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    9 ноября 2026, 10:59 • Новости дня

    В ООН предложили способ снизить глобальное потепление на полградуса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Меры по сокращению выбросов метана и форсированной электрификации смогут помочь снизить прогнозируемое глобальное потепление на полградуса, заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил.

    Стил назвал метан «суперзагрязнителем» – особенно в нефтегазовом секторе и секторе отходов, передает РИА «Новости».

    «В совокупности меры по сокращению выбросов метана и форсированной электрификации станут «холодным компрессом» для планеты, способным снизить прогнозируемое глобальное потепление на полградуса. Это наиболее эффективный способ обуздания температурного пика (overshoot) на современном этапе: удержать его в допустимых рамках за счет последовательного внедрения практических решений», – заявил Стил, выступая на церемонии открытия 31-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье.

    Турция как председатель конференции выступила с инициативой по доведению доли электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении с нынешних 20% до 35% в 2035 году.

    Метан считается вторым после углекислого газа наиболее значимым парниковым газом, влияющим на изменение климата. В ноябре Совет ЕС согласовал отсрочку на один год введения ряда требований по контролю выбросов метана при импорте нефти, газа и угля из-за перебоев на энергетических рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Совет ЕС согласовал отсрочку на один год введения требований по контролю выбросов метана при импорте нефти, газа и угля.

    Также Евросоюз предложил новые правила по разработке планов адаптации к глобальному потеплению.

    Программа ООН по окружающей среде призвала страны мира сократить выбросы парниковых газов почти вдвое за десять лет.

    7 ноября 2026, 12:29 • Новости дня
    Ученые зафиксировали на Солнце более 30 взрывов за двое суток

    ИКИ РАН: На Солнце произошло более 30 взрывов за неполные двое суток

    Tекст: Мария Иванова

    В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    На Солнце наблюдается стремительный рост вспышечной активности, за неполные двое суток было зарегистрировано более 30 взрывов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Накануне космические средства слежения зафиксировали 18 вспышек класса C и выше, а за первые 12 часов субботы к ним добавилось еще 17 событий.

    В ИКИ РАН отметили, что общее число вспышек может достигнуть 40 или 50 к концу дня. Рост числа взрывов начался в середине недели: в понедельник и вторник вспышек не было, а в среду и четверг произошло по три события, включая крупную вспышку уровня M3.6.

    Главным источником активности стала крупная группа солнечных пятен, расположенная почти в центре видимого диска звезды. Энергия из глубины Солнца активно сжигается в непрерывных взрывах средней силы. Ученые пояснили, что для Земли такой режим более благоприятен, чем накопление энергии для редких и сильных вспышек, однако из-за расположения пятен напротив планеты риск сохраняется.

    Ученые напомнили, что рост активности происходит на фоне возмущенной магнитосферы Земли, которая попала в зону действия крупной корональной дыры. Дополнительные удары от мощных вспышек могут вызвать бурные реакции вплоть до магнитных бурь самого высокого уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу индекс вспышечной активности на Солнце увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале.

    В четверг вечером ученые зафиксировали на звезде самую сильную за четыре недели вспышку класса М.

    В понедельник слабая вспышка класса С прервала четырехдневный период отсутствия вспышечной активности.

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    6 ноября 2026, 17:58 • Новости дня
    Проект обращения к ООН о прекращении блокады Кубы внесен в Госдуму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Госдумы по международным делам внес проект обращения к Генеральной Ассамблее ООН с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы со стороны США.

    Совет Госдумы решил включить проект постановления в порядок работы парламента на 11 ноября, передает РИА «Новости». В обращении депутаты квалифицируют санкционную политику США как недопустимый инструмент внешнеполитического давления.

    В документе отмечается, что блокада противоречит Уставу ООН и принципам международного права. Уточняется, что санкции затрагивают права кубинцев, а после ужесточения ограничений в августе страна практически лишилась импортного топлива.

    Депутаты указывают, что к октябрю ситуация на Кубе привела к гуманитарным проблемам. Госдума выражает солидарность с требованиями о прекращении блокады и подтверждает готовность поддерживать кубинский народ.

    Обращение планируется направить президенту России, в Совет Федерации, правительство, Общественную палату, Генассамблею ООН и другие организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Соединенные Штаты добавили в санкционные списки по Кубе новые организации и танкеры.

    В прошлом месяце Россия поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы.

    Генеральная Ассамблея ООН призвала США отменить санкции против Кубы.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 16:49 • Новости дня
    Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве и Подмосковье

    Гидрометцентр: Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гидрометцентр предупредил об угрозе образования гололедицы в Москве и Подмосковье, в связи с чем в регионе третью ночь подряд будет действовать желтый уровень погодной опасности.

    Специальный режим, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, ввели с 21:00 пятницы до 09:00 субботы, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    Синоптики ожидают температуру воздуха в столице от минус 1 до минус 3 градусов, по области – от минус 1 до минус 6 градусов. На фоне облачности прогнозируется небольшой снег и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

    Предстоящая ночь может стать самой холодной в Москве с начала осени. Пока этот статус принадлежит ночи на 1 ноября, когда температура на метеостанции ВДНХ опустилась до 0,8 градуса ниже нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и гололедицу в Москве в предстоящие выходные.

    В четверг Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе.

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    6 ноября 2026, 23:57 • Новости дня
    Морская организация ООН сообщила о 25 погибших в Ормузском проливе моряках

    Tекст: Антон Антонов

    По меньшей мере 25 моряков погибли в Ормузском проливе в результате продолжающегося вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, сообщила Международная морская организация ООН.

    Последней жертвой противостояния стал член экипажа танкера Velos Sapphire, который подвергся атаке 5 ноября. Всего с конца февраля в регионе зафиксировали 130 нападений на коммерческие суда. Тысячи членов экипажей остаются заблокированными в акватории Персидского залива, передает ТАСС.

    «Моряки продолжают гибнуть и получать серьезные ранения, оказываться брошенными на произвол судьбы, лишаться возможности вернуться на родину, а также испытывать нехватку предметов первой необходимости, включая воду, продовольствие и медицинскую помощь, в результате продолжающихся геополитических конфликтов», – заявил генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес.

    По итогам пятидневного заседания члены Совета организации призвали страны воздерживаться от незаконных действий, угрожающих безопасности международного судоходства. Домингес пообещал разработать меры для предотвращения жертв и смягчения гуманитарного кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о возгорании двух танкеров в Ормузском проливе после столкновения с минами.

    В четверг секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи назвал выполнение семи условий со стороны США необходимым для открытия Ормузского пролива.

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    6 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    МИД пригласил директора УНП ООН в Москву

    МИД пригласил директора УНП ООН Монику Джуму посетить Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский пригласил исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) Монику Джуму посетить Москву.

    Встреча дипломатов прошла в Вене на полях специальной сессии конференции сторон конвенции ООН против коррупции, сообщает МИД России. Любинский и Джума обсудили борьбу с незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и коррупцией. Отдельное внимание участники уделили финансовой и кадровой ситуации в ООН и проектному сотрудничеству с Москвой.

    Замминистра подтвердил поддержку работы УНП ООН, в том числе за счет ежегодного добровольного взноса в фонд управления. С 2025 года вклад России увеличен до 3 млн долларов.

    Мероприятия в рамках сессии проходили в Вене с 2 по 6 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил о намерении России добиваться восстановления авторитета ООН.

    Ранее Дмитрий Любинский обвинил западные страны в попытках узурпировать повестку дня ОБСЕ. До этого он рассказал о негласных контактах с европейцами в ОБСЕ.

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    7 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Россия представила на Генассамблее ООН доклад о восстановлении экосистем

    На Генассамблее ООН представили доклад об экологических проектах России

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Елена Шаройкина сообщила о презентации на Генеральной Ассамблее ООН доклада об объединении усилий российского государства и общества для защиты природы.

    Россия активно участвует в реализации Десятилетия ООН по восстановлению экосистем, объединяя усилия государства, науки, бизнеса и общественных организаций, пишет ТАСС.

    «Представление работы Национального комитета в официальном выступлении российской делегации на Генеральной Ассамблее ООН – важное подтверждение ее государственного и международного значения», – заявила Шаройкина. Она добавила, что следующим шагом станет развитие прямого сотрудничества с национальными комитетами и профильными организациями других стран.

    Председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров рассказал, что в конце ноября в Москве состоится презентация доклада о результатах многолетней работы по сохранению и восстановлению уникальной экосистемы озера Байкал. Он подчеркнул, что российская концепция реализации Десятилетия ООН отвечает приоритетам внешней политики страны и позволяет предметно представить ее вклад в выполнение международных природоохранных конвенций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин заявил о нацеленности России на укрепление взаимодействия государств для сбережения экосистемы Прикаспийского региона.

    В марте в стране анонсировали подготовку сводного национального доклада о проделанной работе по сохранению и восстановлению уникальной природы озера Байкал.

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    7 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    Сняты ограничения движения на трассе М-5 в Челябинской области

    Росавтодор: На челябинском участке трассы М-5 сняли ограничения из-за непогоды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Челябинской области сняты временные ограничения движения для автобусов и маршрутных такси на трассе М-5 «Урал», введенные из-за снежного шторма.

    Госавтоинспекция начала пропускать тяжелые грузовики колоннами на участке трассы М-5 от границы с Башкирией до Миасса, где накануне прошел снежный шторм. Такой режим введен из-за скопления автомобилей, которые были вынуждены остановиться за время действия ограничений, пишет URA.RU.

    «В связи с нормализацией дорожной обстановки временные ограничения движения для автобусов и маршрутных такси сняты с 11:30 субботы, 7 ноября. Идет обработка дороги противогололедными материалами», – сообщили в пресс-службе Росавтодора. Изначально предполагалось, что запрет на проезд будет действовать до 15:00.

    Кроме того, в Курганской области полностью восстановили электроснабжение после сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду. По данным регионального управления МЧС, непогода оставила без света более 13,5 тыс. жителей в 37 населенных пунктах семи муниципальных образований. Аварийные отключения затронули 5804 жилых дома, в том числе 29 многоквартирных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сильный ветер и снегопад привели к нарушению электроснабжения в девяти муниципальных образованиях Свердловской области.

    Ранее в Челябинской области перекрыли участок федеральной трассы М-5 «Урал» для пассажирского и грузового транспорта из-за сильного снегопада и гололедицы.

    Также сложные погодные условия вынудили ввести временные ограничения для пассажирского и грузового транспорта на участке федеральной дороги М-5 «Урал» в Оренбургской области.

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    7 ноября 2026, 19:11 • Новости дня
    Австрия лишилась последнего ледника в Алльгойских Альпах из-за летней жары

    Bild: Австрия потеряла последний ледник Алльгойских Альп из-за жаркого лета

    Tекст: Мария Иванова

    Шварцмильцфернер в австрийских Алльгойских Альпах утратил статус активного ледника и прекратил движение из-за рекордной летней жары в Европе.

    Толщина Шварцмильцфернера за период летней жары уменьшилась на четыре метра, а объем сократился примерно вдвое. Массив льда полностью прекратил опускаться вниз под собственным весом, поэтому ученые больше не считают его активным ледником, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Гляциолог Баварской академии наук Кристоф Майер отметил, что даже обильные снегопады зимой не компенсируют потери ледяной массы в Альпах. «Исходя из текущего положения, я ожидаю, что Восточные Альпы лишатся всех ледников к 2060-2070 годам», – заявил ученый.

    Минувшим летом Европа столкнулась с продолжительной жарой и засухой. В июле влажность почвы в Испании, Франции, Германии, Австрии и Венгрии упала до минимума с 1979 года, а сток крупных рек, включая Рейн и Дунай, оказался значительно ниже нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе СМИ сообщили о возможности рекордного таяния ледников в Альпах из-за аномальной жары.

    Аномальный зной вызвал закрытие последнего в Европе летнего горнолыжного курорта на итальянском леднике Стельвио.

    Преподаватель физической географии итальянского университета Камерино Массимилиано Фаццини назвал причиной рекордной жары в Европе вытеснение океанических антициклонов воздушными массами из пустынь.

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    7 ноября 2026, 16:10 • Новости дня
    Синоптик пообещал москвичам потепление на следующей неделе

    «Фобос»: На следующей неделе в Москве ожидаются потепление и дождь со снегом

    Tекст: Мария Иванова

    Потепление до плюс 6 градусов и небольшие осадки в виде дождя со снегом ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Природа вернет столичную погоду в октябрь. Пережив первый визит зимы, с первым снегом и первым временным снежным покровом, столичная осень воспрянет духом, и температурный фон новой недели в регионе вернется в третью декаду октября», – написал Леус в своем Telegram-канале.

    По его словам, в начале недели управление погодой в столице перейдет к барическому гребню с юго-запада. Будет без осадков и продолжится постепенное повышение температуры до плюс 4-6 градусов.

    Во второй половине недели ожидается влияние теплого атмосферного фронта. В четверг пройдут небольшие осадки в виде снега, переходящего в дожди. В конце рабочей недели в столице будет облачно, пройдут дожди, ночью с мокрым снегом. Воздух прогреется до плюс 4-6 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Гидрометцентр предупредил об угрозе образования гололедицы в Москве и Подмосковье. В тот же день центр погоды «Фобос» сообщил об ожидаемом снеге и температуре до плюс 4 градусов в выходные.

    В четверг Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за гололедицы.

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    8 ноября 2026, 14:59 • Новости дня
    Москвичей предупредили о выпадении половины месячной нормы осадков

    Синоптики спрогнозировали выпадение 50% месячной нормы осадков в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Около 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве с 13 по 14 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «За сутки, с 09:00 мск 13 ноября до 09:00 мск 14 ноября, в осадкомер попадет 28 литров небесной воды, что составляет около 50% месячной нормы осадков. В течение суток от плюс 1 до плюс 4», – рассказал Тишковец, передает РИА «Новости».

    Синоптик добавил, что в субботу с северо-запада придет холодный фронт. Ожидаются сильные ливни, которые затем перейдут в заряды мокрого снега.

    По его словам, в столице может образоваться символический снежный покров высотой не более одного сантиметра, который быстро растает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила об ожидаемом мокром снеге в Москве во второй половине недели.

    В субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал потепление до плюс 6 градусов и дождь со снегом.

    В пятницу Тишковец предупредил о снеге и гололедице в столице в выходные.

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    7 ноября 2026, 21:15 • Новости дня
    В Москве и Подмосковье начал действовать желтый уровень погодной опасности

    Желтый уровень погодной опасности начал действовать в Московском регионе

    Tекст: Мария Иванова

    Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках и гололедице, из-за которых в регионе до утра воскресенья введен желтый уровень погодной опасности.

    «С 21:00 мск в Москве и Подмосковье начал действовать желтый погодный уровень: ночью и утром местами на дорогах возможно образование гололедицы», – сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

    В Гидрометцентре уточнили, что предупреждение будет действовать до 9:00 воскресенья, 8 ноября.

    Синоптики прогнозируют небольшой снег предстоящей ночью и температуру от минус 2 до нуля градусов в Москве, в области – от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем в воскресенье осадков не ожидается, воздух в столице прогреется до плюс 4 градусов, в Подмосковье – до 5 градусов.

    Власти Москвы предупредили о ночных заморозках и призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Гидрометцентр предупредил об угрозе образования гололедицы в Москве и Подмосковье. В тот же день в центре погоды «Фобос» сообщили об ожидаемых в выходные снеге и гололедице.

    В четверг в Московском регионе также объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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    8 ноября 2026, 22:35 • Новости дня
    Гутерреш осудил массовую стрельбу с шестью погибшими в Кракове

    ООН: Гутерреш осудил массовую стрельбу с погибшими в Кракове

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил массовую стрельбу в польском Кракове, в результате которой погибли люди.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко потрясен и опечален массовой стрельбой на главной площади Кракова, в результате которой погибли шесть человек и многие получили ранения, говорится в заявлении на сайте ООН.

