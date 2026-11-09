Голикова: В каждом регионе к концу 2026 года появится центр медицины долголетия

Tекст: Ольга Иванова

К концу 2026 года в каждом российском регионе должны появиться головные центры по медицине здорового долголетия. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт», передает РИА «Новости».

Ранее она дала старт региональному движению «За медицину здорового долголетия», которое направлено на содействие в формировании и продвижении такой медицины среди россиян.

Отмечается, что Голикова стала куратором и руководителем движения, аппарат правительства России – координатором, а фонд «Росконгресс» – оператором.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о регистрации в стране 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

В тот же день она заявила о необходимости достижения Россией 80% уровня технологического суверенитета в медицине к 2030 году.

Голикова назвала масштабное увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, главной целью правительства.