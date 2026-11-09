В ООН предложили способ снизить глобальное потепление на полградуса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стил назвал метан «суперзагрязнителем» – особенно в нефтегазовом секторе и секторе отходов, передает РИА «Новости».

«В совокупности меры по сокращению выбросов метана и форсированной электрификации станут «холодным компрессом» для планеты, способным снизить прогнозируемое глобальное потепление на полградуса. Это наиболее эффективный способ обуздания температурного пика (overshoot) на современном этапе: удержать его в допустимых рамках за счет последовательного внедрения практических решений», – заявил Стил, выступая на церемонии открытия 31-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье.

Турция как председатель конференции выступила с инициативой по доведению доли электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении с нынешних 20% до 35% в 2035 году.

Метан считается вторым после углекислого газа наиболее значимым парниковым газом, влияющим на изменение климата. В ноябре Совет ЕС согласовал отсрочку на один год введения ряда требований по контролю выбросов метана при импорте нефти, газа и угля из-за перебоев на энергетических рынках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Совет ЕС согласовал отсрочку на один год введения требований по контролю выбросов метана при импорте нефти, газа и угля.

Также Евросоюз предложил новые правила по разработке планов адаптации к глобальному потеплению.

Программа ООН по окружающей среде призвала страны мира сократить выбросы парниковых газов почти вдвое за десять лет.