NTV: При взрыве на металлургическом заводе в Турции погибли люди

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел на предприятии HABAS Demir-Celik в провинции Измир, точное число жертв и раненых пока не установлено, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Взрыв произошел в печи цеха по заправке углекислым газом. После этого на территории металлургического комбината возник пожар.

К месту происшествия оперативно направлены пожарные расчеты и бригады скорой помощи для тушения огня и спасения людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце три человека погибли при взрыве на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак.

Летом двое рабочих пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в турецкой провинции Самсун.

В начале года взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите.