Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарем Белого дома

Fox News: Трамп в шутку предложил главе UFC стать пресс-секретарем Белого дома

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Я скажу вам, что я просто шутил», – заявил президент США в ответ на вопрос журналистов о серьезности его намерений, передает Fox News.

По словам американского лидера, список помощников из числа известных бойцов должен был сразу выдать шутку. Трамп отметил суровые лица спортсменов и добавил, что некоторые из них родом из «неизвестных краев». Президент назвал Уайта очень способным человеком, с которым журналистам вряд ли удалось бы шутить.

Американский лидер добавил, что глава UFC все равно приедет в Вашингтон в понедельник по другим запланированным делам. Трамп рассказал о положительной реакции общественности на идею с назначением Уайта после публикации поста в соцсетях.

Ранее руководитель спортивной организации выложил фотографию за трибуной Белого дома с подписью о начале «следующей главы». Должность пресс-секретаря остается вакантной после ухода Кэти Захарии, однако Трамп заявлял об отсутствии спешки с поиском нового кандидата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье The Washington Post сообщила о шуточном характере предложения Дональда Трампа главе UFC Дэйне Уайту стать пресс-секретарем американской администрации.

Глава UFC заявил о немедленном вылете в Вашингтон.

В субботу президент США попросил Дэйну Уайта взять с собой в качестве помощников Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджи.