20 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности ко встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не станет уклоняться от возможности проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях декабрьского саммита Группы двадцати (G20) в Майами.

    «В политике приходится разговаривать и с теми людьми, у которых совершенно иное мнение, чем у вас», – заявил Мерц, слова которого передает ТАСС со ссылкой на Westfalenpost.

    Отвечая на вопрос о возможных переговорах с российским президентом, канцлер ФРГ отметил, что «это не исключено».

    «Если он [Путин] там будет, я не стану уклоняться от возможности побеседовать», – добавил Мерц.

    В этом году в «двадцатке» председательствуют США. Финалом мероприятий по линии этого объединения станет саммит, который пройдет 14–15 декабря в Майами (штат Флорида).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами относительно поездки Владимира Путина на саммит G20.

    В среду канцлер Германии Мерц потребовал пригласить на саммит Владимира Зеленского в случае участия российского лидера.

    При этом премьер Британии заявил, что Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году.

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    9 ноября 2026, 07:26 • Новости дня
    Стубб и Стёре месяцами втайне обсуждали звонок Путину

    Politico: Стубб и Стёре месяцами скрывали подготовку к звонку Путину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на протяжении нескольких месяцев тайно обсуждали возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Политики посчитали недопустимым оставлять право прямого диалога с Москвой исключительно за США и решили возобновить контакты в преддверии новых переговоров в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Инициатива расколола трансатлантический альянс. Стубб и Стёре подверглись критике со стороны европейских лидеров и высокопоставленных дипломатов за ненадлежащую координацию действий с союзниками.

    Телефонный разговор состоялся 27 октября по просьбе Хельсинки и Осло. Стороны обсудили ситуацию на Украине, а также безопасность на Балтике и Севере Европы. Кроме того, собеседники приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в первой половине ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее замглавы МИД Александр Грушко назвал разговор лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России противоречащим курсу Евросоюза на затягивание конфликта на Украине.

    Также Стубб охарактеризовал беседу с Владимиром Путиным как поворотный момент.

    Кроме того, российский лидер сообщил о проведении телефонного разговора по инициативе Хельсинки и Осло.

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    9 ноября 2026, 05:52 • Новости дня
    Финский политик заявил об улучшении отношения финнов к России

    Финский политик Мема: Отношение финнов к России изменилось в лучшую сторону

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Общественное восприятие России в Финляндии изменилось в позитивную сторону, об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Ранее возможные контакты с российской стороной преподносились с негативной коннотацией, то телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Финляндии Александером Стуббом назвали «дипломатической победой», которую одобрили 75% финнов, заявил Мема британскому журналисту Алексу Христофору, передает ТАСС.

    «Я искренне верю, что в общественном мнении произошел сдвиг», – сказал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил отправлять европейских политиков в психиатрическую клинику для лечения от русофобии.

     Замглавы МИД Александр Грушко заявил о противоречии телефонного разговора Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с Путиным курсу Евросоюза на затягивание конфликта на Украине.

    В прошлом месяце президент Финляндии Александр Стубб назвал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным поворотным моментом.

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    9 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков предрек всеобщее внимание к встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Песков назвал неизбежным внимание мира к встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Планирующаяся на саммите АТЭС встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина привлечет всеобщее внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Встреча в любом случае будет интересная, действительно. И конечно же, она будет притягивать к себе внимание всех в мире», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи президентов России, США и председателя КНР.

    Во вторник представитель Кремля сообщил об обмене сигналами для подготовки трехсторонних переговоров на саммите АТЭС.

    Политолог Игорь Панарин рассказал о попытках западных игроков помешать диалогу руководителей государств.

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    9 ноября 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин пообещал разобраться с низкими ценами на закупку зерна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым заявил, что власти будут разбираться с низкими закупочными ценами на зерно.

    Глава государства отреагировал на сообщение Минниханова о хороших показателях уборки урожая, которые омрачаются вопросами по стоимости зерна, передает ТАСС.

    «Так как логистика закрыта, цена зерна пока низкая, конечно, это беспокоит», – отметил Минниханов.

