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    9 ноября 2026, 10:51 • Новости дня

    Шойгу заявил о регулярных провокациях НАТО у границ России

    Секретарь Совета безопасности Шойгу обвинил НАТО в провокациях у рубежей России

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс систематически устраивает провокации в приграничных районах и расширяет свою военную инфраструктуру в Восточной Европе.

    Шойгу заявил, что страны НАТО продолжают планомерно наращивать военное присутствие на восточном направлении и вести техническую разведку территорий России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    «В Польше и Прибалтике планомерно модернизируется и расширяется военная инфраструктура НАТО. В приграничных районах регулярно осуществляются провокации», – заявил Шойгу во время встречи секретарей Советов безопасности стран СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России заявило о разрушении архитектуры европейской безопасности из-за спровоцированного НАТО и ЕС кризиса.

    В среду руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова назвала отвод войск НАТО от рубежей России условием во избежание военных столкновений.

    Сергей Шойгу заявил, что действия Украины и ее европейских спонсоров свидетельствуют об их подготовке к продолжению боевых действий, а не к мирному урегулированию.

    7 ноября 2026, 21:49 • Новости дня
    Рютте пообещал напиться вдрызг после завершения конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о намерении отпраздновать окончание конфликта на Украине совместным распитием алкоголя с Владимиром Зеленским.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о планах отпраздновать завершение украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы напьемся вдрызг где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить до потери сознания. Таков наш план», – заявил политик в эфире телепередачи Pauw & De Wit.

    Рютте также пошутил, что пообещал принести на такую встречу красное вино.

    В октябре Владимир Зеленский сообщил о согласии на сделку с Москвой в случае заморозки конфликта по текущей линии фронта при условии сохранения контроля над 75% территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сочла слова генерального секретаря НАТО о российских территориях разрушением иллюзий относительно конфликта.

    В пятницу Марк Рютте назвал маловероятным возврат Украиной утраченных территорий по итогам конфликта с Россией.

    Во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию ситуации.

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    7 ноября 2026, 17:12 • Новости дня
    МИД назвал законными целями любые войсковые подразделения на Украине

    МИД: Любые войсковые подразделения на Украине станут законной целью ВС России

    МИД назвал законными целями любые войсковые подразделения на Украине
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные будут рассматривать любые войсковые подразделения на Украине как законные цели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего», – заявила Захарова в связи с первыми учениями «многонациональных сил для Украины», проводимыми в рамках «коалиции желающих».

    На Западе по-прежнему отказываются учитывать российские озабоченности в сфере безопасности и «продолжают раскручивать спираль эскалации», говорится в комментарии. При этом Париж и Лондон рассчитывают через размещение «многонациональных сил» сохранить плацдарм для противостояния с Россией и нанесения ей стратегического поражения, следует из сообщения на сайте МИД.

    Развертывание на Украине любых иностранных контингентов неприемлемо, так как оно де-факто будет означать военную интервенцию и проецирование дополнительных угроз. Ответственность за последствия эскалации ляжет на тех, кто пытается добиться поражения России.

    Все поставленные в рамках СВО задачи будут выполнены. При этом символично, что учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия – США – Украина, что подтверждает отсутствие места для европейцев за столом переговоров, добавила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости полного достижения целей и задач специальной военной операции на Украине.

    Во вторник европейские страны из так называемой коалиции желающих запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.

    В МИД назвали иностранные подразделения на украинской территории законными военными целями.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России

    Премьер-министр Норвегии Стере заявил об отсутствии изоляции России

    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России
    @ Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал коллег из европейских стран признать тот факт, что Россия не находится в международной изоляции.

    Норвежский премьер-министр отметил, что единственный голос, доносящийся до Москвы, исходит из Вашингтона. Таким образом политик прокомментировал критику со стороны европейских коллег из-за открытия прямого канала диалога с властями России, передает РИА «Новости».

    «Давайте признаем. Он не изолирован», – заявил Стере в интервью изданию Politico.

    Телефонный разговор Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской сторон. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила недовольство тем, что политики не согласовали эту беседу с другими странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о невозможности завершения конфликта на Украине без проведения переговоров между европейскими странами и Россией.

    Телефонный разговор политиков с президентом Владимиром Путиным обострил разногласия среди стран Европы по вопросу урегулирования конфликта.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал эту беседу противоречащей курсу Евросоюза на затягивание украинского конфликта.

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    7 ноября 2026, 16:56 • Новости дня
    Мендель сочла слова Рютте о территориях разрушением иллюзий об Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о российских территориях свидетельствуют о разрушении иллюзий относительно конфликта на Украине, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

    Мендель назвала слова Рютте проявлением реальности. Она отметила, что европейские чиновники годами убеждали украинцев «продержаться еще несколько месяцев», финансируя систему, которая «почти ничего не сделала для защиты своего народа и отказывается прекратить войну», передает РИА «Новости».

    Она также задалась вопросом о количестве коррупционных дел в отношении окружения Зеленского, которые необходимо раскрыть для понимания того, что «государство захвачено лично им и управляется как гигантская машина для отмывания денег». По словам Мендель, европейские чиновники долгое время делали вид, что не замечают этой ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о маловероятности возврата Украиной утраченных территорий по итогам конфликта с Россией.

    В четверг бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель предрекла безоговорочную капитуляцию Украины при отказе Киева от мирного урегулирования.

    В тот же день Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о готовности содействовать российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта.

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    6 ноября 2026, 21:53 • Новости дня
    Генсек НАТО признал маловероятным возврат утраченных Украиной территорий

    Генсек НАТО Рютте счел маловероятным возвращение утраченных Украиной территорий

    Генсек НАТО признал маловероятным возврат утраченных Украиной территорий
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина вряд ли сможет вернуть утраченные территории по итогам конфликта с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Нам остается надеяться, что эта война закончится. Хотя маловероятно, что Украина сможет вернуть все свои территории», – приводит РИА «Новости» заявление Рютте, которое он сделал в эфире телепередачи Pauw & De Wit.

    Генсек НАТО добавил, что подобные конфликты всегда заканчиваются мирным соглашением, что зачастую предполагает компромисс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии непосредственной угрозы от России странам альянса.

    В феврале он выразил надежду на достижение скорого перемирия между сторонами конфликта на Украине.

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    6 ноября 2026, 17:32 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО заметили у границ Калининградской области

    Самолет-разведчик Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить около Калининграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    Борт вылетел с авиабазы Гайленкирхен в Германии в понедельник в 15:29 мск, передает РИА «Новости». По состоянию на 17:00 мск самолет находился в воздушном пространстве Польши примерно в 120 км от границ Калининградской области, он совершил один круг и зашел на второй.

    Согласно данным военно-воздушных сил США, дальность действия радиолокационной станции самолета Boeing E-3A Sentry составляет более 400 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик начал патрулирование у границ Калининградской области.

    Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U Combat Sent совершил полет над Латвией и Эстонией.

    В среду самолет радиолокационной разведки США Bombardier Artemis II пролетел вдоль границ российского региона.

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    7 ноября 2026, 10:47 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю заметили над Черным морем

    Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II вновь пролетел над Черным морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II второй раз за неделю заметили над нейтральными водами Черного моря.

    Воздушное судно курсирует в южной части акватории с запада на восток и обратно на высоте около 9 тыс. метров, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

    Борт не использует определенные для гражданской авиации коридоры и не входит в воздушное пространство других стран, за исключением Румынии. Самолет вылетел с аэродрома базирования в румынской Констанце. В минувший вторник самолет провел над акваторией девять часов, повторив собственный летний рекорд нахождения в воздухе.

    Накануне Bombardier Artemis II также был замечен в районе Калининградской области. Самолет облетал территорию региона по кругу, находясь в воздушном пространстве Литвы и Польши, а также над нейтральными водами Балтийского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II провел над нейтральными водами Черного моря девять часов.

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    Ранее Министерство национальной обороны Румынии сообщило о временном размещении французского морского патрульного самолета на авиабазе «Михаил Когэлничану».

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    6 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции Меланшон предложил выйти из НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кандидат на пост главы французского государства от левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон выступил за постепенный выход страны из Североатлантического альянса и отказ от высоких оборонных расходов.

    В предвыборной программе кандидата в президенты Франции Жан-Люка Меланшона содержится пункт о немедленном выходе из объединенного командования военного блока НАТО, а затем и из самой организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

    «Немедленно выйти из объединенного командования НАТО, а затем, поэтапно, из самой организации. Отказаться от требуемой Соединенными Штатами дани в размере 5% ВВП, предназначенных для оборонных расходов», – говорится в документе.

    При этом предполагается, что Париж продолжит оказывать помощь странам Евросоюза в рамках действующих договоров. В программе также нет упоминаний о прекращении поддержки Украины, однако Меланшон настаивает на необходимости дипломатического решения конфликта.

    Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 18 апреля 2027 года. Если никто из претендентов не преодолеет барьер в 50% голосов, победитель определится во втором туре 2 мая.

    Ранее в пятницу другой кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян заявил об усилении топливного кризиса внутри ЕС из-за финансирования Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, октябрьский опрос института Cluster 17 зафиксировал рост уровня неприятия Жан-Люка Меланшона до 69%.

    Основатель партии «Непокорившаяся Франция» назвал выход из Североатлантического альянса условием для успешного завершения украинского конфликта.

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    7 ноября 2026, 11:25 • Новости дня
    Финляндия задумалась о создании противотанковых рвов на границе с Россией

    Bloomberg: Финляндия изучила возможность создания рвов на границе с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий сухопутными силами Финляндии Паси Вялимяки заявил, что страна изучает опыт украинского конфликта и рассматривает возможность создания противотанковых заграждений у российской границы.

    Финские вооруженные силы рассматривают вариант возведения противотанковых преград на восточных рубежах страны, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    «Если мы построим укрепления и выроем рвы, как на Украине, то сколько времени пройдет, прежде чем окружающая среда превратит их в пруды?» – задался вопросом Вялимяки.

    Он подчеркнул важность обеспечения бесперебойного снабжения войск в случае затяжного конфликта. По словам командующего, Финляндии необходимы мощности для десятикратного масштабирования производства военных материалов в период кризиса, чтобы избежать войны на истощение. Вялимяки добавил, что финская армия на восточном фланге НАТО должна обладать возможностью уничтожать системы пуска ракет и дронов до их применения по территории страны.

    Ранее президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявлял, что Москва никому не угрожает и не планирует нападений на другие государства ни в текущем десятилетии, ни к середине века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сухопутные силы Финляндии сообщили о планах провести совместные с НАТО учения вблизи российской границы.

    В мае пресс-служба аппарата Совета безопасности России рассказала о подготовке финских военно-морских сил к масштабным маневрам.

    В прошлом году энергетические компании из Восточной Финляндии захотели установить ветряные электростанции с радарами вдоль всей границы с Россией.

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    7 ноября 2026, 16:12 • Новости дня
    В центре Вены начался митинг против сближения Австрии с НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Организаторы и участники акции протеста у ведомства австрийского канцлера подвергли правительство критике за рост госдолга и финансирование Украины, потребовав не допустить сближения с НАТО.

    В центре Вены стартовала акция протеста против сближения страны с НАТО, участники которой планируют пройти маршем по первому району столицы. Митингующие принесли плакаты с требованием отказаться от участия в коалициях и призывами к проведению новых выборов, передает РИА «Новости».

    Организаторы мероприятия подвергли жесткой критике политику австрийских властей. «Оно увеличивает огромный государственный долг, финансирует войну на Украине через Европейский союз и прочее», – заявил спикер на митинге.

    Выступающие также выразили недовольство транспортной и налоговой политикой правительства. По их словам, несмотря на высокие цены на автомобильное топливо и парковку, граждане опасаются пересаживаться на поезда из-за проблем с безопасностью в общественном транспорте в вечерние часы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в австрийской столице у здания Венского технического университета началась масштабная акция протеста против планов правительства урезать финансирование государственных вузов.

    Ранее у здания ведомства канцлера Австрии состоялась протестная акция против сокращения социальных выплат ради помощи Киеву.

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    8 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Самолет-разведчик США дважды за сутки приблизился к границам России

    Американский борт радиолокационной разведки дважды пролетел у российских границ

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    Американский самолет Bombardier Artemis II вылетел с румынской авиабазы имени Михаила Когэлничану утром в воскресенье и направился на север. Около 12:02 мск воздушное судно пролетело в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

    Обогнув российский регион, борт взял курс на Эстонию. В 14:29 мск он находился в десятках километров от границы прибалтийской республики с Россией, продолжая движение в северном направлении.

    Воздушное судно переоборудовано американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей, в то время как альянс продолжает наращивать силы в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II заметили над нейтральными водами Черного моря.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В среду американский борт Bombardier Artemis II пролетел вдоль российских рубежей через воздушное пространство Литвы и Польши.

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    8 ноября 2026, 04:02 • Новости дня
    Кушнер назвал Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер считает Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по европейской безопасности, пишет Washington Post.

