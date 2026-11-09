Инфраструктура Кешма избежала ущерба от удара США

Mehr: Удары США по острову Кешм не нанесли ущерба критической инфраструктуре

Tекст: Ольга Иванова

Удары пришлись по объектам за пределами жилых и коммерческих зон, что позволило избежать ущерба критической инфраструктуре острова, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr.

В настоящее время ситуация на острове находится под контролем, все службы экстренной помощи переведены в состояние готовности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на иранском острове Кешм в Ормузском проливе прозвучали четыре взрыва.

В субботу президент США Дональд Трамп сообщил об ударе по иранской зенитной установке в районе Кешма.

ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили о поражении супертанкера в Ормузском проливе.