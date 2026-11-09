Евросоюз подал в суд на разработчиков системы пограничного контроля

FT: Евросоюз подал в суд на IBM и Atos из-за задержек пограничной системы

Tекст: Ольга Иванова

Европейское агентство операционного управления крупномасштабными ИТ-системами (eu-LISA) подало иск против американской компании IBM, французской ИТ-группы Atos и итальянского оборонного подрядчика Leonardo из-за неоднократных задержек при разработке новой электронной системы пограничного контроля (EES), передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

В судебных документах отмечается, что на фоне многочисленных просрочек со стороны подрядного консорциума агентство решило задействовать все доступные правовые и договорные механизмы для защиты своих финансовых интересов. Разногласия между сторонами возникли в ходе разработки: ИТ-компании оспаривали назначенные агентством сроки и наложенные штрафы. В результате в декабре 2025 года eu-LISA обратилось в суд в Эстонии, где находится штаб-квартира ведомства.

Изначально запуск «умной системы» пограничных проверок планировался на 2022 год, однако ее полноценное внедрение состоялось только в этом году. Работа системы сопровождалась частыми сбоями программного обеспечения. В частности, сканеры отпечатков пальцев переставали функционировать при попадании на них капель пота, что приводило к многочасовым очередям в аэропортах по всей Европе.

Как ранее отмечала Еврокомиссия, система EES на внешних границах должна постепенно заменить традиционный процесс проставления штампов в паспортах.

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