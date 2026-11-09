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    Новый вид крылатых ракет становится стратегическим преимуществом России
    Шойгу объяснил европейский миф о российской угрозе
    Востоковед: При Айзенкоте Нетаньяху ждет роль «козла отпущения»
    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной
    Политолог: Провал попыток изоляции России – результат стратегии Путина
    Кремль исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    Лавров назвал естественным участие Рябкова в переговорах по Украине
    Санду назвала сроки завершения переговоров о вступлении Молдавии в ЕС
    Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом
    9 ноября 2026, 10:14 • Новости дня

    Амурский тигр утащил собаку из села в Хабаровском крае

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В селе Отрадном в Хабаровском крае появился амурский тигр, который утащил собаку, сообщило управление охотничьего хозяйства региона.

    В Вяземском районе Хабаровского края зафиксирован выход амурского тигра к людям. Хищника заметили в селе Отрадном, где он унес собаку, цитирует сообщение ТАСС краевого управления.

    На место происшествия уже выехали сотрудники управления для оценки обстановки. В настоящее время специалисты проводят тщательный мониторинг ситуации в населенном пункте и его окрестностях. При возникновении необходимости будут приняты оперативные меры по отпугиванию дикого животного от жилых домов либо его безопасному отлову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тигр унес беспризорную собаку в поселении Солонцовый Хабаровского края.

    На прошлой неделе переданного из России самца амурского тигра Амура выпустили в естественную среду обитания на юго-востоке Казахстана.

    В феврале следы хищника впервые обнаружили в северной части региона.

    8 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Политолог Корнилов: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби не подразумевает участие европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. При этом, по его мнению, Франция может надеяться заранее поговорить с украинской стороной, чтобы та с ее идеями пришла на переговоры. Ранее глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ.

    «Видимо, во Франции давно не учили геометрию. Поэтому забыли, как выглядит треугольник, и думают, что при добавлении сторон он все равно останется трехсторонним», – сыронизировал политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт отметил, что пока сложно понять, что именно имел в виду глава французского МИД, говоря об участии европейцев в переговорах в Абу-Даби.

    «Между тем мы слышали позицию российской стороны, в частности – господина Ушакова: глобально Москва не против приезда европейцев в ОАЭ. Но на переговорный трек в данный период времени их никто пускать не планирует», – продолжил аналитик.

    Собеседник допустил, что французы могут надеяться «разжалобить американцев», чтобы их допустили в зал. «Более того, и Украина наверняка будет настаивать на участии Евросоюза», – полагает Корнилов.

    В то же время он оговорился – Киев может проводить встречи с кем хочет и когда хочет. «В конечном счете можно предположить, что Барро надеется приехать в Абу-Даби, поговорить с украинской стороной, а те, в свою очередь, принесут эти мысли на сами переговоры с Россией и США. Но было бы хорошо, если бы МИД Франции пояснил, что именно скрывается за словами главы ведомства», – резюмировал политолог.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – сказал дипломат.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече, а также в каком формате планируется участие.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал депутат.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, диалог состоится за закрытыми дверями и будет посвящен обсуждению вопросов безопасности и гарантиям безопасности.

    Владимир Путин поблагодарил руководство ОАЭ за последовательную помощь в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами.

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    8 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    На Украине раскрыли полный состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби

    Киев определил полный состав делегации на переговоры в Абу-Даби

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) примут участие в переговорах в Абу-Даби в составе делегации под руководством руководителя службы внешней разведки Украины Рустема Умерова.

    Полный состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби определен, ее возглавит Рустем Умеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский 24 канал.

    В делегацию также войдут Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Военное направление переговоров будут координировать Андрей Гнатов и Скибицкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавил руководитель службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Главой украинской делегации называли главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие европейских стран в переговорах.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 06:02 • Новости дня
    Зоолог назвал катастрофой ситуацию с медведями в Красноярском крае

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация с массовыми выходами голодных бурых медведей к населенным пунктам в Красноярском крае приобрела катастрофический характер, заявил специалист по конфликтам между крупными животными и человеком кандидат биологических наук зоолог Михаил Кречмар.

    В 2026 году в регионе сложилась сложная обстановка из-за появления хищников вблизи жилья. Основными причинами происходящего эксперты считают рост популяции животных и нехватку корма в тайге, в частности, неурожай кедрового ореха, передает ТАСС.

    «Ситуация, если честно сказать, катастрофическая. Я ее про себя уже сейчас называю красноярской катастрофой», – заявил Кречмар.

    Специалист добавил, что недавно посетил регион для оценки обстановки. Он положительно охарактеризовал работу сотрудников краевого Минприроды, отметив, что ведомство делает все возможное для решения проблемы.

    По состоянию на 3 ноября жертвами нападений хищников в Красноярском крае стали девять человек. Этот показатель превышает данные по любому другому субъекту России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 500 человек в Красноярском крае получили специальные выплаты за отстрел медведей. Ранее Кречмар заявил о вероятности новых случаев появления голодных хищников возле населенных пунктов на юге Сибири весной 2027 года. В четверг выживший в тайге охотник обнаружил тело погибшего от нападения медведя напарника.

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    9 ноября 2026, 06:37 • Новости дня
    Российские силовики установили причастных к гибели 30 человек в селе Хорлы

    Силовики назвали отряд ГУР «Химера» виновным в гибели людей в Хорлах

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские силовые структуры установили, что подразделение Главного управления разведки украинского Минобороны «Химера» причастно к ударам по гражданским объектам в Херсонской области, в результате которых погибли десятки человек.

    Подразделение украинской разведки «Химера» ответственно за атаку на кафе и гостиницу в селе Хорлы в январе 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Первого января 2026 года подразделение ГУР «Химера» нанесло удар тремя БПЛА по кафе и гостинице в селе Хорлы, где местные жители семьями встречали Новый год. Погибли 30 человек, 59 пострадали», – сказал собеседник агентства.

    По данным силовиков, отрядом командует уроженец Херсона майор Александр Капшин. До событий на Майдане он разделял идеи украинского национализма, а в 2014 году участвовал в организации «автомайдана» в Одессе.

    Правоохранители связывают его с пожаром в одесском Доме профсоюзов, жертвами которого стали 48 человек. Подразделение «Химера» было создано под его руководством в августе 2022 года.

    Силовые структуры также обвинили «Химеру» в других ударах по мирному населению. В частности, в июне 2024 года при атаке на магазин в селе Садовое погибли 22 человека, в ноябре 2023 года жертвами удара по пенсионному фонду в Чаплинке стали девять граждан, а в мае 2025 года при обстреле рынка в Алешках погибли семь человек.

    Помимо этого, подразделение атаковало гражданские автомобили в Курской и Белгородской областях и минировало дороги в новых российских регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми в Брянской области. Бастрыкин сообщал, что ущерб от атаки по Хорлам составил свыше 60 млн рублей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на кафе в селе Хорлы.

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    8 ноября 2026, 17:16 • Новости дня
    Собеседование на должность няни в Петербурге обернулось изнасилованием

    Двое мужчин заперли и изнасиловали девушку на собеседовании в Петербурге

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге 26-летняя девушка пришла на собеседование на должность няни, но была заперта в квартире и изнасилована, сообщает источник.

    Девушка пришла на собеседование в квартиру на Пейзажной улице. Однако вместо обсуждения работы двое мужчин заперли ее и заставляли пить алкоголь, сообщает РЕН ТВ.

    Пострадавшая заявила, что один из мужчин изнасиловал ее и забрал документы. Утром ей удалось сбежать и обратиться в полицию.

    Девушка направлена на медицинское обследование. Оба подозреваемых задержаны, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи начали проверку информации об изнасиловании пациентки наркодиспансера в Перми.

    СМИ сообщили об изнасиловании двух девушек в квартире в Москве.

    В Екатеринбурге задержали мужчину по обвинению в изнасиловании девушки легкого поведения.

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    9 ноября 2026, 09:31 • Новости дня
    Трамп заявил об изменении границ Украины после завершения конфликта

    CBS News: Трамп заявил о грядущем изменении границ Украины

    Трамп заявил об изменении границ Украины после завершения конфликта
    @ CBS News

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта, отметив, что границы страны претерпят изменения.

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине завершится, однако страна приобретет «немного другие очертания», передает CBS News.

    «Я думаю, мы это сделаем, и я думаю, что это произойдет, и в итоге они получат Украину немного другой формы», – заявил Трамп в интервью журналисту Россу Даутату.

    Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что боевых действий можно было бы избежать. По его словам, если бы он находился у власти, этот конфликт никогда бы не начался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине. Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах. В пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц назвал одобрение всех стран НАТО условием для мирного соглашения по Украине.

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    8 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Минюст Германии допустил начало процедуры запрета партии АдГ

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила о необходимости создать правительственную рабочую группу для проверки оснований к запрету популярной оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    Для сбора и анализа доказательств, необходимых для возможного судебного разбирательства, целесообразно объединить усилия федерального правительства и властей земель, считает министр. Выводы рабочей группы лягут в основу окончательного политического и юридического решения. Хубиг отметила, что в качестве доказательств враждебности АдГ конституционному строю могут быть использованы сотни тысяч партийных электронных писем и документов, оказавшихся в открытом доступе после хакерской атаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Neue Osnabrucker Zeitung.

