Голикова сообщила о начале применения вакцины от аллергии на пыльцу березы

Песков объяснил отказ от прививки против гриппа

Песков рассказал, что не привился от гриппа из-за противопоказаний

Tекст: Дарья Григоренко

Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал, почему не сделал прививку против гриппа, передает «Вести».

«Нет, я не сделал, у меня есть противопоказания. Если бы я мог, я бы сделал обязательно, потому что, действительно, это во многом снижает риск заболевания, а в случае заболевания это облегчает ход течения болезни. Это однозначно абсолютно», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.

В тот же день он посоветовал членам правительства сделать прививки от гриппа.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал усилить прививочную кампанию от гриппа в трудовых коллективах.