    «С этим будем разбираться вместе», – ответил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин заявил о первом месте России в мире по объемам экспорта зерна.

    В сентябре глава государства сообщил о планах обсудить дополнительные меры помощи отечественным аграриям.

    В прошлом году Путин подчеркнул снижение темпов сельхозпроизводства в Ростовской области из-за потерь урожая.

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    9 ноября 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Богомолова

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин освободил Кирилла Богомолова от должности заместителя руководителя Россотрудничества.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    «Освободить Богомолова Кирилла Сергеевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», – говорится в указе главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин официально утвердил Наталию Киселеву в должности заместителя руководителя Россотрудничества.

    В том же месяце Путин утвердил кандидатуру Константина Колпакова на пост заместителя руководителя Россотрудничества.

    В июне глава государства утвердил назначение Алексея Клещева замглавы Россотрудничества.

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    9 ноября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин встретился с главой Татарстана Миннихановым

    Путин провел рабочую встречу с главой Татарстана Миннихановым в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым для обсуждения положения дел в республике.

    Президент России провел рабочую встречу с руководителем Татарстана для обсуждения текущего положения дел в регионе, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на встрече планировался серьезный разговор по вопросам развития республики. В Кремле подчеркнули важность Татарстана, назвав регион одним из важнейших субъектов страны с высоким экономическим, промышленным и социальным потенциалом.

    Путин и Минниханов регулярно проводят подобные беседы. Предыдущая встреча состоялась в июне, когда Казань принимала саммит Россия – АСЕАН. Российский лидер высоко оценил уровень организации этого мероприятия и назвал Татарстан одним из лидеров технологического развития государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минниханов обсудил с индонезийскими партнерами установление прямого авиасообщения.

    Летом глава Татарстана сообщил о превышении объема торговли региона с Китаем отметки в 3 млрд долларов.

    Напомним, Минниханов пообещал Путину решить проблему нехватки врачей.

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    9 ноября 2026, 13:32 • Новости дня
    Эрдоган заявил о намерении продолжить обсуждение темы Украины с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

    «Мы многократно обсуждали эти вопросы с господином Путиным и будем обсуждать их и впредь. Как известно, на прошлой неделе мы разговаривали с господином Зеленским, и будем разговаривать и дальше», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

    При этом политик конкретные сроки возможных контактов уточнять не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Эрдоган решил обсудить с кабинетом министров переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

    В субботу глава турецкого государства заявил о намерении Анкары вносить вклад в разрешение кризиса.

    В четверг турецкий лидер выразил желание в ближайшее время провести переговоры с Путиным.

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    9 ноября 2026, 14:18 • Новости дня
    Путин выразил надежду на сохранение лидерских позиций Татарстана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым заявил, что рассчитывает на сохранение республикой лидерских позиций по многим направлениям развития.

    «Нормально у вас все, обстановка хорошая. Надеюсь, что Татарстан будет удерживать завоеванные лидерские позиции по очень многим направлениям», – приводит слова Путина ТАСС.

    В ответ на слова Минниханова, что у региона нет иного пути и что Татарстан является крупнейшим потребителем электроэнергии, президент отметил, что рост потребности свидетельствует о развитии экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым для обсуждения положения дел в республике.

    Летом Владимир Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического и промышленного развития России.

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    9 ноября 2026, 15:18 • Новости дня
    Путин поприветствовал Минниханова на татарском языке

    Путин и глава Татарстана Минниханов обменялись приветствиями на татарском языке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов обменялись традиционным приветствием «исэнмесез» перед началом рабочей встречи.

    Российский лидер в понедельник провел встречу с главой республики, передает РИА «Новости». «Исэнмесез», – сказал президент.

    Тем же приветствием ответил Минниханов, после чего они обменялись крепким рукопожатием.

    Слово «исэнмесез» обозначает приветствие на татарском языке, которое переводится как «здравствуйте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым пообещал разобраться с низкими закупочными ценами на зерно.

    Президент России заявил о расчете на сохранение республикой лидерских позиций по многим направлениям развития.

    Глава государства дал высокую оценку организации работы нефтехимической компании «Сибур».

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