    Вопрос запрета АдГ имеет «экзистенциальное значение для демократии», подчеркнула глава Минюста. По ее мнению, возможное формирование партией земельного правительства в Саксонии-Анхальт станет серьезным испытанием для правового государства. Избрание представителя партии председателем земельного парламента уже стало переломным моментом для ФРГ.

    Хубиг напомнила, что подать заявление о запрете политической партии могут Бундестаг, Бундесрат и правительство, причем кабинет министров должен принять такое решение на основе консенсуса. Ранее за создание совместной рабочей группы по вопросу запрета АдГ выступили главы Мекленбурга – Передней Померании и Северного Рейна – Вестфалии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Свободной демократической партии Германии заявили о ежемесячной потере 15 тыс. рабочих мест в промышленном секторе страны.

    В субботу в партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) предложили Христианско-демократическому союзу баллотироваться на выборах на Украине.

    В тот же день рейтинг АдГ в Тюрингии вдвое превысил показатели ХДС.

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    9 ноября 2026, 12:12 • Новости дня
    Рар объяснил выдвижение Ильзе Айгнер на пост президента ФРГ

    Политолог Рар: Айгнер – наиболее значимая женщина в немецкой власти

    Рар объяснил выдвижение Ильзе Айгнер на пост президента ФРГ
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В правительстве ФРГ существует консенсус, что следующим главой государства по гендерным правилам должна стать женщина. Таким образом, Берлин следует в русле либеральных ценностей, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц поддержал кандидатуру Ильзе Айгнер на пост президента Германии.

    «Пост федерального президента в Германии – представительный. Политической власти он, по сути, не придает. Кандидат на эту должность выдвигается самой влиятельной партией в правительстве. Посторонних претендентов, которые были бы ближе к народу, не учитывают», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    Он назвал Ильзе Айгнер «наиболее значимой женщиной в нынешней номенклатуре власти». «Она является председателем парламента Баварии», – указал спикер. Он также отметил, что «в правительстве существует консенсус: следующим президентом по гендерным правилам должна стать именно женщина». «Таким образом Германия следует в русле либеральных ценностей. А других кандидатур, судя по всему, просто не нашли», – заключил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал кандидатуру председателя баварского ландтага Ильзе Айгнер на пост президента Германии. Это произошло во время ужина, организованного Христианско-демократическим союзом в Берлине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Представители СДПГ и партии «Зеленые» уже выразили поддержку кандидатуре Айгнер. Таким образом, 61-летняя уроженка Баварии может стать первой женщиной на этом посту. Она заменит Франка-Вальтера Штайнмайера, который уйдет в отставку по окончании срока полномочий в начале 2027 года.

    Накануне сама Айгнер выразила благодарность баварским депутатам за доверие. Также она назвала защиту демократии и конституции главными приоритетами всех немецких политиков независимо от партийной принадлежности.

    Айгнер впервые была избрана в баварский парламент в 1994 году. До этого она окончила техническое училище, получив диплом сертифицированного инженера, несколько лет работала в компании Eurocopter над разработкой электрических систем для вертолетов.

    На минувшей неделе 82% жителей Германии назвали работу Мерца и правящей коалиции неудовлетворительной. Более того, замглавы фракции «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер предложил партии канцлера баллотироваться на выборах на Украине. Стоит отметить также, что в прошлом месяце уполномоченный правительства ФРГ Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных земель.

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    9 ноября 2026, 09:04 • Новости дня
    Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
    Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае победы на выборах намерена ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий.

    В случае победы на президентских выборах 2027 года Марин Ле Пен планирует ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий во главе с Каей Каллас. Соратники политика считают работу ведомства неэффективным дублированием дипломатии суверенных государств, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    «Дело в том, что полезность Каллас весьма ограничена, и она дублирует дипломатическую деятельность стран-членов. Никто не признает ее легитимность, в частности ни США, ни Китай», – отметил советник лидера «Национального объединения» Жордана Барделла Шарль-Анри Галлуа.

    Внутри французской партии также назвали европейскую дипломатическую службу пустой тратой денег налогоплательщиков. Ключевой точкой расхождения между Ле Пен и Каллас остается подход к украинскому кризису.

    Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля 2027 года. Опросы общественного мнения называют Ле Пен фаворитом первого тура, однако ее участие может оказаться под вопросом из-за возможного отрицательного решения суда по делу о парламентских ассистентах.

    Кандидат в президенты Франции от партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил о намерении вывести республику из Североатлантического альянса в случае своей победы на выборах.

    В прошлом месяце издание Politico отметило рост шансов лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен на победу в выборах из-за массовых грабежей и беспорядков. Кандидат в президенты Франции назвала присоединение Украины к Европейскому союзу экономическим самоубийством для стран объединения.

    Политик заявила о потере главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен доверия многих европейских правительств.

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    9 ноября 2026, 13:17 • Новости дня
    Кремль исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    Кремль исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящие переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби пройдут исключительно в трехстороннем формате при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    В ближайшие дни в столице Объединенных Арабских Эмиратов состоятся консультации между Россией и Украиной при посредничестве США без привлечения европейских государств, передает ТАСС.

    «То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни, – это трехсторонние переговоры между Россией, Украиной при посредничестве США», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля добавил, что американская и украинская стороны имеют собственные каналы общения для координации с европейскими партнерами. При этом он вновь акцентировал внимание на строго трехстороннем характере запланированной встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно огласить состав российской делегации на этих консультациях.

    Во вторник представитель Кремля исключил участие представителей европейских стран в урегулировании конфликта на Украине в Абу-Даби.

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    9 ноября 2026, 10:41 • Новости дня
    Япония попыталась защитить Такаити от демарша Си Цзиньпина
    Япония попыталась защитить Такаити от демарша Си Цзиньпина
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Японии предприняли попытку добиться от Китая гарантий того, что председатель КНР Си Цзиньпин не станет публично игнорировать японского премьер-министра Санаэ Такаити на грядущем саммите АТЭС в Шэньчжэне, пишут американские СМИ.

    Токио рассчитывает, что китайский лидер хотя бы пожмет руку главе японского правительства, как того требует протокол. Японские чиновники запросили у Пекина гарантии равного отношения к руководителю кабинета министров наравне с другими мировыми лидерами, пишет Bloomberg.

    Токио намерен заявить протест в случае любых отклонений от стандартных процедур на конференции, которая пройдет 18 и 19 ноября. Опасения японской стороны связаны с тем, что в прошлом Си Цзиньпин уже отчитывал канадского премьера на саммите G20. Отмечается, что председатель КНР может использовать рассадку или совместную фотографию для демонстрации пренебрежения.

    Отношения между двумя крупнейшими экономиками Азии обострились в прошлом году после того, как Такаити назвала возможное нападение Китая на Тайвань экзистенциальной угрозой для Японии. В ответ Пекин ограничил экспорт редкоземельных металлов, необходимых для японской автомобильной промышленности. При этом шансы на проведение двусторонней встречи лидеров на полях саммита остаются крайне низкими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале обсуждения повестки возможной встречи лидеров России, США и Китая перед саммитом АТЭС.

    Летом делегация депутатов парламента Японии приезжала в Пекин для возобновления двустороннего диалога.

    В июне уровень одобрения кабинета министров премьер-министра Японии Санаэ Такаити снизился до самого низкого показателя с момента ее вступления в должность.

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    9 ноября 2026, 08:39 • Новости дня
    Олимпийская чемпионка Шурочкина получила сильные ожоги при пожаре в Москве

    Олимпийская чемпионка Шурочкина пострадала при пожаре в московской квартире

    Олимпийская чемпионка Шурочкина получила сильные ожоги при пожаре в Москве
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве при пожаре сильные ожоги получила двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, она госпитализирована, пишут Telegram-каналы.

    Пожар вспыхнул в четырехкомнатной квартире на 17-м этаже жилого комплекса бизнес-класса «Свой» на улице Багрицкого в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

    Местные жители во время эвакуации услышали крики о помощи, на лестнице они обнаружили олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину.

    Женщину госпитализировали, у нее, по данным СМИ, диагностированы сильные ожоги первой и второй степени грудной клетки и лица.

    Точные причины пожара в настоящий момент устанавливаются. Известно, что в помещении горели мебель и личные вещи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в результате пожара в квартире многоэтажного дома на Уральской улице в Москве погибла женщина.

    Возгорание в квартире жилого дома в Олимпийской деревне унесло жизни двух человек.

    Летом москвичка устроила поджог в собственной квартире во время визита сотрудников службы судебных приставов.

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    8 ноября 2026, 21:16 • Новости дня
    Санду объявила о полном отказе Молдавии от поставок газа из России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Молдавии Майя Санду заявила о полном прекращении закупок российского газа на фоне энергетического кризиса в республике.