    «Он решительно осуждает этот бессмысленный акт насилия и выражает глубочайшие соболезнования семьям жертв, а также правительству и народу Польши», – заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    Гутерреш также пожелал пострадавшим полного и скорейшего выздоровления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила о наличии граждан России среди погибших и пострадавших при стрельбе в Кракове.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил двухдневный национальный траур после убийства шести человек 24-летним радикалом.

    Политолог Николай Межевич назвал вероятной причиной теракта нервный срыв стрелявшего на фоне информационной повестки в республике.

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    8 ноября 2026, 14:54 • Новости дня
    Синоптик предупредил москвичей о шторме и падении давления 13 ноября

    Центр «Фобос» предупредил москвичей о падении давления и шторме 13 ноября

    Tекст: Ольга Иванова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 13 ноября в Москве ожидается семибалльный шторм с порывами ветра до 15 метров в секунду и резкое снижение атмосферного давления.

    В пятницу, 13 ноября, в столице ожидается ухудшение погодных условий, сопровождаемое сильным ветром и падением атмосферного давления, передает РИА «Новости».

    «В пятницу, 13-го, погода решит не мелочиться и испортится без полутонов и предупреждений… По шкале Бофорта ветер сорвется в семибалльный шторм – его порывы будут достигать 15 метров в секунду», – рассказал Тишковец.

    Синоптик отметил, что атмосферное давление в городе упадет на 11 единиц и составит 736 миллиметров ртутного столба. По его словам, такие резкие изменения погодных условий негативно отразятся на самочувствии метеозависимых людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей столичного региона о возможных ночных заморозках и гололедице.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об ожидаемом потеплении до плюс шести градусов в Москве на следующей неделе.

    В пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и температуру воздуха до плюс четырех градусов в предстоящие выходные.

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    8 ноября 2026, 01:40 • Новости дня
    Роспотребнадзор дал советы по адаптации к короткому световому дню

    Роспотребнадзор рассказал о способах адаптации к короткому световому дню

    Tекст: Денис Тельманов

    Достаточный уровень освещенности помещения, прогулки на свежем воздухе, регулярные физические нагрузки и здоровый сон помогут справиться с адаптацией к короткому световому дню, сообщили в Роспотребнадзоре.

    Осенью и зимой световой день заметно сокращается, что ухудшает настроение, снижает работоспособность и влияет на общее самочувствие. В связи с этим в ведомстве порекомендовали обеспечить достаточный уровень освещенности, используя лампы и держа шторы открытыми в течение дня, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали гулять на свежем воздухе не менее 20-30 минут, особенно в солнечные дни, что поможет улучшить состояние и придать бодрости.

    Важной составляющей адаптации являются регулярные физические нагрузки, стимулирующие выработку эндорфинов для поддержания эмоционального фона. Подойдет любой вариант активности.

    Также рекомендуется ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а в рацион включить продукты, богатые витаминами и минералами, особенно витамином D, чтобы компенсировать недостаток солнечного света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о способах предотвращения заражения мышиной лихорадкой.

    В прошлом месяце в ведомстве дали рекомендации перед вакцинацией от гриппа.

    В августе Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации по обустройству учебного места школьника дома.

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    8 ноября 2026, 04:10 • Новости дня
    Названы сроки открытия горнолыжного сезона в Москве

    Горнолыжный сезон может начаться в Москве не раньше 20 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Горнолыжный сезон в Москве может начаться не раньше 20 ноября, сообщили представители столичных комплексов.

    «Мы планируем открыть зимний сезон с 20 ноября, все зависит от погоды. Как только будет минусовая температура, мы начнем напылять склоны», – рассказали РИА «Новости» в горнолыжном комплексе «Кант».

    Комплекс «Лата Трэк» пока не располагает информацией о сроках возобновления работы, а колл-центр «Воробьевых гор» приостановил работу до открытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Московском регионе начался первый снег. В прошлом месяце мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал о начале горнолыжного сезона на курортах города в декабре.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о вероятном выпадении первого снега в Москве в конце октября.

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