При взрыве на металлургическом заводе в Турции погибли люди

Инцидент произошел на предприятии HABAS Demir-Celik в провинции Измир, точное число жертв и раненых пока не установлено, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.
Взрыв произошел в печи цеха по заправке углекислым газом. После этого на территории металлургического комбината возник пожар.
К месту происшествия оперативно направлены пожарные расчеты и бригады скорой помощи для тушения огня и спасения людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце три человека погибли при взрыве на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак.
Летом двое рабочих пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в турецкой провинции Самсун.
В начале года взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите.