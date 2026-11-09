Либерман отверг сообщения о тайных переговорах с ультраортодоксами

Израильский 13-й канал сообщил о секретных контактах между лидером партии «Наш дом – Израиль» Авигдором Либерманом и руководством ультраортодоксального блока «Еврейство Торы», которые якобы должны были открыть путь к вхождению блока в коалицию анти-Нетаньяху через компромиссы по давним спорам, передает Israel National News.
По данным телеканала, одна из ключевых идей заключалась в немедленном принятии закона, полностью прекращающего аресты уклоняющихся от службы учащихся ешив, с одновременным созданием специального комитета по пересмотру системы военной и гражданской службы для всех групп населения Израиля и выработке нового законодательно оформленного механизма вместо нынешних соглашений.
Сообщалось также, что стороны обсуждали распределение портфелей в возможном будущем правительстве, в рамках которого «Еврейство Торы» могло получить министерства строительства и жилья, а также внутренних дел. Параллельно, по сведениям издания, премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытается помешать переходу «Еврейства Торы» в коалицию под руководством Гади Айзенкота, направляя соратников к раввинам партии для разубеждения.
Авигдор Либерман в ответ заявил в сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Все сообщения о посредниках, действующих от моего имени, и упомянутых именах, таких как Моше Лион, Ави Абухацеира и другие, – это ложь и выдумки. То же самое касается сообщений о якобы обсуждениях заморозки закона об арестах. Все это ложь и фальшь. Никаких таких обсуждений никогда не было – ни напрямую, ни косвенно». Он добавил, что «в сообщениях об отступлении по закону о призыве нет ни слова правды», и назвал публикации «организованной и скоординированной кампанией» по дискредитации и подготовке почвы для «правительства меньшинства с поддержкой ХАМАС».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Еврейский институт JPPI сообщил о недовольстве почти двух третей израильтян итогами выборов и о предпочтении коалиции с участием «Ликуда» и «Наш дом – Израиль». В тот же день президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру оппозиции Гади Айзенкоту попытаться сформировать новое правительство вместо Биньямина Нетаньяху. Во вторник председатель партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман призвал к созданию стабильного правительства без участия арабских партий для предотвращения новых выборов.