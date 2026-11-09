Голикова анонсировала создание органов на 3D-принтерах в России к 2028 году

Голикова заявила о развитии 3D-технологий для создания органов в России

Tекст: Ольга Иванова

Такие технологии активно развиваются и уже с 2024 года широко применяются в практическом здравоохранении для создания крупных суставов, передает РИА «Новости».

«Органы и ткани – это совсем уже наше ближайшее будущее», – заявила Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт».

Проекты поддерживаются в рамках национального проекта технологического лидерства «Новые технологии сбережения здоровья».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости достичь уровня технологического суверенитета в медицине в 80% к 2030 году.

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