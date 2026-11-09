Европа отобрала из хранилищ 3 млрд кубометров газа с начала сезона

Европа израсходовала 3 млрд кубометров газа с начала отопительного сезона

Tекст: Ольга Иванова

Европа продолжает рекордными темпами наращивать отбор газа из подземных хранилищ в начале отопительного сезона. Нетто-отбор превысил 2,5 млрд кубометров, что более чем втрое выше средних пятилетних значений, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

После достижения пика заполнения прошло 11 дней, а суммарный отбор в 2,2 раза превышает средний показатель за предыдущие пять лет. В семь из этих дней были установлены рекордные суточные значения отбора.

Европейские страны израсходовали 5% от объема, который они закачали за лето к наступлению холодов (51,2 млрд кубометров). По состоянию на 7 ноября хранилища заполнены на 72,65% против 82,7% годом ранее. В них находится менее 80 млрд кубометров газа, что на минимуме с 2013 года.

Еврокомиссия требует заполнения хранилищ на 90% к началу декабря, однако допускает 10-процентную гибкость в сложных условиях. В этом году ЕК была готова снизить показатель до 80%, которых Европе так и не удалось достичь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье европейские страны нарастили отбор газа из подземных хранилищ на фоне похолодания.

В субботу запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%.

В пятницу с начала отопительного сезона европейские страны отобрали из подземных хранилищ более 2 млрд кубометров газа.