    Молдавия полностью отказалась от закупок топлива из России, а также запустила соединяющую республику с Румынией и европейской энергосистемой линию электропередачи Вулканешты – Кишинев, передает РИА «Новости».

    «Молдова покупает ноль российского газа, и на подходе еще две линии электропередачи в Румынию», – написала Санду в социальной сети X.

    Проект ЛЭП реализован за счет кредита Всемирного банка на сумму 61 млн евро. Он призван обеспечить постепенное замещение доступной электроэнергии с принадлежащей компании «Интер РАО» Молдавской ГРЭС в Приднестровье на более дорогой импорт из Румынии. При этом Санду сопроводила свое заявление обвинениями Москвы в энергетическом шантаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Молдавии Майя Санду назвала присутствие Вооруженных сил России в Приднестровье незаконным.

    Глава государства призвала ввести в Молдавии режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса.

    Министр энергетики республики Дорин Жунгиету пообещал новый рост тарифов на газ.

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    9 ноября 2026, 12:54 • Новости дня
    Трамп напомнил о проявлении Киевом «большого неуважения» к России
    Трамп напомнил о проявлении Киевом «большого неуважения» к России
    @ 60 Minutes/YouTube

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил о «большом неуважении к России», которое проявил президент Украины Владимир Зеленский на первой личной встрече с лидером России Владимиром Путиным.

    «Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро. И единственная причина, по которой она закончится, – это я», – заявил Трамп в интервью CBS News.

    Он отметил, что конфликт «никогда не случился бы» во время его предыдущего президентского срока. Трамп также упомянул о «глубокой ненависти» между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, добавив, что на их первой встрече было проявлено «большое неуважение к России». Американский лидер сообщил о предстоящей «очень важной встрече», которая начнется в субботу и продлится несколько дней.

    Как напоминает ТАСС со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова журналу Die Weltwoche, первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского прошла в 2019 году в Париже. Тогда Зеленский начал спорить по поводу согласованного совместного заявления.

    «Зеленский начал спорить по поводу этого совместного заявления, о его тексте. И Путин спросил его: «Послушайте, наши эксперты работали над этим в течение недели до дня нашей встречи. Почему вы об этом спорите?» Это был первый опыт, довольно яркий пример», – рассказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о передаче Москве сигналов о готовности Киева к прекращению огня и личной встрече Зеленского с Путиным. Телефонный разговор президента России с Трампом вызвал панику в окружении украинского лидера. В Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным.

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    9 ноября 2026, 10:24 • Новости дня
    В ЕС обвинили Россию в разжигании беспорядков во Франции через соцсети

    ЕС обвинил российскую сеть «Операция Overload» в разжигании беспорядков во Франции

    В ЕС обвинили Россию в разжигании беспорядков во Франции через соцсети
    @ Oualid Abdellaoui/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Внутренняя оценка Евросоюза установила, что подконтрольная России сеть использовала беспорядки во Франции, распространяя в соцсетях фейковые посты от имени западных СМИ, пишет Reuters.

    По данным доклада, составленного экспертами по дезинформации дипломатической службы ЕС и охватывающего период с 7 по 21 октября, сеть «Операция Overload» распространяла видео, имитирующие западные СМИ, с ложными утверждениями об изнасилованиях протестующих мигрантами и готовящихся терактах. Документ, с которым ознакомился Reuters, указывает, что цель кампании – представить французские власти слабыми и авторитарными одновременно.

    Отдельная оценка МИД Франции обнаружила, что аккаунты, связанные с Израилем и движением MAGA, также продвигали «враждебные нарративы», увязывая беспорядки с радикальным исламизмом и миграцией. Десять самых просматриваемых постов в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) от пророссийских аккаунтов собрали 2,8 млн просмотров с 16 по 18 октября, тогда как публикации, связанные с движением MAGA, набрали более 49 млн просмотров, а связанные с Израилем – свыше 35 млн.

    МИД России не ответил на запрос о комментарии, а ранее представитель ведомства Мария Захарова отвергала обвинения французского госоргана в распространении дезинформации о выборах 2027 года. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не видел признаков иностранного вмешательства в сами протесты, но отметил факты «иностранного манипулирования информацией». Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и МИД Израиля не ответили на запросы Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Лионе, пытаясь разогнать колонну манифестантов, недовольных ростом цен. На прошлой неделе французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен. В прошлом месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заявила об ожидании обнаружения «руки Кремля» в карманах курточек французских школьников, участвующих в массовых протестах.

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