    Кушнер по итогам консультаций в Брюсселе в пятницу заявлял, что США намерены подключать Россию к переговорам о формировании новой архитектуры безопасности в Европе в рамках урегулирования украинского конфликта, пишет The Washington Post.

    «По словам знакомого с ходом переговоров чиновника, моделью для Кушнера служит Совет Россия – НАТО, который был создан после окончания холодной войны, но приостановил работу в 2014 году», – отмечает издание.

    Совет Россия – НАТО был создан в 2002 году. После 2014 года альянс приостановил практическое сотрудничество с Москвой. В 2025 году министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил об упразднении Совета.

    Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. В Кремле подтвердили участие российской делегации, которую возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу европейские страны встревожились из-за планов США обсуждать с Россией европейскую безопасность.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности. В тот же день президент Владимир Путин обсудил с Советом безопасности предстоящие переговоры по Украине в ОАЭ.

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    8 ноября 2026, 12:42 • Новости дня
    В бюджете НАТО образовался дефицит в 7 млрд евро на помощь Украине

    Politico: Странам НАТО не хватило 7 млрд евро для военной помощи Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Союзники по Североатлантическому альянсу столкнулись с нехваткой финансирования для поддержки Киева в размере 7 млрд евро на фоне усталости крупнейших западных доноров.

    Союзники по Североатлантическому альянсу столкнулись с дефицитом финансирования для Украины на сумму 7 млрд евро в этом году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Нехватка средств в бюджете НАТО образовалась менее чем за два месяца до конца года. Как отмечает издание, это усложнит для Киева приобретение критически важного оборудования для защиты от ракет и беспилотников в зимний период.

    По словам одного из дипломатов НАТО, у крупнейших доноров, неоднократно спонсировавших пакеты помощи, наблюдается «некоторая усталость».

    Кроме того, в альянсе скептически оценивают шансы собрать 15 млрд долларов для фонда PURL в текущем году. Эта инициатива предполагает закупку европейскими государствами американского оружия для Украины. С момента ее запуска в 2025 году удалось собрать около 9 млрд долларов, а цель в 15 млрд поставил в феврале генсек НАТО Марк Рютте. Дипломаты полагают, достичь ее вряд ли удастся.

    В Кремле ранее отмечали, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорному процессу, препятствует урегулированию конфликта и является «игрой с огнем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Евросоюзу предрекли необходимость привлечения более 40 млрд евро новых кредитов для финансирования Украины.

    Еврокомиссия перевела Киеву 4,36 млрд евро в рамках программы макрофинансовой поддержки.

    Во вторник власти США запланировали попросить союзников по НАТО об увеличении финансирования поставок вооружений.

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    7 ноября 2026, 23:49 • Новости дня
    Меланшон пообещал вывести Францию из НАТО в случае победы на выборах

    Кандидат в президенты Меланшон пообещал вывести Францию из НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат в президенты Франции от партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил о намерении вывести республику из Североатлантического альянса в случае своей победы на выборах.

    О своих планах политик рассказал в ходе представления предвыборной программы на крупном митинге в парижском пригороде Ле-Бурже, передает ТАСС.

    «Франции нечего делать в НАТО и в американских войнах», – заявил Меланшон.

    Кандидат от левых сил подчеркнул, что в период его полномочий Париж будет активно участвовать в переговорах о сокращении вооружений, прежде всего ядерных. Эти слова вызвали аплодисменты аудитории.

    Согласно социологическим опросам, Меланшон и кандидат от правого «Национального объединения» Марин Ле Пен станут наиболее вероятными участниками второго тура президентских выборов, который пройдет 2 мая 2027 года. Ле Пен ранее неоднократно требовала выхода Франции из объединенного военного командования Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу издание Le Monde отметило отсутствие упоминаний Украины в предвыборной программе партии Жан-Люка Меланшона. В пятницу кандидат на пост главы французского государства от левой партии «Неподчинившаяся Франция» выступил за постепенный выход страны из Североатлантического альянса. В прошлом месяце уровень неприятия политика среди избирателей вырос до 69%.

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    8 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик пролетел недалеко от Калининградской области

    Американский самолет-разведчик приблизился к Калининградской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II пролетел в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью, свидетельствуют полетные данные.

    Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» утром и направился на север. Борт также двигался над Венгрией, Словакией, Польшей. По состоянию на 12:02 мск самолет пролетел в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно движется в сторону Литвы.

    Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название Artemis II.

    В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

    В МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В среду американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II пролетел вдоль границ региона.

    В понедельник зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более четырех часов летал в районе Калининградской области.

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