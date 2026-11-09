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    9 ноября 2026, 14:09 • Новости дня

    При взрыве на металлургическом заводе в Турции погибли люди

    NTV: При взрыве на металлургическом заводе в Турции погибли люди

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При детонации в городе Алиага на западе Турции на территории металлургического комбината погибли несколько человек, также есть пострадавшие, сообщили местные телеканалы.

    Инцидент произошел на предприятии HABAS Demir-Celik в провинции Измир, точное число жертв и раненых пока не установлено, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

    Взрыв произошел в печи цеха по заправке углекислым газом. После этого на территории металлургического комбината возник пожар.

    К месту происшествия оперативно направлены пожарные расчеты и бригады скорой помощи для тушения огня и спасения людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце три человека погибли при взрыве на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак.

    Летом двое рабочих пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в турецкой провинции Самсун.

    В начале года взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите.

    7 ноября 2026, 14:37 • Новости дня
    Поставки трубопроводного газа в Турцию выросли в четыре раза

    В начале ноября поставки российского газа в Турцию выросли почти в четыре раза

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне рекордного отбора сырья из подземных хранилищ в Европе объемы поставок российского трубопроводного газа турецким потребителям в начале ноября увеличились почти в четыре раза.

    За первые пять дней ноября объем газа, поставленного потребителям в Турции, почти в четыре раза превысил значения за аналогичные периоды октября и сентября, сообщает «Газпром».

    Совокупные поставки компании в республику за октябрь выросли по отношению к сентябрю на 78%. При этом увеличение показателей происходит на фоне недавних заявлений Турции о сокращении закупок российского газа.

    Одновременно в Европе из-за похолодания продолжается серия антирекордных отборов сырья из подземных хранилищ. 5 ноября был зафиксирован новый исторический максимум для этой даты, причем поднятый объем оказался на 34% выше предыдущего суточного рекорда, уточнили в корпорации со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу объем отобранного европейскими странами газа из подземных хранилищ с начала отопительного сезона превысил 2 млрд кубометров.

    В четверг темпы расхода европейских запасов в два раза обогнали средние показатели за последние пять лет.

    Во вторник страны Европы установили рекорды по отбору сырья в начале отопительного сезона.

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    6 ноября 2026, 23:00 • Новости дня
    Турция запретила французскому судну вести исследования

    МИД Турции заявил о попытке французского судна изучать шельф без разрешения

    Tекст: Антон Антонов

    Судно под французским флагом попыталось без разрешения Анкары провести морские научные исследования на турецком континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье, заявил МИД Турции.

    В Анкаре сообщили, что судно под французским флагом намеревалось провести морские научные исследования, связанные с прокладкой кабеля, не получив необходимого разрешения Турции на работы в пределах ее континентального шельфа в Восточном Средиземноморье, внешние границы которого Анкара официально представила ООН 18 марта 2020 года, передает РИА «Новости».

    «Наша решимость защищать суверенные права, вытекающие из международного права, остается непоколебимой», – говорится в заявлении МИД Турции.

    Турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило, что навигационные предупреждения, опубликованные Грецией и администрацией греков-киприотов для обеспечения деятельности судна, были отменены Анкарой.

    В министерстве добавили, что процедура согласования с Турцией работ на участке маршрута судна, проходящем в пределах турецкого континентального шельфа, еще не завершена, а проведение такой деятельности без одобрения Анкары противоречит сложившимся нормам международного морского права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция и различные силы в Ливии утвердили соглашение о переделе Восточного Средиземноморья и его газоносного шельфа.

    В среду Министерство иностранных дел Турции подтвердило неизменность позиции Анкары и ее готовность отстаивать интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

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    7 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    Греция поддержала исследования французского судна вопреки протесту Турции

    Tекст: Антон Антонов

    Французское судно VB Abeille Marengo проведет исследования морского дна у берегов Греции и Кипра, заявили греческие дипломатические источники.

    Указывается, что VB Abeille Marengo будет заниматься изучением морского дна в греческих и кипрских территориальных водах и на континентальном шельфе Греции и Кипра в полном соответствии с международным морским правом, несмотря на противодействие Турции, передает ТАСС со ссылкой на ANA-MPA.

    Греческие дипломатические источники, комментируя недавнее заявление МИД Турции, уточнили, что «работа французского исследовательского судна VB Abeille Marengo будет проводиться в соответствии с оперативным планом компании».

    Те же источники подчеркнули, что международное морское право, регулирующее подобные исследования, «ясно и не допускает различных толкований».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД Турции заявил о попытке судна под французским флагом без разрешения Анкары провести морские научные исследования на турецком континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье.

    В министерстве добавили, что процедура согласования с Турцией работ на участке маршрута судна, проходящем в пределах турецкого континентального шельфа, еще не завершена, а проведение такой деятельности без одобрения Анкары противоречит сложившимся нормам международного морского права.

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    7 ноября 2026, 17:25 • Новости дня
    Посольство связалось с властями Турции из-за задержания 34 россиянок
    Посольство связалось с властями Турции из-за задержания 34 россиянок
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российская дипмиссия в Турции взаимодействует с компетентными органами и гражданками для урегулирования ситуации с задержанными в Анкаре россиянками, сообщили в пресс-службе посольства.

    «В дополнение к ранее переданной информации о 34 задержанных в Анкаре россиянках посольство поддерживает взаимодействие как с турецкими компетентными органами, так и с нашими гражданками в интересах оперативного урегулирования ситуации», – заявили в пресс-службе посольства, передает РИА «Новости».

    Более 30 россиянок задержали в Анкаре по обвинению в нарушении морали и общественного порядка. Они находятся в депортационном центре «Акюрт», с ними работает адвокат. Дипмиссия приняла меры для консульского доступа к задержанным.

    После судебного процесса задержанных иностранок планируется депортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкий адвокат Шейма Бозтепе призвала установить возможных организаторов схемы вовлечения задержанных россиянок в противоправную деятельность.

    В четверг консульские сотрудники добились личной встречи с гражданками России в Турции.

    В среду стало известно о работе задержанных в Анкаре россиянок танцовщицами в ночных клубах.

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    6 ноября 2026, 21:26 • Новости дня
    Замглавы МИД Турции провел закрытые переговоры с послом России

    Замглавы МИД Турции провел закрытую встречу с российским послом Вершининым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел Турции Муса Кулаклыкая провел закрытые переговоры с послом России в Анкаре Сергеем Вершининым, сообщил турецкий МИД.

    «Заместитель министра, посол Муса Кулаклыкая, принял посла Российской Федерации в Анкаре Сергея Вершинина», – приводит РИА «Новости» сообщение турецкого внешнеполитического ведомства.

    МИД Турции не раскрыл повестку встречи и не сообщил подробностей переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании в ближайшее время провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения украинского кризиса.

    Летом Эрдоган высоко оценил позицию российского руководства относительно дипломатического урегулирования конфликта.

    Турция подтвердила намерение предоставить площадку для проведения дальнейших контактов по разрешению кризиса на Украине.

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    8 ноября 2026, 20:29 • Новости дня
    Эрдоган посетил Шушинскую крепость в Азербайджане

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посетил Шушинскую крепость.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье прибыл с официальным визитом в Азербайджан по случаю дня победы над Арменией, сообщает Anadolu.

    Самолет с главой турецкого государства приземлился в Международном аэропорту Физули. В городе Шуше состоялась церемония официальной встречи турецкого лидера, прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

    Лидеры провели переговоры в формате тет-а-тет, после чего выступили с совместной пресс-конференцией, а по ее завершении посетили Шушинскую крепость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Эрдоган прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе. На встрече с турецким коллегой Алиев заявил о нерушимости братских отношений между странами. Он также выразил надежду на достижение конкретных результатов в процессе нормализации отношений с Арменией.

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    7 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Эрдоган заявил о готовности продолжить работу по урегулированию на Украине

    Эрдоган заявил о готовности Турции помогать урегулированию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом заявил о намерении Анкары и дальше вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом в субботу. Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные события, передает РИА «Новости».

    «Президент Эрдоган заявил, что турецкая сторона будет и впредь вносить вклад в работу по этому вопросу, а также подчеркнул важность расширения контактов как с Украиной, так и с Россией», – сообщила канцелярия турецкого лидера.

    Также президент Турции выразил надежду на то, что активизация дипломатических усилий по прекращению конфликта принесет положительные результаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Эрдоган заявил о желании в ближайшее время провести переговоры с президентом Владимиром Путиным для обсуждения украинского кризиса.

    В сентябре источник в турецком правительстве сообщил о возможности обсуждения инициатив по возобновлению переговоров по урегулированию конфликта на Украине на встрече Эрдогана с Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

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    8 ноября 2026, 14:17 • Новости дня
    Эрдоган приехал на празднование победы Азербайджана в войне с Арменией

    Эрдоган посетил Азербайджан в годовщину победы в Карабахе

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные шестой годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе, что указывает на потенциальное смягчение недавней напряженности между союзниками.

    Эрдоган примет участие в празднованиях по случаю победы Азербайджана в 44-дневной войне с Арменией, пишет Bloomberg.

