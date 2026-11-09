Голикова назвала сроки появления биоразлагаемых винтов для сращивания костей

Голикова анонсировала выпуск российских биоразлагаемых винтов для хирургии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первые отечественные биоразлагаемые винты для фиксации костей, не требующие последующего хирургического извлечения, появятся в медицинских учреждениях в ближайшие месяцы. Об этом стало известно в ходе IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт», передает РИА «Новости».

«До конца этого года мы ожидаем на рынке первые российские биоразлагаемые винты для сращивания костей при переломах, которые не нужно будет удалять, делая повторные операции», – сказала Голикова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале применения неснимаемых экзопротезов для постоянного ношения.

Также вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости достижения Россией технологического суверенитета в медицине на уровне 80% к 2030 году.

Кроме того, ректор Российского университета медицины Минздрава Олег Янушевич рассказал об извлечении стволовых клеток из молочных зубов.