    Как отмечает издание, визит президента Турции проходит на фоне недавнего обострения отношений между Анкарой и Баку, несмотря на их давнее политическое, военное и стратегическое партнерство. Напряженность между странами вспыхнула в сентябре из-за запрета на ношение исламских платков в азербайджанских школах.

    Кроме того, трения вызвали тесные связи Баку с Израилем, а также отсутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева на октябрьском саммите региональных лидеров в Анкаре, куда он вместо себя отправил министра иностранных дел.

    Сообщается, что в ходе визита в Карабахский регион Эрдоган должен встретиться с Алиевым для переговоров о двустороннем сотрудничестве, а также о региональных и глобальных событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал победу страны в 44-дневной войне в Карабахе символом восстановления территориальной целостности государства. В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине. В четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения украинского кризиса.

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    8 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Алиев заявил о нерушимости союза Азербайджана и Турции

    Алиев: Азербайджано-турецкое единство невозможно пошатнуть

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше заявил о нерушимости братских отношений между странами.

    «Те, кто хочет пошатнуть их, никогда не добьются желаемого. Мы никому не позволим встать между нами или бросить тень на наше единство ради своих личных интересов», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    В последние месяцы между Анкарой и Баку возникли разногласия. В сентябре Азербайджан изменил правила внешнего вида для школьников, запретив одежду, не соответствующую единому стандарту и светскому характеру образования. Хотя хиджаб прямо не упоминался, новые требования затронули и его ношение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе.

    Советник турецкого лидера Октай Сарал покинул свой пост после критики новых правил внешнего вида для азербайджанских школьников.

    В том же месяце Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск семерых граждан Турции по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти в стране.

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    7 ноября 2026, 20:59 • Новости дня
    Гол Батракова помог «Галатасараю» обыграть «Амед» в чемпионате Турции

    «Галатасарай» обыграл «Амед» со счетом 4:3 благодаря голу россиянина Батракова

    Tекст: Мария Иванова

    Футболисты стамбульского «Галатасарая» одержали победу над «Амедом» в 11-м туре чемпионата Турции благодаря результативным действиям российского полузащитника Алексея Батракова.

    Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля, передает ТАСС.

    В составе победителей мячи забили Рафаэл Леау, Барыш Йылмаз и российский полузащитник Алексей Батраков, который поразил ворота соперника на 59-й минуте. В конце первого тайма вратарь «Амеда» Альбан Ляфон забил гол в свои ворота после удара Батракова. Россиянина заменили на 83-й минуте.

    Российский футболист отличился во втором матче подряд. В прошлом туре Батраков отметился голом в гостевой встрече с «Коньяспором». Всего в текущем сезоне чемпионата Турции игрок забил два мяча и отдал три голевые передачи в девяти играх.

    По итогам тура «Галатасарай» с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Амед» с 23 очками располагается на второй строчке. В следующем матче 21 ноября стамбульский клуб примет «Самсунспор».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков попали в окончательную заявку сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.

    В четверг Батраков вошел в число претендентов на звание лучшего футболиста четвертого тура Лиги чемпионов.

    В среду российского полузащитника признали лучшим игроком матча Лиги чемпионов против немецкого «Штутгарта».

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    8 ноября 2026, 14:57 • Новости дня
    Эрдоган решил обсудить с кабмином переговорный процесс по Украине

    В Турции анонсировали обсуждение кабмином ситуации вокруг Украины и Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обсудит с кабинетом министров переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине и ситуацию вокруг Ирана.

    Турецкий лидер планирует рассмотреть на заседании правительства шаги по разрешению кризиса на Украине и снижению напряженности между Вашингтоном и Тегераном, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

    «Анкара внимательно следит за продолжающимися контактами между Ираном и США, безусловно, в повестку заседания также войдет переговорный процесс вокруг Украины», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине.

    Источник в турецком правительстве сообщил о возможном обсуждении возобновления переговоров на встрече турецкого лидера с президентом США Дональдом Трампом.

    В правительстве Турции заявили о согласовании с Вашингтоном посреднических шагов по разрешению украинского кризиса.

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    8 ноября 2026, 20:15 • Новости дня
    Турция приступила к передаче Ираку военной базы Башика

    Анкара и Багдад договорились о передаче иракским властям военной базы Башика

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Турции приступят к постепенной передаче иракскому правительству военного комплекса Башика-Зиликан на севере Ирака в рамках договоренностей по борьбе с Рабочей партией Курдистана.

    Анкара и Багдад активизируют совместный контроль за прекращением присутствия в иракском Синджаре запрещенной в обеих странах Рабочей партии Курдистана (РПК), передает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление двух государств.

    «Турецкая сторона заявляет, что приступит к выполнению необходимых шагов по постепенной передаче комплекса Башика-Зиликан федеральному правительству Ирака в соответствии с договоренностью, достигнутой на уровне лидеров», – отмечается в документе, опубликованном администрацией президента Турции.

    Нынешний документ развивает договоренности, достигнутые в сентябре на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Ирака Али аз-Зейди. Лидеры договорились обеспечить восстановление полного государственного контроля над Синджаром и прекратить присутствие незаконных иностранных вооруженных формирований. Передача комплекса была увязана с прогрессом иракских властей в реализации этих мер.

    Военная база Башика расположена к северо-востоку от Мосула. Турция разместила там свои силы в декабре 2015 года для подготовки местных подразделений, участвовавших в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), что вызвало резкие возражения Багдада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Турции приняли решение передать Ираку военную базу Башика.

    Международная коалиция во главе с США передала иракским вооруженным силам все военные базы на территории страны.

    Анкара решила передать Багдаду контроль над северной военной базой по итогам встречи лидеров двух государств.

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    7 ноября 2026, 23:58 • Новости дня
    Девять человек погибли в ДТП на юго-востоке Турции

    Девять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в провинции Ван на юго-востоке Турции погибли девять человек и пятеро пострадали, сообщил губернатор региона Озан Балджи.

    Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу на трассе Ван – Озальп вскоре после дождя, передает ТАСС.

    «По предварительным данным, в аварии погибли девять наших граждан, из которых пятеро – женщины. Еще пять человек получили травмы и были госпитализированы», – заявил Балджи.

    В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России в Анкаре сообщило об отсутствии российских граждан среди пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в турецкой провинции Конья. В результате опрокидывания этого транспортного средства пострадали 45 человек.

    В мае на западе Турции 46 человек получили травмы в ДТП с туристическим автобусом.

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    9 ноября 2026, 02:51 • Новости дня
    Источник в правительстве Турции сообщил о тесных контактах с Россией по Украине

    Анкара сообщила о доверительном диалоге с Москвой по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Турции поддерживают тесные связи с Россией для поиска путей урегулирования на Украине, рассказал источник в турецком кабмине.

    «Между Анкарой и Москвой поддерживается тесный контакт по украинской проблематике. Наш диалог отличается доверием и откровенностью. Мы имеем возможность напрямую обсуждать позиции сторон, обмениваться оценками происходящего и затрагивать вопросы, которые имеют принципиальное значение для поиска путей урегулирования», – заявил источник РИА «Новости».

    По его словам, Турция намерена и далее поддерживать контакты с российской стороной, поскольку открытый обмен мнениями позволяет Анкаре лучше понимать позицию Москвы и учитывать ее при обсуждении возможных дипломатических инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции Эрдоган решил обсудить с кабмином переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В субботу он заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование. Эрдоган 5 ноября выразил надежду на переговоры с Путиным по конфликту на Украине.

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    8 ноября 2026, 02:23 • Новости дня
    В магазинах «Галатасарая» вырос спрос на футболки с фамилией Батракова

    В магазинах «Галатасарая» выросли продажи футболок с фамилией Батракова

    Tекст: Денис Тельманов

    Продажи футбольной формы турецкого клуба «Галатасарай» с фамилией российского полузащитника Алексея Батракова растут с каждым результативным матчем футболиста.

    Спрос на футболки напрямую зависит от результативности россиянина, передает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников фирменных магазинов клуба в Стамбуле.

    «Форма с фамилией Батракова становится популярнее с каждым днем благодаря его результативности. Можно сказать, что чем больше мячей он забивает, тем выше спрос на форму», – заявил сотрудник магазина на улице Истикляль. По его словам, ежедневно продается около пяти-шести футболок с фамилией российского полузащитника.

    Взрослая форма обойдется болельщикам в 6250 лир, а печать фамилии будет стоить еще 750 лир. В магазине на домашнем стадионе клуба с субботы также появилась опция нанесения фамилии Батракова кириллицей.

    Батраков перешел в «Галатасарай» из московского «Локомотива» 20 августа, заключив контракт на пять лет. В субботу его гол помог турецкой команде одержать пятую победу подряд и сохранить лидерство в турнирной таблице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу футболисты стамбульского «Галатасарая» одержали победу над «Амедом» в 11-м туре чемпионата Турции благодаря результативным действиям российского полузащитника Алексея Батракова.

    В четверг пресс-служба турнира включила Батракова в число претендентов на звание лучшего футболиста четвертого тура Лиги чемпионов. В среду россиянина признали лучшим игроком матча против немецкого «Штутгарта».

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